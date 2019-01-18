Арабская сказка наяву

Если вам нужен восточный колорит с европейским уровнем сервиса, то обязательно посетите Марокко - не пожалеете!

Средневековые историки и географы называли Марокко «Магреб-аль-Акса», что означает «самая западная земля». Это определение очень удачно во всех отношениях. Территориально Марокко - действительно, самая западная страна арабского мира. При этом она европеизирована настолько, насколько это вообще возможно для самой древней мусульманской монархии. Не случайно ее ежегодно посещают около 10 млн туристов. Причем большинство из них - европейцы. Для них законы здесь - вполне либеральные: открыты многочисленные пляжи, в ресторанах и отелях продаются спиртные напитки, местное население в значительной массе понимает иностранные языки - преимущественно французский и английский. Радикальные исламские течения здесь не прижились, поэтому политические потрясения «арабской весны» также обошли Марокко стороной. Одним словом, из «экзотических» - это редкая страна, где турист может чувствовать себя достаточно комфортно и безопасно.

От океана до Сахары

Во многом такому положению дел Марокко обязано территориальной близости к Европе и… богатому колониальному прошлому. От Испании марокканское побережье отделяют всего 14 км, и потому проникновение сюда европейцев началось еще в XV в. Независимость страна получила только в 1956 г., а до этого находилась под протекторатом Франции. Французское влияние здесь заметно и сейчас, а местная молодежь по-прежнему уезжает в бывшую метрополию в поисках работы и с целью получения образования. Хотя назвать Марокко бедной страной явно нельзя - она входит в первую пятерку африканских государств по размеру ВВП, а местный дирхам - одна из самых устойчивых валют в мире. При этом торговля и сфера услуг стараются привязывать цены к евро, поэтому отдых здесь обойдется дороже, чем в Египте или даже в соседнем Тунисе. Правда, это с лихвой компенсируется хорошим сервисом и многообразием впечатлений.

Марокко - редкая африканская страна, где есть возможности для отдыха на любой вкус. Начнем с того, что ее территория омывается Средиземным морем и Атлантическим океаном, а местные пляжи считаются одними из лучших. Неслучайно Агадир, Танжер, Касабланку и Эс-Сувейру уже давно облюбовали взыскательные европейские туристы. Южная граница страны «теряется» в песках Сахары, и настоящий путешественник вряд ли откажет себе в удовольствии пройти с караваном верблюдов через пустыню, остановиться на ночлег в палаточном лагере, посидеть у костра с чашкой крепчайшего бедуинского кофе под невероятно звездным небом, а потом - встретить рассвет среди песчаных барханов, уходящих за горизонт…

Любители горного туризма также найдут здесь себе занятие по душе. Например, трекинг по склонам живописных Атласских гор с восхождением на Тубкаль (4165 м) - самую высокую вершину Северной Африки. Этот маршрут совсем несложен и по силам любому физически здоровому человеку. В Марокко есть даже горнолыжные курорты! Так, всего в 75 км от древней столицы государства Марракеша есть лыжная станция Укаимден, где можно кататься не только на лыжах, но и на санках и сноубордах. А город Ифран в зимнее время и вовсе похож на какой-нибудь швейцарский поселок.





Не каждая страна может похвастать наличием собственной национальной кухни. В Марокко она есть. Например, таджин - нечто вроде рагу из мяса, овощей или рыбы. Или харира - острый томатный суп с бараниной и бобами. Конечно, такая кухня - на любителя, но при этом она довольно разнообразна и колоритна по подаче и оформлению. Чего стоит одна лишь процедура чаепития! В любом ресторане или магазине вам наверняка предложат крепкий зеленый чай с мятой и сахаром. Здесь он называется «Бербер виски», подается в медных восточных чайничках и разливается в стопки - почти как спиртной напиток. Хотя местные жители спиртное не употребляют, туристы с удовольствием дегустируют марокканское пиво (очень неплохое, между прочим) и вино. Даже у специалистов розовое Gris de Boulaouane считается весьма достойным!

Чайники для «Бербер виски», кстати, один из наиболее популярных у туристов сувениров. Как и марокканские ковры, которые считаются в Европе одним из самых модных трендов в декорировании интерьеров.





Тысяча и одна ночь

Но, разумеется, главное, что привлекает в эту страну миллионы путешественников - неповторимый мавританский колорит, большое количество исторических памятников и богатое культурное наследие. При этом осматривать достопримечательности легко и удобно - здесь прекрасные дороги, в городах много хороших ресторанов и отелей, нетрудно найти гидов, говорящих на любом языке.





Самыми популярными по посещаемости городами Марокко являются Марракеш и Касабланка. Наибольшее число туристов в Марракеше традиционно привлекает мечеть Кутубия, построенная в XII в. и, по преданию, возводившаяся дважды. Говорят, что после завершения строительства «неожиданно» выяснилось, что михраб (специальная ниша в стене, указывающая направление на Мекку)… направлен не в ту сторону. В гневе султан приказал отрубить голову архитектору, а мечеть - разрушить и отстроить заново. По другой легенде, если ночью в полнолуние человек с чистыми помыслами, встав у минарета мечети лицом к востоку, увидит на фоне луны золотые минареты мечети и загадает желание, то оно стопроцентно исполнится. Этот ритуал проделывают практически все туристы.







Второй центр притяжения в этом городе - площадь Джема эль-Фна. Ее еще называют «площадью отрубленных голов» из-за того, что в X в. здесь казнили разбойников и преступников. Сегодня - это самое оживленное место в городе. На огромном пространстве расположены лавки торговцев пряностями, фургоны, где продают апельсиновый фреш, зелень и фрукты. Здесь же фотографируются со всеми желающими водоносы в красочных нарядах, развлекают зевак укротители кобр. На площади есть несколько неплохих кафе с открытыми террасами, откуда можно созерцать все это великолепие.

Да, и обязательно посетите сад Мажореля - настоящий оазис среди пустыни, основанный в Марракеше художником Жаком Мажорелем в 20-х гг. прошлого столетия. Поверьте: незабываемое зрелище!

Касабланка наверняка хорошо известна всем по одноименному культовому фильму (кстати, Марокко - излюбленное место для европейских и голливудских режиссеров). Здесь есть и старый город (старая медина), и новый - квартал Хабус, построенный уже в период колонизации, но в полном соответствии с мавританскими канонами. Получился такой идеализированный традиционный арабский город с лабиринтом узких улочек, опрятными домами, лужайками, сувенирными лавками… Его особенно любят европейские туристы. Кроме того, в Касабланке находится великолепный дворец Махкама-дю-Паша, который словно сошел со страниц «Тысячи и одной ночи». А еще - высочайшее в мире религиозное сооружение - мечеть Хасана II. Высота ее минарета - 200 м. что на 40 м больше, чем собор Святого Петра в Ватикане и на 3 м выше пирамиды Хеопса!

Перечислить все достопримечательности даже этих двух городов очень сложно. А ведь есть, к примеру, Фес, где в 859 г. был открыт самый старый в мире университет и где расположены самые живописные в Марокко базары. Или - Танжер («ворота Африки») на берегу Гибралтарского пролива, где находится один из самых известных султанских дворцов. Очень популярным является неплохо сохранившийся караван-сарай Аит-Бенхадду XI в., откуда в Сахару отправлялись караваны грузов. Какие только фильмы здесь не снимали: «Иисус из Назарета», «Лоуренс Аравийский», «Жемчужина Нила» и т.д. Одним словом, эта страна не даст вам заскучать. И если вы хотите увидеть арабский колорит, но «в рамках разумного европейского сервиса» - вам именно сюда!