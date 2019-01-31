Ставка не на науку, а на личный опыт?

Главная точка роста белорусской экономики еще не найдена.

Перечисляя точки роста белорусской экономики в 2019 г., премьер-министр Сергей Румас не указал главную - ту, без которой добиться успеха не удастся, а именно - управление экономикой. Действительно, с управлением ситуация в Беларуси сложилась более чем странная. С одной стороны, Президент Александр Лукашенко постоянно критикует своих подчиненных и недавно почти в полном составе отправил в отставку правительство. С другой - это продолжается уже больше 20 лет! Одни чиновники меняются на других, но через какое-то время выясняется, что и они не справляются.

Практика без теории

Пищу для размышлений подбросило прошедшее 26 ноября совещание у Президента Беларуси, на котором был заслушан доклад правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 г. и прогнозе на 2019 г.

Говоря о росте ВВП, Александр Лукашенко отметил: «международные эксперты и ученые считают, что потенциал, прежде всего человеческий - и это главное, у нас есть. Раз есть люди, кадры, способные реализовывать эту задачу, значит, мы ее можем решить. Однако сохраняются сдерживающие факторы, и я не вижу в прогнозных документах действий для их устранения». В качестве таких факторов он указал несбалансированность текущего счета платежного баланса, а также зависимость экспорта от российского рынка. Но есть еще один фактор, который не был назван, хотя наглядно проявился на том самом совещании.

Так, Александр Лукашенко отметил, что «правительство пытается плавно обойти и проблему неэффективных предприятий…», а работа по созданию условий для инвестиций «тонет в общих рассуждениях и какой-то бюрократии…».

Кроме того, обращаясь к премьер-министру страны Сергею Румасу, Президент подчеркнул, что его удивляет унаследованная от предыдущего состава правительства беспринципность в выполнении его поручений: «Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам девяти месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания с просьбой снять с контроля все и вся, почти полсотни поручений - как выполненные, хотя до их выполнения далеко».

С госуправлением в нашей стране существует явная проблема, причем связана она преимущественно с личными качествами чиновников и решается только указаниями главы государства. О каких-то других способах борьбы с этой проблемой речи пока не идет. Например, Сергей Румас не стал говорить о том, как он собирается побороть беспринципность своих подчиненных, а упомянул лишь точки роста, основываясь на которых правительство собирается в 2019 г. обеспечить запланированные сравнительно высокие темпы роста экономики. Это отдельные крупные проекты, малый и средний бизнес, IT-сфера и транспорт. Но… среди них нет реформы управления, направленной на устранение указанных Президентом недостатков. Это странно, поскольку все представляется так, будто чиновникам надо только сказать, как правильно работать, и они тут же исправятся!?

Данная проблема наглядно проявилась и на состоявшемся 3 декабря совещании Президента с руководством Совмина, на котором обсуждались вопросы повышения эффективности работы государственных предприятий. Александр Лукашенко сообщил, что ему предлагают закрепить высших должностных лиц в качестве представителей государства в наблюдательных советах, а премьер-министр в своем письме Президенту, опираясь на личный опыт, доказывает, что если выстроить систему управления, то это позволит предприятию вернуть вложенные в него средства. Как видим, акцент сделан на личном опыте Сергея Румаса. Опять же получается, что экономика - какая-то простая вещь, которой можно «рулить» на основании исключительно личного опыта?

Проблемы экономической науки

Итак, мы видим, что невыполнение поручений вышестоящих инстанций является если и не нормой поведения чиновников, то весьма распространенным явлением, а эффективность их деятельности в первую очередь зависит от их личных качеств. Между тем, есть наука, которая изучает подобные традиции - это институциональная экономическая теория. Она исследует то, как индивидуальные качества человека, а также традиции и нормы поведения в обществе влияют на его действия в экономике. В ней есть понятие об экономических институтах, под которыми понимаются формальные и неформальные правила, традиции поведения в обществе (религия, мораль, наука, неписанные правила поведения и т.д.). А также - организации, которые обеспечивают соблюдение этих правил (семья, государство, профсоюзы, церковь, полиция, суды и др.).

То есть, наука есть.

«Культурная реформация»

Итак, хотя пока и вне мейнстрима, существует теория, которая изучает и описывает влияние личных качеств человека на его действия в экономике. Но об этом широким массам экономистов, чиновников и бизнесменов неизвестно. Белорусские чиновники воспитаны кто - на марксизме, а кто - на взглядах экономистов типа Пола Самуэльсона. Поэтому почти никто не пытается использовать у нас достижения других экономических течений (хотя есть и исключения - см. статью «Прививка от нерациональности», «Директор», №2/2018»). Так происходит не только в Беларуси, но и в России, и в США и т.д.

То есть это глобальная проблема. И пока она не решена, создать у нас эффективную систему управления и поднять экономику вряд ли удастся. В стране должна произойти некоторого рода «культурная реформация» - распространение в обществе представлений институциональной экономики. Чтобы курсы лекций по ней читались в вузах, проводились семинары и конференции, в газетах и журналах публиковались статьи. Чтобы на всевозможных совещаниях их участники говорили о том, какие экономические институты и как надо изменить, чтобы чиновники не уклонялись от выполнения своих обязанностей. А премьер-министры в своих письмах Президенту ссылались не только на личный опыт, но и на исследования, осуществленные в рамках институционализма. Это, в частности, позволило бы понять, что внедрение чиновников в наблюдательные советы не решит полностью проблему управления предприятиями, потому что для этого необходима модификация и других институтов (см. статью «Корпоративное управление: утопия или «спасательный круг»?», «Директор», №11/2018»).

О том, как трактовали идеи институционализма американские экономисты Торстейн Веблен и Пол Самуэльсон, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 12.

Владимир ТАРАСОВ