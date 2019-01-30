Год больших ожиданий

Представители органов государственного управления, деловых союзов и руководители компаний - об основных экономических итогах 2018 г. и прогнозе на 2019-й.



Дмитрий МАТУСЕВИЧ, заместитель министра экономики Республики Беларусь: «Государственно-частное партнерство открывает новые возможности для сотрудничества»

- Одним из значимых итогов года можно назвать завершение важного этапа работы по подготовке и оценке первого пилотного проекта государственно-частного партнерства в Беларуси «Реконструкция автомобильной дороги М-10: граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин, км 109,9 - км 195,15».

Суть проекта в том, что победитель конкурса примет обязательства - за 2 года реконструировать 85 км магистрали М-10 и впоследствии 18 лет обслуживать ее. В результате реализации проекта должны повыситься транспортно-эксплуатационные характеристики этого участка дороги. Проще говоря, время в пути сократится, а это - новые возможности для экономики региона, дополнительные удобства для граждан, положительное влияние на окружающую среду.

Очень важно, чтобы первый опыт оказался позитивным. Потому что государственно-частное партнерство - новая и очень перспективная модель сотрудничества государства и бизнеса при реализации важных социальных инфраструктурных проектов.

Национальной инфраструктурной стратегией Беларуси до 2030 г. определен Топ-100 инфраструктурных проектов. В том числе для возможной реализации на принципах ГЧП.

Владимир КАРЯГИН, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства: «Диалог бизнеса и власти обрел более зримые черты».

- Главное отличие 2018 г. в том, что он проходил под знаком Декрета №7 и правительственного плана по его реализации, и диалог бизнеса и власти обрел более зримые черты.

В уходящем году Совет Министров поручил Минэкономики и РКП проводить мониторинг реализации предложений Национальной платформы бизнеса Беларуси-2018, в состав которой был включен проект Стратегии малого и среднего предпринимательства до 2030 г. После ее принятия правительством бизнес получил четкое представление о содержании Платформы, направлениях дальнейшего экономического развития страны.

Однако в уходящем году с повестки сняты не все волнующие бизнес проблемы. Так, не решены вопросы по лицензированию и упрощению административных процедур. Считаем, что следует улучшить работу общественно-консультационных советов при министерствах и ведомствах. Надеемся, что в следующем году появится гарантийный фонд на базе Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства.

Жанна ТАРАСЕВИЧ, сопредседатель правления, директор БСПН имени профессора М.С. Кунявского: «2018 г. стал для бизнеса годом ожиданий изменения законодательства».

- Из наиболее значимых событий 2018 г. можно отметить принятие ряда Указов и Декретов Президента Республики Беларусь, которые установили новые «правила игры» для развития агротуризма, торговли, бытового обслуживания и общественного питания на селе, ведения отдельных видов предпринимательской деятельности без регистрации субъекта хозяйствования и т.д. Однако, что касается действующего бизнеса, к сожалению, большого прорыва пока нет, так как условия его деятельности были выстроены раньше - по тем требованиям, которые существовали до принятия новых документов.

Уходящий год для реального сектора экономики стал также годом ожиданий по изменению налогового, гражданского и трудового законодательства. Такие изменения подготовлены с активным участием делового сообщества. И если они будут приняты Национальным собранием и поддержаны Президентом Республики Беларусь, то в следующем году бизнес почувствует положительные изменения. Особенно это касается новой редакции Налогового кодекса, где особое внимание уделено вопросам снижения издержек на налоговое администрирование.

Александр ТИТОВ, и.о. Председателя Правления ЗАО «МТБанк»: «Серьезных потрясений или внешних шоков мы не ожидаем».

- 2018 г. характеризовался для банковской системы умеренным восстановлением после кризиса 2015 г. К концу года мы подошли со стабильным и главное спокойным финансовым рынком. Результаты видны всем. Во-первых, это стабильность национальной валюты - курс доллара на протяжении года колебался в пределах 2,1-2,2 руб. Во-вторых, сохранение уровня инфляции в заданных параметрах. И, наконец, постепенное снижение ставки рефинансирования, что позволяет уменьшать ставки по кредитам уже сейчас и делать их еще более дешевыми для населения и бизнеса в перспективе. По прогнозам Нацбанка, ставка рефинансирования в 2019 г. может выйти на однозначную величину, и думаю, что это реалистично.

Я оптимистично смотрю на результаты 2018 г. и в нашем банке. Мы увеличили прибыльность, и по соотношению последней к объему капитала будем одним из самых эффективных банков Беларуси.

Если говорить об обслуживании юридических лиц, то в 2019 г. мы ожидаем роста доли белорусского рубля в кредитном и депозитном портфелях. В целом для белорусского денежно-кредитного рынка 2019 г. с большой долей вероятности пройдет под знаком стабильности. Будут срабатывать тренды уходящего года, и каких-либо серьезных потрясений или внешних шоков мы не ожидаем.

Николай ЛАДУТЬКО, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей: «МССПиР продолжит работу по формированию благоприятного делового климата в стране».

- Ровно через год после подписания Президентом Декрета №7 «О развитии предпринимательства», 23 ноября в МССПиР прошел круглый стол, участники которого проанализировали проблемы реализации Стратегии развития малого и среднего бизнеса в Беларуси до 2030 г., обсудили предложения по дальнейшей активизации национальной экономики.

Что примечательно, обсуждение наиважнейших экономических вопросов проводилось в «день рождения» главного документа, принятого в целях развития предпринимательства. Поэтому у участников встречи была возможность добрыми словами отозваться об «имениннике». Однако предприниматели в выступлениях не сочли необходимым с благодарностью вспомнить ни о Декрете, ни о других документах по либерализации бизнеса. А вот мнения о том, что в течение года так и не произошло кардинального изменения механизмов взаимодействия госорганов и бизнеса, не минимизировано вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования, звучали не раз.

Чтобы строить дальнейшие планы по формированию позитивной бизнес-среды в 2019 г., необходима уверенность в том, что белорусские законодатели учтут все конструктивные предложения Союза, которые найдут свое отражение на практике. А пока можно сделать прогноз, что МССПиР и впредь продолжит целенаправленную работу по формированию благоприятного делового климата в стране.

Сергей ВАРИВОДА, председатель Совета директоров ГК «Интеллект»: «Авторынок показал хороший рост, но он постепенно замедляется».

- В уходящем году белорусский авторынок показал хороший рост. Причем росли все сегменты: легковые и легкие коммерческие автомобили, новые и б/у, ввозимые автодилерами и физическими лицами. Продажи новых легковых автомобилей за три квартала выросли на 60%. Подобные темпы роста в нашей стране наблюдались лишь в 2007-2008 гг. и в 2014 г. При этом каждый раз после этого рынок переходил в фазу глубокой коррекции.

Наиболее значимыми факторами, повлиявшими на рост продаж легковых автомобилей в сегменте физических лиц, стали рост реальных доходов населения и объемов автокредитования. Продажи юридическим лицам быстро восстанавливаются на фоне улучшения финансового состояния реального сектора экономики.

К сожалению, вместе с замедлением темпов роста основных макроиндикаторов в экономике во II полугодии начал быстро замедляться и рост автомобильного рынка. Об этом свидетельствует анализ данных о продажах: в 3-м квартале их прирост к уровню 2-го квартала не превысил 1%. Да и к прошлому году 4-й квартал наверняка покажет рост не более 40%.

Надеюсь, в будущем году рынок сохранит тенденцию к росту, но этот рост, конечно, уже не будет исчисляться десятками процентов. Вероятно, тенденция к замедлению станет очевидно выраженной уже со 2-го квартала 2019 г.

Юрий ПОПОВ, руководитель отдела консалтинга и аналитики группы компаний «Твоя столица»: «Ситуация на рынке недвижимости стабилизировалась».

- После серьезного сжатия в 2016 г. рынок недвижимости стабилизировался. Об этом свидетельствует и динамика сделок, и цены.

На рынке новостроек наибольшим спросом пользуются эргономичные квартиры небольшой площади. Вторая тенденция - рост значимости не столько цены, сколько качества строительства и оборудования придомовой территории. С середины года цены на квартиры в новостройках стабилизировались с небольшой тенденцией к росту. Поддерживающим фактором являются доступные кредиты. Порядка 45% всех сделок на первичном рынке заключаются именно с привлечением кредита. Что касается спроса на загородную недвижимость, то она фактически остается на уровне 2017 г.

На рынке офисной недвижимости в 2018 г. наблюдался рост средних ставок аренды - примерно на 16% в классе «В+», на 15% - в классе «В» и на 5% - в классе «С». Это связано с малым увеличением качественных площадей и дефицитом крупных офисных помещений площадью более 600 кв. м. При сохранении текущей экономической ситуации в течение 6 месяцев можно ожидать увеличения арендных ставок еще в пределах 5%.

Для минского рынка торговой недвижимости 2018 г. можно охарактеризовать как динамичный: он прирастал новыми объектами, на него активно выходили новые операторы.

Роман ОСИПОВ, управляющий партнер, член Совета директоров компании «Юнитер»: «Объем ПИИ в белорусскую экономику можно утроить».

- В 2018 г. белорусскими компаниями был заключен ряд крупных сделок с участием иностранных инвесторов. Во-первых, это покупка 75% акций ГК «Алютех» немецкой компанией Hörmann. Здесь важен не только масштаб активов, который был предметом сделки (Алютех - одна из крупнейших промышленных компаний в Беларуси), но и то, что Hörmann - лидер европейского рынка, который пришел сюда в качестве стратегического инвестора. Сделок такого масштаба в нашем промышленном секторе не было уже лет 20.

Во-вторых, есть движение по вхождению иностранного капитала в ИТ-сектор: например, приобретение иностранным инвестиционным фондом Baring Vostok доли в Itransition. Это всего лишь вторая сделка в Беларуси с 2007 г. с участием крупного иностранного фонда прямых инвестиций.

В последние годы приток новых ПИИ в белорусскую экономику (инвестиции в капитал белорусских компаний, без учета реинвестированной прибыли) в среднем составляет 200-400 млн долл. в год. Уверен, что эти объемы можно утроить (т.е. выйти хотя бы на 1 млрд долл в год), но для решения такой задачи уже важна роль государства. Учитывая доминирование государственных предприятий в экономике, без «точечной» приватизации или конкретных проектов государственно-частного партнерства добиться кардинального роста ПИИ будет сложно.

При принятии решения инвесторам в первую очередь важна потенциальная доходность на инвестированный капитал - хотя бы в пределах 10-15% годовых.

Александр КУРБАЦКИЙ, председатель Экспертного совета Парка высоких технологий, доктор технических наук, профессор: «ПВТ возглавил ИТ-отрасль и теперь будет развивать ИТ-образование».

- 2018 г. в ИТ-сфере проходил под знаком реализации положений Декрета №8 «О развитии цифровой экономики» и динамичного развития Парка высоких технологий (ПВТ). За 12 лет в ПВТ приняли около 170 компаний, а за 2018-й год - уже больше 200. То есть произошел взрывной рост численности компаний-резидентов. Недавно Экспертный совет рассмотрел еще 84 заявки. Расширяются виды деятельности. Появились компании, которые работают по продуктовой модели, создавая собственный белорусский программный продукт.

Уходящий год запомнится также взлетом криптовалютного рынка. У нас это направление развивается в рамках «криптовалютной песочницы» в ПВТ. И блокчейн, и криптовалюты - это полезно, не нужно от этого отказываться, но необходим разумный подход.

В наступающем году мы ожидаем существенных изменений в сфере ИТ-образования, которое сейчас в кризисе. ПВТ может сыграть роль полигона для инициатив в данной сфере. Если мы решим эти вопросы, то решим и многие другие. Если нет, то и цифровая трансформация не произойдет, будут проблемы во всех сферах экономики. Мы уже ведем пилотный проект - магистратуру по специальности «Проектирование сложных интегрированных систем».

Рассчитываем, что в 2019 г. тренд на продуктовую модель продолжится и укрепится. Созданы правовые условия, компаниям остается лишь реализовать планы. В целом ПВТ принял на себя роль лидера белорусской ИТ-индустрии и, развиваясь, управляет ее развитием.

Жанна КУЛАКОВА, финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум»: «Реальность финансовых прогнозов на 2019 г. покажет время».

- Для финансового рынка страны 2018-й выдался весьма благоприятным: инфляция в годовом выражении колебалась около 5%, процентные ставки оставались относительно стабильными, как и курс рубля - изменение стоимости валютной корзины с начала календарного года не превысило 1%.

Вместе с тем существует ряд серьезных рисков, способных негативно повлиять на цены и курс рубля еще в этом году и не утратить актуальность в 2019-м. Например, доходы населения в стране уже давно растут в отрыве от производительности труда. Так, увеличение реальных зарплат в годовом выражении в последнее время колеблется около 12-13%, а рост производительности труда - 4-5%. Это свидетельствует о том, что они повышаются и с помощью административных рычагов, а это в будущем может негативно сказаться на инфляции и курсе рубля, поскольку чревато ростом спроса на товары, в том числе и импортные, а также на иностранную валюту. Ее профицит на внутреннем рынке уже заметно сократился по сравнению с 2017 г., хотя по-прежнему сохраняется.

Еще один весомый фактор риска - высокий уровень валютного госдолга, требующего ежегодных многомиллиардных выплат. В частности, в 2019 г. платежи по валютному госдолгу (включая внутренний и внешний) составят 3,8 млрд долл. При этом зарубежных поступлений у Беларуси совсем немного. Кроме того, государство продолжит выкупать иностранную валюту на внутреннем рынке. А это способно оказать давление на белорусский рубль.

Определенные трудности может создать налоговый маневр в России, который чреват сокращением и без того скромных валютных поступлений в бюджет. И по-прежнему актуальными остаются внешние риски, особенно - геополитические - для российского рубля. Сумеет ли Беларусь противостоять этим вызовам в следующем году так же успешно, как в 2018-м - покажет время.