Библиотека руководителя

В «золотой» коллекции бизнес-литературы представлены бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.
Бодо Шефер. Путь к финансовой свободе. - М.: Попурри, 2018. - 336 с.
Автор в новом издании для широкого круга читателей раскрывает тайны создания, сохранения и увеличения личного богатства, рассказывает, как можно достичь финансовой независимости с помощью простых, но эффективных методов.
Джон Кехо. Подсознание может все! - М.: Попурри, 2018. - 160 с.
Использование огромных резервов, скрытых в подсознании каждого человека, позволяет решать самые сложные повседневные проблемы, когда логика оказывается бессильной. Разработанная Д. Кехо программа поможет активизировать безграничные ресурсы головного мозга, чтобы изменить вашу жизнь к лучшему раз и навсегда.
Роберт Кийосаки. Почему отличники работают на троечников, а хорошисты на государство? - М.: Попурри, 2018. - 448 с.
Можно ли сказать, что финансовый кризис, с которым мы столкнулись, произошел из-за кризиса образования, точнее, его отсутствия?
Книга станет незаменимым практическим руководством для родителей, которые заботятся о финансовом образовании детей и хотят вырастить новое поколение, готовое к материальному процветанию и успеху.
Евгения Шестакова. Говори красиво и уверенно. Постановка голоса и речи. - М.: Питер, 2019. - 192 с.
Издание, которое выйдет в свет в следующем году, построено по принципу тренинга, где в каждом блоке раскрывается новая тема. Между ними - связки, домашние задания и вопросы для самоконтроля. С помощью необычных, интересных заданий и листов контроля вы сможете исправить многие недостатки, присутствующие в вашей речи, и закрепить полученный результат.
Задача Е. Шестаковой - повышение КПД каждого человека через развитие голоса - мощный и уникальный инструмент успеха. Благодаря такому подходу, вы сможете изменить и усовершенствовать свою речь и победить страх перед аудиторией.
Йоганн Генрих фон Борстель. Тук-тук, сердце! Как подружиться с самым неутомимым органом и что будет, если этого не сделать. - М.: Эксмо, 2016. - 256 с.
Это рассказ об анатомии и физиологии сердца, о различных сердечно-сосудистых заболеваниях - как распространенных, так и не очень, об их лечении и профилактике.
Вы узнаете, как наша психика и бабочки в животе влияют на сердце? Благодаря чему оно умудряется эффективно работать без отпуска и выходных? И почему его называют командным игроком? Автор подает необходимую информацию небольшими порциями, перемежая примерами из практики.