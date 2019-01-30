Доля в бизнесе по наследству

Как защитить интересы компании и наследников в случае смерти учредителя.

Переход доли в бизнесе по наследству, особенности управления им в промежутке времени от открытия наследства до получения свидетельства о праве на него - это вопросы, о которых не хочется говорить и даже думать заранее. Не говоря уже о том, чтобы прописывать их в Уставе на этапе создания компании. Но, как правило, участники хозяйственного общества не возвращаются к таким вопросам и позже, когда бизнес уже заработал и начал приносить дивиденды, а в активах компании появились недвижимость, автомобили, оборудование и другое дорогостоящее имущество.

По Закону или по Уставу?

Согласно ст. 102 Закона «О хозяйственных обществах» от 09.12.1992 г. №2020-XII (далее - Закон), доли в уставном фонде общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью (далее - ООО и ОДО) переходят к наследникам граждан, являвшихся участниками этого общества, если Уставом ООО (ОДО) не предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия остальных участников общества.

Такое согласие считается полученным, если в течение срока, установленного Уставом, но не более 30 дней с даты обращения наследников, ими получено письменное согласие всех остальных участников общества или не получено письменного отказа ни от одного из остальных участников. Чаще всего в уставных документах встречаются две формулировки: дублирующая ч.1. ст. 102 Закона или - указание на то, что переход доли к наследникам допускается только с согласия остальных участников ООО (ОДО). Во втором случае участникам и наследникам требуется руководствоваться ч.2 и ч.3 ст. 102 Закона.

Отказ в согласии на переход доли в уставном фонде ООО (ОДО) влечет за собой обязанность общества выплатить наследникам умершего участника действительную стоимость его доли в уставном фонде либо (с согласия наследников) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость доли в уставном фонде определяется по бухгалтерскому балансу общества (книге учета доходов и расходов), составленному на момент открытия наследства.

Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде общества либо выдача в натуре имущества, соответствующего этой стоимости, производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором произошло открытие наследства, в срок - до 12 месяцев со дня отказа наследникам в согласии на переход к ним доли. В свою очередь доля наследников в уставном фонде ООО (ОДО) переходит к обществу с момента выплаты им действительной стоимости этой доли в уставном фонде (или выдачи им имущества) и реализуется в порядке, установленном ст. 100 Закона, если иной порядок не предусмотрен Уставом.

При отсутствии указания на согласие остальных участников и дублировании формулировки из ч.1 ст.102 Закона доля умершего входит в состав наследства. Принять такое наследство можно сразу после его открытия, но получение документа, который подтверждает, что доля действительно перешла к новому владельцу, занимает определенное время. По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается по истечении 6 месяцев со дня смерти гражданина - участника ООО (ОДО).

То есть процесс вступления в состав участников ООО (ОДО) наследников умершего участника состоит из нескольких шагов:

открытие наследства;

получение свидетельства о праве на наследство (на долю в ООО или ОДО);

предъявление свидетельства о права на наследство обществу;

регистрация изменения состава участников ООО (ОДО).

Проблемы для бизнеса. И для наследников

Проблемные вопросы чаще всего могут возникнуть в ситуации, когда в Уставе продублирована формулировка Закона, позволяющая наследникам претендовать на долю без дополнительного согласия остальных участников. А также - в случае положительного ответа остальных участников на вступление в состав ООО (ОДО).

Эти проблемы связаны прежде всего с тем, что процесс получения подтверждающего документа на право владения долей по наследству может занять 6 месяцев и более. Между тем деятельность любого предприятия предполагает непрерывный процесс принятия управленческих решений. Часто для этого требуется согласие Общего собрания участников общества (например, если речь идет о крупных сделках, сделках с аффилированными лицами, о назначении и выборе исполнительного органа и др.). Кроме того, могут возникнуть вопросы, связанные с распределением прибыли за отчетный период, так как для организации и проведения Общего собрания может банально не хватить кворума. Особенно если общество состоит из двух участников, имеющих долю в собственности 50 на 50% и если умерший участник одновременно был директором ООО (ОДО). Для решений по таким вопросам может требоваться большинство голосов, а по некоторым из них - даже единогласное решение всех участников ООО (ОДО).

Согласно ч. 2 ст. 43 Закона общее собрание участников ООО (ОДО) признается правомочным (имеет кворум), если участники обладают в совокупности более чем 50% голосов, либо - более чем 30%, если собрание повторное и большего количества голосов не предусмотрено уставом. При этом Закон не делает исключений в отношении доли умершего участника при определении кворума и результатов голосования. Таким образом, если у умершего участника было 50%, то провести общее собрание не получится, а если 70% - то не получится организовать проведение собрания даже повторно до тех пор, пока не решится вопрос с переходом доли по наследству и регистрацией изменений в Устав со сменой состава участников.

Можно добавить, что у наследников умершего могут возникнуть вопросы, касающиеся распоряжения имуществом компании, куда они планируют вступить. А именно: не будут ли распроданы основные активы компании в течение времени, которое уйдет на получение свидетельства на права наследства. Или - не будут ли за этот период совершены сделки на крупные суммы? К слову, аналогичные вопросы могут возникнуть и у действующих участников общества.

О том, какие положения можно внести в уставные документы, чтобы защитить партнеров и наследников от проблем и разногласий, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 12.

Владислав БАБИЦКИЙ, юрист ООО «ЮС ИнвестЪ»