Конец сказки?

Третий месяц подряд в Беларуси наблюдается чистая покупка валюты, что ведет к снижению курса рубля.

Спрос опережает предложение

После укрепления в октябре, в ноябре белорусский рубль снизился к валютной корзине, как уже он это проделывал с июля по сентябрь. Увеличение стоимости корзины произошло благодаря росту курсов доллара и евро при снизившемся российском рубле.

Так, в ноябре стоимость доллара США выросла с 2,1178 до 2,1384 руб. (+0,97%), причем «американец» растет уже пятый месяц подряд. Европейская валюта подорожала с 2,4090 до 2,4286 руб. (+0,81%), а российский рубль потерял в цене с 3,2213 до 3,2047 бел. руб. за 100 росс. (-0,52%). В результате валютная корзина за ноябрь подорожала на 0,19%. По сравнению с началом года доллар вырос на 8,4%, евро - на 3,11%, а российский рубль подешевел на 6,51%. В целом валютная корзина за это время потеряла 0,33%.

По данным Нацбанка, в ноябре субъекты хозяйствования-резиденты купили на чистой основе 94,6 млн долл. Население продало на чистой основе наличной и безналичной валюты на 10,2 млн долл. При этом чистая продажа наличной валюты населением составила 78,3 млн долл., а чистая покупка безналичной - 68,2 млн. Суммарно юридические и физические лица оказались чистыми покупателями валюты уже третий месяц, что и объясняет снижение рубля по отношению к корзине.

В октябре сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса второй раз с начала года оказалось отрицательным, показав при этом худший в текущем году результат после лучшего результата в сентябре. Его размер составил, по предварительным данным, -82,1 млн долл. (после +282,5 млн в сентябре). Сальдо внешней торговли услугами традиционно было положительным +274,8 млн долл. (+281,6 млн долл. в сентябре). Сальдо внешней торговли товарами оказалось отрицательным и худшим в текущем году: -356,9 млн долл. (+0,9 млн в сентябре).

По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения в ноябре выросли на 52,6 млн руб. - до 3 949,4 млн (+1,3%). Рост вернулся после сентябрьского снижения и продолжается второй месяц. Срочные валютные депозиты населения привычно снизились на 20,1 млн долл. - до 6 086,9 млн (-0,3%). Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре увеличился на 0,6%, а с начала года - на 4,8%. За последние 12 месяцев рост цен составил 5% (месяцем ранее - 4,9%). Таким образом, годовая инфляция после снижения в октябре, в ноябре вернулась к росту.

Доллар на перепутье

Доллар США в ноябре изменился к другим основным мировым валютам незначительно и разнонаправленно. Пара EUR/USD выросла менее чем на 0,1% - до 1,1316 (-5,8% с начала года), GBP/USD - снизилась на 0,1% - до 1,2749 (-5,7%), USD/CHF - также снизилась на 0,9% - до 0,9987 (+2,5%), USD/JPY - выросла на 0,5% - до 113,48 (+0,8%).

Совет управляющих Европейского Центробанка (ЕЦБ) по итогам заседания 13 декабря не стал пересматривать значения процентных ставок. Базовая процентная ставка сохранилась на рекордно низком уровне в 0%, ставка по маржинальным кредитам оставлена на отметке 0,25%, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%. Как следует из пресс-релиза регулятора, ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки «сохранятся на текущих уровнях», по крайней мере, до конца лета 2019 г.

Кроме того, ЕЦБ подтвердил свое обещание и объявил о завершении программы количественного смягчения - Quantitative easing (QE), которая обошлась регулятору в 2,6 трлн евро. В рамках этой программы с 2015 г. европейский Центробанк скупал облигации стран еврозоны. Этот инструмент монетарной политики применялся для увеличения денежной массы, стимулирования экономической активности и разгона инфляции. Для покупки активов производилась новая эмиссия денег.

Изначально ЕЦБ планировал скупать гособлигации до сентября 2016 г. и потратить на это 1,1 трлн евро, но программу решили продлить. В итоге только в июне 2018 г. Совет управляющих ЕЦБ объявил о постепенном завершении QE: до сентября банк скупал активы прежними темпами (30 млрд евро ежемесячно), а затем сократил объемы вливаний до 15 млрд евро в месяц. За годы действия программы европейский регулятор приобрел на свой баланс облигаций на 2,6 трлн евро. Схожие программы количественного смягчения проводили также США и Великобритания, QE до сих пор действует в Японии.

Как сообщается, после завершения программы QE регулятор не откажется от поддержки экономики. ЕЦБ продолжит реинвестировать получаемые по облигациям проценты в течение продолжительного периода для того, чтобы поддержать благоприятные условия ликвидности и сохранить объем денежной массы. При этом решение о прекращении европейской программы принято на фоне экономических прогнозов, которые в лучшем случае можно назвать сомнительными. Темы роста ВВП еврозоны в третьем квартале этого года сократились вдвое - до 0,2%. Это самый низкий показатель с 2014 г. В последние месяцы наибольшую угрозу для европейской экономики представляют торговый спор США и Китая и ситуация с дефицитным бюджетом Италии. Неслучайно ЕЦБ ухудшил прогнозы по ВВП на 2018-2019 гг. с 2 до 1,9% и с 1,8 до 1,7% соответственно.

О том, какие факторы могут способствовать раскачиванию финансовой системы в США и каков прогноз ОПЕК о спросе на нефть в 2019 г., читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 12.

Вадим ИОСУБ, старший аналитик Альпари