Год больших ожиданий

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Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2018

Представители органов государственного управления, деловых союзов и руководители компаний - об основных экономических итогах 2018 г. и прогнозе на 2019-й.

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god MatusewiczДмитрий МАТУСЕВИЧ, заместитель министра экономики Республики Беларусь: «Государственно-частное партнерство открывает новые возможности для сотрудничества»

- Одним из значимых итогов года можно назвать завершение важного этапа работы по подготовке и оценке первого пилотного проекта государственно-частного партнерства в Беларуси «Реконструкция автомобильной дороги М-10: граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин, км 109,9 - км 195,15».

Суть проекта в том, что победитель конкурса примет обязательства - за 2 года реконструировать 85 км магистрали М-10 и впоследствии 18 лет обслуживать ее. В результате реализации проекта должны повыситься транспортно-эксплуатационные характеристики этого участка дороги. Проще говоря, время в пути сократится, а это - новые возможности для экономики региона, дополнительные удобства для граждан, положительное влияние на окружающую среду.

 

Очень важно, чтобы первый опыт оказался позитивным. Потому что государственно-частное партнерство - новая и очень перспективная модель сотрудничества государства и бизнеса при реализации важных социальных инфраструктурных проектов.

Национальной инфраструктурной стратегией Беларуси до 2030 г. определен Топ-100 инфраструктурных проектов. В том числе для возможной реализации на принципах ГЧП.

 

god karaginВладимир КАРЯГИН, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства: «Диалог бизнеса и власти обрел более зримые черты».

- Главное отличие 2018 г. в том, что он проходил под знаком Декрета №7 и правительственного плана по его реализации, и диалог бизнеса и власти обрел более зримые черты.

В уходящем году Совет Министров поручил Минэкономики и РКП проводить мониторинг реализации предложений Национальной платформы бизнеса Беларуси-2018, в состав которой был включен проект Стратегии малого и среднего предпринимательства до 2030 г. После ее принятия правительством бизнес получил четкое представление о содержании Платформы, направлениях дальнейшего экономического развития страны.

 

Однако в уходящем году с повестки сняты не все волнующие бизнес проблемы. Так, не решены вопросы по лицензированию и упрощению административных процедур. Считаем, что следует улучшить работу общественно-консультационных советов при министерствах и ведомствах. Надеемся, что в следующем году появится гарантийный фонд на базе Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства.

 

god TarasewiczЖанна ТАРАСЕВИЧ, сопредседатель правления, директор БСПН имени профессора М.С. Кунявского: «2018 г. стал для бизнеса годом ожиданий изменения законодательства».

- Из наиболее значимых событий 2018 г. можно отметить принятие ряда Указов и Декретов Президента Республики Беларусь, которые установили новые «правила игры» для развития агротуризма, торговли, бытового обслуживания и общественного питания на селе, ведения отдельных видов предпринимательской деятельности без регистрации субъекта хозяйствования и т.д. Однако, что касается действующего бизнеса, к сожалению, большого прорыва пока нет, так как условия его деятельности были выстроены раньше - по тем требованиям, которые существовали до принятия новых документов.

 

Уходящий год для реального сектора экономики стал также годом ожиданий по изменению налогового, гражданского и трудового законодательства. Такие изменения подготовлены с активным участием делового сообщества. И если они будут приняты Национальным собранием и поддержаны Президентом Республики Беларусь, то в следующем году бизнес почувствует положительные изменения. Особенно это касается новой редакции Налогового кодекса, где особое внимание уделено вопросам снижения издержек на налоговое администрирование.

 

god TitowАлександр ТИТОВ, и.о. Председателя Правления ЗАО «МТБанк»: «Серьезных потрясений или внешних шоков мы не ожидаем».

- 2018 г. характеризовался для банковской системы умеренным восстановлением после кризиса 2015 г. К концу года мы подошли со стабильным и главное спокойным финансовым рынком. Результаты видны всем. Во-первых, это стабильность национальной валюты - курс доллара на протяжении года колебался в пределах 2,1-2,2 руб. Во-вторых, сохранение уровня инфляции в заданных параметрах. И, наконец, постепенное снижение ставки рефинансирования, что позволяет уменьшать ставки по кредитам уже сейчас и делать их еще более дешевыми для населения и бизнеса в перспективе. По прогнозам Нацбанка, ставка рефинансирования в 2019 г. может выйти на однозначную величину, и думаю, что это реалистично.

 

Я оптимистично смотрю на результаты 2018 г. и в нашем банке. Мы увеличили прибыльность, и по соотношению последней к объему капитала будем одним из самых эффективных банков Беларуси.

Если говорить об обслуживании юридических лиц, то в 2019 г. мы ожидаем роста доли белорусского рубля в кредитном и депозитном портфелях. В целом для белорусского денежно-кредитного рынка 2019 г. с большой долей вероятности пройдет под знаком стабильности. Будут срабатывать тренды уходящего года, и каких-либо серьезных потрясений или внешних шоков мы не ожидаем.

 

god ladutkoНиколай ЛАДУТЬКО, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей: «МССПиР продолжит работу по формированию благоприятного делового климата в стране».

- Ровно через год после подписания Президентом Декрета №7 «О развитии предпринимательства», 23 ноября в МССПиР прошел круглый стол, участники которого проанализировали проблемы реализации Стратегии развития малого и среднего бизнеса в Беларуси до 2030 г., обсудили предложения по дальнейшей активизации национальной экономики.

 

Что примечательно, обсуждение наиважнейших экономических вопросов проводилось в «день рождения» главного документа, принятого в целях развития предпринимательства. Поэтому у участников встречи была возможность добрыми словами отозваться об «имениннике». Однако предприниматели в выступлениях не сочли необходимым с благодарностью вспомнить ни о Декрете, ни о других документах по либерализации бизнеса. А вот мнения о том, что в течение года так и не произошло кардинального изменения механизмов взаимодействия госорганов и бизнеса, не минимизировано вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования, звучали не раз.

Чтобы строить дальнейшие планы по формированию позитивной бизнес-среды в 2019 г., необходима уверенность в том, что белорусские законодатели учтут все конструктивные предложения Союза, которые найдут свое отражение на практике. А пока можно сделать прогноз, что МССПиР и впредь продолжит целенаправленную работу по формированию благоприятного делового климата в стране.

 

god VarivodaiСергей ВАРИВОДА, председатель Совета директоров ГК «Интеллект»: «Авторынок показал хороший рост, но он постепенно замедляется».

- В уходящем году белорусский авторынок показал хороший рост. Причем росли все сегменты: легковые и легкие коммерческие автомобили, новые и б/у, ввозимые автодилерами и физическими лицами. Продажи новых легковых автомобилей за три квартала выросли на 60%. Подобные темпы роста в нашей стране наблюдались лишь в 2007-2008 гг. и в 2014 г. При этом каждый раз после этого рынок переходил в фазу глубокой коррекции.

 

Наиболее значимыми факторами, повлиявшими на рост продаж легковых автомобилей в сегменте физических лиц, стали рост реальных доходов населения и объемов автокредитования. Продажи юридическим лицам быстро восстанавливаются на фоне улучшения финансового состояния реального сектора экономики.

К сожалению, вместе с замедлением темпов роста основных макроиндикаторов в экономике во II полугодии начал быстро замедляться и рост автомобильного рынка. Об этом свидетельствует анализ данных о продажах: в 3-м квартале их прирост к уровню 2-го квартала не превысил 1%. Да и к прошлому году 4-й квартал наверняка покажет рост не более 40%.

Надеюсь, в будущем году рынок сохранит тенденцию к росту, но этот рост, конечно, уже не будет исчисляться десятками процентов. Вероятно, тенденция к замедлению станет очевидно выраженной уже со 2-го квартала 2019 г.

 

god PopowЮрий ПОПОВ, руководитель отдела консалтинга и аналитики группы компаний «Твоя столица»: «Ситуация на рынке недвижимости стабилизировалась».

- После серьезного сжатия в 2016 г. рынок недвижимости стабилизировался. Об этом свидетельствует и динамика сделок, и цены.

На рынке новостроек наибольшим спросом пользуются эргономичные квартиры небольшой площади. Вторая тенденция - рост значимости не столько цены, сколько качества строительства и оборудования придомовой территории. С середины года цены на квартиры в новостройках стабилизировались с небольшой тенденцией к росту. Поддерживающим фактором являются доступные кредиты. Порядка 45% всех сделок на первичном рынке заключаются именно с привлечением кредита. Что касается спроса на загородную недвижимость, то она фактически остается на уровне 2017 г.

 

На рынке офисной недвижимости в 2018 г. наблюдался рост средних ставок аренды - примерно на 16% в классе «В+», на 15% - в классе «В» и на 5% - в классе «С». Это связано с малым увеличением качественных площадей и дефицитом крупных офисных помещений площадью более 600 кв. м. При сохранении текущей экономической ситуации в течение 6 месяцев можно ожидать увеличения арендных ставок еще в пределах 5%.

Для минского рынка торговой недвижимости 2018 г. можно охарактеризовать как динамичный: он прирастал новыми объектами, на него активно выходили новые операторы.

 

god OsipowРоман ОСИПОВ, управляющий партнер, член Совета директоров компании «Юнитер»: «Объем ПИИ в белорусскую экономику можно утроить».

- В 2018 г. белорусскими компаниями был заключен ряд крупных сделок с участием иностранных инвесторов. Во-первых, это покупка 75% акций ГК «Алютех» немецкой компанией Hörmann. Здесь важен не только масштаб активов, который был предметом сделки (Алютех - одна из крупнейших промышленных компаний в Беларуси), но и то, что Hörmann - лидер европейского рынка, который пришел сюда в качестве стратегического инвестора. Сделок такого масштаба в нашем промышленном секторе не было уже лет 20.

Во-вторых, есть движение по вхождению иностранного капитала в ИТ-сектор: например, приобретение иностранным инвестиционным фондом Baring Vostok доли в Itransition. Это всего лишь вторая сделка в Беларуси с 2007 г. с участием крупного иностранного фонда прямых инвестиций.

 

В последние годы приток новых ПИИ в белорусскую экономику (инвестиции в капитал белорусских компаний, без учета реинвестированной прибыли) в среднем составляет 200-400 млн долл. в год. Уверен, что эти объемы можно утроить (т.е. выйти хотя бы на 1 млрд долл в год), но для решения такой задачи уже важна роль государства. Учитывая доминирование государственных предприятий в экономике, без «точечной» приватизации или конкретных проектов государственно-частного партнерства добиться кардинального роста ПИИ будет сложно.

При принятии решения инвесторам в первую очередь важна потенциальная доходность на инвестированный капитал - хотя бы в пределах 10-15% годовых.

 

god KurbackiАлександр КУРБАЦКИЙ, председатель Экспертного совета Парка высоких технологий, доктор технических наук, профессор: «ПВТ возглавил ИТ-отрасль и теперь будет развивать ИТ-образование».

- 2018 г. в ИТ-сфере проходил под знаком реализации положений Декрета №8 «О развитии цифровой экономики» и динамичного развития Парка высоких технологий (ПВТ). За 12 лет в ПВТ приняли около 170 компаний, а за 2018-й год - уже больше 200. То есть произошел взрывной рост численности компаний-резидентов. Недавно Экспертный совет рассмотрел еще 84 заявки. Расширяются виды деятельности. Появились компании, которые работают по продуктовой модели, создавая собственный белорусский программный продукт.

Уходящий год запомнится также взлетом криптовалютного рынка. У нас это направление развивается в рамках «криптовалютной песочницы» в ПВТ. И блокчейн, и криптовалюты - это полезно, не нужно от этого отказываться, но необходим разумный подход.

 

В наступающем году мы ожидаем существенных изменений в сфере ИТ-образования, которое сейчас в кризисе. ПВТ может сыграть роль полигона для инициатив в данной сфере. Если мы решим эти вопросы, то решим и многие другие. Если нет, то и цифровая трансформация не произойдет, будут проблемы во всех сферах экономики. Мы уже ведем пилотный проект - магистратуру по специальности «Проектирование сложных интегрированных систем».

Рассчитываем, что в 2019 г. тренд на продуктовую модель продолжится и укрепится. Созданы правовые условия, компаниям остается лишь реализовать планы. В целом ПВТ принял на себя роль лидера белорусской ИТ-индустрии и, развиваясь, управляет ее развитием.

 

god kulakovaЖанна КУЛАКОВА, финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум»: «Реальность финансовых прогнозов на 2019 г. покажет время».

- Для финансового рынка страны 2018-й выдался весьма благоприятным: инфляция в годовом выражении колебалась около 5%, процентные ставки оставались относительно стабильными, как и курс рубля - изменение стоимости валютной корзины с начала календарного года не превысило 1%.

Вместе с тем существует ряд серьезных рисков, способных негативно повлиять на цены и курс рубля еще в этом году и не утратить актуальность в 2019-м. Например, доходы населения в стране уже давно растут в отрыве от производительности труда. Так, увеличение реальных зарплат в годовом выражении в последнее время колеблется около 12-13%, а рост производительности труда - 4-5%. Это свидетельствует о том, что они повышаются и с помощью административных рычагов, а это в будущем может негативно сказаться на инфляции и курсе рубля, поскольку чревато ростом спроса на товары, в том числе и импортные, а также на иностранную валюту. Ее профицит на внутреннем рынке уже заметно сократился по сравнению с 2017 г., хотя по-прежнему сохраняется.

 

Еще один весомый фактор риска - высокий уровень валютного госдолга, требующего ежегодных многомиллиардных выплат. В частности, в 2019 г. платежи по валютному госдолгу (включая внутренний и внешний) составят 3,8 млрд долл. При этом зарубежных поступлений у Беларуси совсем немного. Кроме того, государство продолжит выкупать иностранную валюту на внутреннем рынке. А это способно оказать давление на белорусский рубль.

Определенные трудности может создать налоговый маневр в России, который чреват сокращением и без того скромных валютных поступлений в бюджет. И по-прежнему актуальными остаются внешние риски, особенно - геополитические - для российского рубля. Сумеет ли Беларусь противостоять этим вызовам в следующем году так же успешно, как в 2018-м - покажет время.

 