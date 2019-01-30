ЕС-ЕАЭС: новые шаги по сближению

Конференция немецкого бизнеса «ЕАЭС: значение, достижения, перспективы» собрала в Минске более 300 участников.

Мероприятие прошло под эгидой представительств немецкой экономики в Беларуси и германской экономики в Центральной Азии, Российско-Германской внешнеторговой палаты. Оно стало продолжением состоявшейся в феврале 2017 г. в Берлине конференции «Новые правила, новые пространства - возможности для предприятий в России и ЕАЭС».

Участники обсудили достижения и трудности ЕАЭС в первые четыре года функционирования, а также тенденции дальнейшего развития Союза в сферах цифровой экономики, технического регулирования, таможенного дела и логистики.

О сохраняющемся высоком интересе к теме развития ЕАЭС со стороны немецких деловых кругов свидетельствует также подписание в Минске от лица немецких компаний и бизнес-ассоциаций Меморандума о едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока.

Деловые круги Германии: роль ЕАЭС растет

Глава представительства немецкой экономики в Беларуси Владимир Августинский обратил внимание, что ЕАЭС, соединяющий Европу и Азию, в том числе Европу и Китай, открывает для бизнеса хорошие возможности по реализации проектов в кооперации и инвестировании.

В свою очередь председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп не стал скрывать, что в его стране немногие знают, что такое Евразийский экономический союз: «Например, несколько лет назад Хиллари Клинтон сказала, что это неоимперский инструмент господина Путина. Однако члены нашей палаты отмечают растущее значение ЕАЭС для немецкого бизнеса. Так, 2 года назад об этом заявляла треть компаний, теперь их вдвое больше. И участие 300 человек в нашей конференции говорит о растущей важности этого интеграционного объединения».

Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар отметил, что евразийская интеграция открывает большие возможности для стран, являющихся мостом между Евразией и Европой: «Наша страна заинтересована в стабильном развитии всего евразийского региона. Через инициативу «Восточное партнерство» Евросоюз старается приблизить не входящие в него страны к ценностям ЕС и оказать поддержку в проведении демократических и рыночных преобразований».

В то же время он обратил внимание на неиспользованный потенциал возможного сотрудничества ЕС и ЕАЭС, в том числе в сфере технического регулирования.

Что сдерживает сближение?

ЕАЭС создавался, во многом основываясь на модели европейской экономической интеграции, и в 1990-е гг. ЕС активно поддерживал интеграционные устремления в Евразии.

Однако в последнее время товарооборот между ЕАЭС и Евросоюза сократился практически вдвое, и это касается не только торговли с Россией. Более того, европейский бизнес отмечает, что в 2016 г. впервые в истории импорт ЕАЭС из региона АТЭС превысил импорт из ЕС, и теперь разрыв только увеличивается.

Установление институциональных связей между ЕАЭС и ЕС сегодня проблематично, учитывая существующие противоречия между Евросоюзом и Россией, отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко: «Присутствует элемент настороженности, в основном со стороны тех, кто убежден, что ЕАЭС - это некий пророссийский геополитический клуб или попытка восстановления Советского Союза».

Тем не менее, по его словам, мы рассчитываем, что рано или поздно удастся добиться совместимости между этими интеграционными моделями в широком смысле слова.

Точек соприкосновения и тем для взаимовыгодного сотрудничества ЕАЭС и ЕС предостаточно, считает заместитель министра. Среди них экономика, энергетика, экология, транспорт и логистика, борьба с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью и т.д. «Через гармонизацию технического регулирования и повышение совместимости цифровых рынков, упрощение таможенных процедур мы предотвратим формирование новых барьеров в регионе и создадим хороший фундамент для вывода нашего сотрудничества на качественно новый уровень», - заявил О. Кравченко.

По его словам, в масштабном проекте «интеграции интеграций» скрыты огромные выгоды и шансы для всего континента. За короткий по историческим меркам срок ЕАЭС достиг в своем развитии ощутимых результатов и превратился во влиятельное интеграционное объединение, которое является одним из крупнейших рынков и шестой экономикой в мире. «Безусловно, многое еще предстоит сделать. И мы отдаем себе отчет в том, что находимся только в середине пути. Каждая из стран ЕАЭС выстраивает свои торговые и инвестиционные отношения с Германией и Евросоюзом. Для Беларуси такое взаимодействие имеет принципиальный характер», - подчеркнул он.

Справка «Директора» Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) - союз, представляющий интересы всех действующих в России немецких фирм и соответственно российских компаний на территории Германии. В ВТП входит более 800 компаний-членов.

О том, какие резервы роста сотрудничества между ЕАЭС и ЕС пока не использованы, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 12.

Татьяна МАНЕНОК