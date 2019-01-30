Гаджеты для бизнеса и не только

Обзор новинок в мире технологий и гаджетов. Ноутбук Surface Laptop. «Умная куртка». Мультифонарик BioLite BaseLantern.

Ноутбук Surface Laptop 2

Компания Microsoft представила сразу несколько обновленных гаджетов семейства Surface, в том числе и новый ноутбук. По оценкам специалистов, концептуально он не отличается от предыдущей версии, за исключением традиционного роста производительности. В частности, в новинке использованы процессоры Intel Core i5 и i7 восьмого поколения, что позволило увеличить производительность на 85%. Кроме того, время автономной работы выросло до 14,5 ч и добавлен новый цветовой вариант - классический черный (ранее Laptop выпускался в синем, красном и платиновом вариантах).

Габариты устройства - 30,81 х 22,23 х 1,45 см, масса - от 1,25 до 1,28 кг, экран - 13,5 дюймов с разрешением 2256 x 1504 пикселей, объем оперативной памяти – 8-16 ГБ, а SSD - от 128 ГБ до 1 ТБ! Операционная система - Windows 10. Можно добавить, что ноутбук поддерживает биометрическую аутентификацию пользователей.

Продажи Surface Laptop 2 стартовали 16 октября. Цена на текущий год составляет 999 долл. за базовую версию.

«Умная куртка»

Специально для тех, кто не любит зимние холода, предназначена смарт-куртка с поддержкой функции контроля температуры. Ее производство в сентябре 2018 г. наладила дочерняя компания Xiaomi - Runmi Technology.

Разработчики «умной» одежды утверждают, что ее можно использовать в любой сезон. Система Heatex, отвечающая за обогрев, активируется нажатием кнопки на рукаве, а нагрев идет, от области шеи и спины, после чего равномерно распределяется по всему телу. Максимальная температура - около 50°С, причем ее можно поддерживать до 8 ч. Система сама отключает функцию нагрева в случае резкого изменения внешней температуры. Куртку можно стирать, ее поверхность также покрыта водоотталкивающим слоем со встроенной системой защиты от короткого замыкания.

Старт продажам куртки от Xiaomi был дан 15 октября по цене 79 долл. Но если вам кажется, что китайская куртка - это недостаточно «круто», вы можете выбрать более «навороченную» альтернативу от компании Ravean, которая продает такие куртки за 250-300 долл.

Мультифонарик BioLite BaseLantern

Этот фонарик, как говорится, - не простой, а золотой. Как в смысле функционала, так и по цене. Идея разработчиков заключалась в том, чтобы создать устройство, достаточно мощное для освещения приличной территории и одновременно легкое, чтобы использовать его в походах, при выездах на природу или дачу. Первое однозначно получилось: фонарь легко освещает территорию туристического лагеря, большую веранду или шатер и даже место для танцплощадки! При этом можно выбрать полный спектр цветов - от красного ночного до прохладного успокаивающего голубого, автоматически регулируя яркость.

С габаритами тоже все хорошо: размером с небольшую книгу фонарь легко помещается в рюкзаке и даже в кармане куртки. Но главное не в этом: управление устройством осуществляется со смартфона - это раз, фонарь полностью автономен и, как говорят пользователи на форумах, работает до 4 сут - это два. И, наконец, позволяет подключать к себе другие приборы освещения, создавая на отдыхе настоящую иллюминацию, а также заряжать телефоны, что тоже очень удобно. Это - три! Вероятно, поэтому цена у него такая «золотая» для фонарика - 110-130 долл.