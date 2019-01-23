Игорь Кизим: «Для меня главное - помогать бизнесу»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси И. Кизим рассказал о торгово-экономических отношениях между нашими странами.

Справка «Директора» Игорь Юрьевич Кизим родился в 1961 г. в Харькове. В 1987-м окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченко. В 1987-1994 гг. занимался предпринимательской деятельностью. С 1995-го - работал в МИДе Украины на разных должностях. С 20 февраля 2017 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь. Женат, имеет двоих сыновей. Владеет английским, французским и русским языками.

Игорь Кизим,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь

Беларусь занимает 2-е место среди торговых партнеров Украины из государств СНГ.

Такова статистика Госкомстата соседней страны по итогам I полугодия 2018 г. Сколь ни важно культурное, гуманитарное сотрудничество, приоритет все же отдается экономике.

- Господин Посол, приведите примеры успешной кооперации между белорусскими и украинскими компаниями.

- Сотрудничество активно развивается в отраслях с высокой степенью добавленной стоимости, в частности, в машиностроении путем расширения кооперационных связей и увеличения ассортимента поставок комплектующих изделий, использующихся при производстве транспортных средств, включая сельскохозяйственную технику.

Сейчас у нас действуют 5 совместных предприятий: 2 сборочных производства тракторов МТЗ в Николаеве и Нежине, зерноуборочных комбайнов «Гомсельмаш» - в Николаеве, лифтового оборудования - в Вышгороде, троллейбусов МАЗ - в Днепре и техники МАЗ - в Черкассах.

Осуществляется кооперация с производителями коммунальной и дорожной техники, пожарных машин, например, поставляются шасси МАЗ на предприятия Киевской и Черниговской областей.

В Беларуси осуществляются сборка и производство ковшевых погрузчиков (Минская область), сварочных электродов (Светлогорск) и доильного оборудования (Пинск).

Основные действующие структуры торгово-промышленного сотрудничества с белорусским капиталом в Украине - ООО «СТЛЦ БЕЛАЗ Сервис», ООО «Торговый дом МТЗ-Беларусь-Украина», ООО «ТД Гомсельмаш-Украина», ООО «ТД МАЗ-Украина», ООО «Амкодор-Укроспецмаш», СП ЧАО «Атлант-Украина», ООО «Санта-Украина» и ООО «Конте-Украина».

- Какие товары (услуги) украинских предприятий, на ваш взгляд, недостаточно представлены на белорусских прилавках или вовсе отсутствуют?

- Если говорить о приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества, имеющих значительный потенциал для роста, то следует обратить внимание на существующие ограничения в отдельных сферах, в частности, в промышленности и сельском хозяйстве.

В первую очередь, это проводимые Евразийской экономической комиссией антидемпинговые расследования по поводу украинской металлопродукции. Из-за этого наш металлопрокат практически вытеснен с белорусского рынка. Сегодня здесь созданы льготные условия только для российских производителей. А это привело к необоснованному росту цен на такую продукцию, т.е. страдает ваша экономика.

Также вызывает недоумение, почему для экспорта в Беларусь мясомолочной продукции украинские предприятия-производители должны получить разрешение и быть включенными в соответствующий реестр «Россельхознадзора»?

- Игорь Юрьевич, в конце октября прошел І форум регионов Беларуси и Украины, на котором были подписаны контракты на сумму более 100 млн долл. Расскажите подробнее, что стоит за этой цифрой?

- Экономическая повестка дня была очень насыщенной. В рамках Форума состоялось 13-е заседание Рабочей группы по вопросам увеличения взаимного присутствия на рынках Украины и Беларуси сельскохозяйственной и другой продукции. В ее работе по использованию ветеринарно-санитарных мероприятий участвовали делегации аграрных ведомств. По результатам заседаний подписаны итоговые протоколы.

Кроме того, прошло 7-е заседание Консультативного совета делового сотрудничества между ТПП Украины и БелТПП и переговоры представителей компаний наших стран.

Важное значение для развития деловых контактов и промышленного сотрудничества имело 5-е заседание украинско-белорусской Рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности и производственной кооперации, которое прошло в рамках Форума. По его итогам подписано 6 двусторонних документов. В частности, соглашение о сотрудничестве между ОАО «БелАЗ» и компанией «Метинвест», контракт по поставкам продукции между ОАО «МТЗ» и компанией «Техноторг Дон», соглашение о сотрудничестве между ОАО «Могилевлифтмаш» и компанией «Карат-Комплект», дилерские соглашения между ОАО «МТЗ» и ГК «АИС», ОАО «Гомсельмаш», ГП «ПО «Завод Южмаш» и ГК «АИС», меморандум о сотрудничестве ОАО «Амкодор» и компании «Амкодор Украина».

- За полтора года работы в нашей стране вы побывали на многих предприятиях, участвовали в различных мероприятиях, поэтому имеете определенное представление о белорусской экономике. Уже известно, что II форум регионов Украины и Беларуси состоится в Житомире. Представителей каких сфер пригласите на него в первую очередь?

- Уверен, что Беларусь готова поделиться с Украиной опытом инфраструктурной модернизации, совершенствования коммунального хозяйства, обновления парка пассажирской и специальной техники, строительства дорожной инфраструктуры. Наши страны настроены на тесную кооперацию по линии горно-металлургического комплекса, логистики, в частности, эффективного использования географических преимуществ для реализации проектов в рамках транспортного коридора Балтийское - Черное моря.

- Прямые белорусские инвестиции в экономику Украины по состоянию на 1 июля достигли 34 млн долл., а объем ответных ПИИ за аналогичный период - всего 4,2 млн. Как вы считаете, что необходимо предпринять для исправления ситуации?

- В этом направлении предстоит большая работа. Меня всегда задевает фраза: «Главное, не мешайте бизнесу». Для меня главное - помогать бизнесу. И я рад, что иногда у нас это получается.Нам, чиновникам, государство платит зарплату. Бизнесмен же зарабатывает сам, уплачивает налоги в бюджет. И чем он успешнее, тем больше размер поступлений в казну, тем лучше живет страна и в том числе выше наши доходы.

- Но работающая на нашей территории компания с украинским капиталом будет платить налоги в Беларуси.

- Да, на моей зарплате это не отразится. В Украине среди самых крупных налогоплательщиков - 7 компаний с белорусским капиталом. И буду рад, если предприятия с украинским капиталом станут также успешно работать на территории Беларуси. Всем хорошо, когда твой сосед богат и благополучен. Уверен, что наши страны придут к такому уровню экономического развития.

Оксана Николаева