Библиотека руководителя

В «золотой» коллекции бизнес-литературы представлены бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.





Бодо Шефер. Путь к финансовой свободе. - М.: Попурри, 2018. - 336 с.

Автор в новом издании для широкого круга читателей раскрывает тайны создания, сохранения и увеличения личного богатства, рассказывает, как можно достичь финансовой независимости с помощью простых, но эффективных методов.



Джон Кехо. Подсознание может все! - М.: Попурри, 2018. - 160 с.

Использование огромных резервов, скрытых в подсознании каждого человека, позволяет решать самые сложные повседневные проблемы, когда логика оказывается бессильной. Разработанная Д. Кехо программа поможет активизировать безграничные ресурсы головного мозга, чтобы изменить вашу жизнь к лучшему раз и навсегда.



Роберт Кийосаки. Почему отличники работают на троечников, а хорошисты на государство? - М.: Попурри, 2018. - 448 с.

Можно ли сказать, что финансовый кризис, с которым мы столкнулись, произошел из-за кризиса образования, точнее, его отсутствия?

Книга станет незаменимым практическим руководством для родителей, которые заботятся о финансовом образовании детей и хотят вырастить новое поколение, готовое к материальному процветанию и успеху.



Евгения Шестакова. Говори красиво и уверенно. Постановка голоса и речи. - М.: Питер, 2019. - 192 с.

Издание, которое выйдет в свет в следующем году, построено по принципу тренинга, где в каждом блоке раскрывается новая тема. Между ними - связки, домашние задания и вопросы для самоконтроля. С помощью необычных, интересных заданий и листов контроля вы сможете исправить многие недостатки, присутствующие в вашей речи, и закрепить полученный результат.

Задача Е. Шестаковой - повышение КПД каждого человека через развитие голоса - мощный и уникальный инструмент успеха. Благодаря такому подходу, вы сможете изменить и усовершенствовать свою речь и победить страх перед аудиторией.



Йоганн Генрих фон Борстель. Тук-тук, сердце! Как подружиться с самым неутомимым органом и что будет, если этого не сделать. - М.: Эксмо, 2016. - 256 с.

Это рассказ об анатомии и физиологии сердца, о различных сердечно-сосудистых заболеваниях - как распространенных, так и не очень, об их лечении и профилактике.

Вы узнаете, как наша психика и бабочки в животе влияют на сердце? Благодаря чему оно умудряется эффективно работать без отпуска и выходных? И почему его называют командным игроком? Автор подает необходимую информацию небольшими порциями, перемежая примерами из практики.