БИБЛИОТЕКА РУКОВОДИТЕЛЯ

В «золотой» коллекции бизнес-литературы представлены бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

Джейк Кнапп, Джон Зерацки. Найди время. Как фокусироваться на главном. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 312 с.

Это рассказ о том, как замедлить безумную гонку и найти время на по-настоящему важные вещи. Авторы убеждены: вполне возможно чувствовать себя менее занятым, меньше отвлекаться и больше радоваться тому, что происходит в данный момент. В книге приведено более 80 различных тактик, из которых читатели смогут выбрать наиболее подходящие.

Рами Блект. Как из любого кризиса сделать большую победу. - М.: АСТ, 2018. - 224 с.

Практическое руководство и поддержка людям, которые чувствуют, что пришла пора что-то менять. Не всегда надо ждать, когда придет кризис, можно подстелить соломку заранее. Прежде всего, важно внутреннее состояние - это умение быть счастливым независимо от внешних обстоятельств; на внешнем уровне надо стараться быть успешным даже там, где это кажется невозможным.

Тим Скоренко. Эверест. М.: АСТ, 2018. - 352 с.

27 мая 1953 г. новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей первыми ступили на вершину высочайшей горы мира - Эвереста. Но... первыми ли? До них как минимум двое претендовали на эти лавры: великий альпинист Джордж Мэллори, пытавшийся покорить Эверест в 1924 г., и безумец-одиночка Морис Уилсон, предпринявший свою авантюру в 1934-м. Кто из них был первым? Загадку в наше время хочет разгадать англичанин Джон Келли - он идет наверх, чтобы раз и навсегда поставить точку в этой истории...

Жанна Левина-Мартиросян. Дневник жены юмориста. - М.: Эксмо, 2018. - 256 с.

Правдивая, веселая и смешная книга, и так как смех продлевает жизнь, то, прочитав ее до конца, по словам автора, читатель проживет минимум на 10 лет дольше.

Дневник полностью основан на реальных историях о нереальных событиях. Главные герои тоже реальные люди - знакомые, друзья, приятели автора. Многие из них наверняка станут бывшими знакомыми, друзьями и приятелями, когда узнают себя в этих рассказах.

Олеся Куприн. Новый год с акцентом. - М.: Эксмо, 2018. - 208 с.

Приготовьте для родных и друзей австрийское печенье, русские печатные пряники, итальянские пандоро, ирландский мясной пирог. Пусть на вашем новогоднем столе соседствуют сельдь под шубой и жареный карп по-чешски, а английский ростбиф водит дружбу с шотландским кексом.