Гаджеты для бизнеса и не только

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Три самых популярных флагманских смартфона 2018 г. iPhone Xs. Galaxy Note 9. OnePlus 6.

iPhone Xs

Продажи новых iPhone Xs и iPhone Xs Max стартовали в России 28 сентября. Это вызвало ажиотаж, сравнимый с безумием. Говорят, что места в первой десятке очереди на покупку гаджетов продавались по 4-6 тыс. долл.! Притом, что сами смартфоны стоили намного дешевле - официальная цена iPhone Xs начиналась с 1 338 долл., а iPhone Xs Max - с 1 475 долл.

Впрочем, оценки специалистов в отношении новых «машинок» от Apple оказались менее восторженными, чем у их первых счастливых обладателей. Они отмечают, что функционально смартфоны мало отличаются от прошлогоднего iPhone X. Из отличий: добавилась новая золотая расцветка корпусов, в iPhone Xs Max дисплей «подрос» до 6,5 дюймов, повышена степень защиты от воды - IP68 против IP67, немного выросла скорость распознавания пользователей в системе Face ID. Благодаря функции Smart HDR, которая делает серию снимков с разными настройками, а потом объединяет их в один оптимальный кадр, повысилось качество фотографий. Что более важно - усовершенствованные процессоры. iPhone Xs и Xs Max базируются на Apple A12 Bionic, благодаря чему они стали на 15% быстрее и при этом потребляют меньше энергии.





Galaxy Note 9

Продажи нового флагманского смартфона от Samsung, который окрестили «убийцей iPhone», начались в России на месяц раньше - 31 августа в трех цветах: черном, синем и медном. Причем стоимость версии с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти составила 70 тыс. росс. руб., а с 8 и 512 Гб - 90 тыс. Таким образом, Galaxy Note 9 оказался самым дорогим массовым Android-смартфоном на российском рынке.

По сути Galaxy Note 9 - это прямой конкурент iPhone Xs Max. У него 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2 960 на 1 440 пикселей, 8-ядерный процессор Exynos 9810, двойная камера с разрешением 12 мегапикселей и оптической стабилизацией обоих сенсоров. Аккумулятор емкостью 4 000 миллиампер-часов обеспечивает бесперебойную работу устройства в течение дня. Причем в отличие от iPhone, Note 9 поставляется в комплекте с быстрой зарядкой, позволяющей зарядить телефон на 50% всего за 15 мин. Тогда как Apple предлагает 30-ваттный адаптер питания за дополнительные 49,99 долл.





OnePlus 6

Китайская компания OnePlus идет по традиционному для производителей Поднебесной пути: предлагать потребителям такие же «навороченные» как у ведущих мировых компаний модели, но по бюджетной цене. Так и эта новинка диагональю почти 6,3 дюйма стоит в Беларуси от 1 100 руб.

Основным достоинством девайса эксперты называют скорость. Он оснащен лучшим на сегодняшний день 8-ядерным процессором Snapdragon 845. Добавим сюда интегрированный графический ускоритель Adreno 630, а также 6 или 8 Гб оперативной памяти и получаем, что OnePlus 6 не только легко справляется с запуском таких игр, как World of Tanks, PUBG Mobile и др. на самых «топовых» настройках графики, но и почти не нагревается при этом.

OnePlus 6, как и конкуренты, оснащен двойной основной камерой разрешением с основного модуля 16 Мп и оптической стабилизацией! Емкость аккумулятора – 3 300 мАч, что позволяет аппарату выдерживать приличные нагрузки, например, смотреть видео 10 ч подряд или играть в игры без подзарядки 4-6 ч. В смешанном режиме производитель гарантирует полный день автономной работы.