Экскурсия в «город греха»

Такого количества миллионеров на квадратный километр и такой роскоши как в Монако вы не увидите больше нигде.

На французском Лазурном берегу есть карликовое государство, которое знаменито не меньше, чем любая из европейских столиц. Здесь снимают фильмы известные режиссеры, у местных причалов швартуются самые дорогие яхты, а в казино проигрываются целые состояния… Все это - о княжестве Монако, посетить которое мы настоятельно рекомендуем, если, конечно, вы уверены в себе и не боитесь подцепить на этой «ярмарке тщеславия» комплекс неполноценности.

Игорная столица Европы

В состав княжества номинально входят три города, включая столицу - Монте-Карло, а количество зарегистрированных жителей составляет всего около 30 тыс. человек. При этом ежегодно Монако посещает 800-900 тыс. туристов, и этот вид деятельности является одной из основных статей доходов местного бюджета и бизнеса.

В первую очередь, многочисленных гостей сюда привлекают казино - в этом смысле княжество, безусловно, является игорной столицей Европы. Самое старое и известное казино в Монте-Карло было открыто еще в середине XIX в. В свое время оно спасло княжеское семейство от разорения, а теперь игорный бизнес разросся в масштабах всего государства. Тем не менее, первое казино города является самым популярными по сей день - ежегодно его посещает около 300 тыс. человек.

Нынешнее здание казино было построено в 1910 г. и является узнаваемым по многочисленным фотографиям и сценам из кинофильмов (например, о Джеймсе Бонде, «12 друзей Оушена» и др.). Его атриум облицован мрамором и окружен 28 колоннами из оникса. Внутри - несколько игорных залов на любой вкус, оформленных в разных стилях, а также два зала для привилегированных посетителей. В здании есть кабаре и оперный театр (зал Гарнье). Игра здесь начинается в 14.00, причем по вечерам все игроки обязаны соблюдать определенный дресс-код. Что касается туристов, то с 9.00 до 13.00, заплатив 17 евро, они могут просто осмотреть казино с аудиогидом.

Монако - город богатых людей. От обилия длинноногих красавиц, мужчин, одетых по последней моде с часами за сотню тысяч евро, и дорогих машин просто рябит в глазах... Не случайно район, прилегающий к казино Монте-Карло, называется «золотой милей» - здесь расположены самые дорогие магазины самых известных фирм. И это связано не только с обилием игроков и туристов. Из 30 тыс. жителей коренными монегасками являются не более 5 тыс. Остальные - «понаехавшие» миллионеры, которых сюда привлекает крайне либеральная налоговая политика. Главным образом - полное отсутствие подоходного налога для физических лиц, из-за чего многие известные бизнесмены, актеры и спортсмены стремятся стать резидентами этого города-государства. Обходится такой статус недешево - стоимость квартир и апартаментов здесь исчисляется суммой с 6-7 нулями.

Кстати, недвижимость в Монако дорогая еще и по причине дефицита свободных территорий. Монте-Карло расположен на скалистом побережье, поэтому каждое здание и улица этого города представляют собой буквально отвоеванную у гор площадку, а городские кварталы, спускаются к морю уступами. Дорог и тротуаров, ведущих сверху вниз, практически нет - их заменяют траволаторы и лифты, на которых с несколькими пересадками можно добраться до моря. Даже «внутренности» здешних скал изрыты многочисленными тоннелями, по которым проложены пешеходные переходы и целые автобаны с развязками, ведущие из одного района в другой. А железнодорожный вокзал столицы и вовсе расположен полностью под землей!

Любой каприз за ваши деньги!

По той же причине дефицита земли парков в Монако - немного, и их очень трепетно берегут. На восток от Монте-Карло Опера есть даже Японский сад площадью 7 тыс. кв. м! А вот своего полноценного аэропорта нет - только вертолетный гелипорт, который, впрочем, принимает порядка 200 тыс. человек в год! Впрочем, всего в 17 км находится Ницца, где есть прекрасный большой аэропорт, откуда можно быстро доехать до Монте-Карло по живописному автобану, проложенному вдоль морского побережья.

Что еще можно посмотреть в этом «городе греха»? Да вот хотя бы… Кафедральный собор, построенный в 1875 г. из белого камня, расположен на месте церкви XIII в. В нем до сих пор хоронят местных князей. Или - Океанографический музей, основанный в 1910 г., который находится на почти отвесной скале. В коллекциях музея - образцы уникальной морской флоры, чучела и скелеты морских существ, а на подземном этаже расположены многочисленные аквариумы. В музее можно также ознакомиться с историй кораблестроения и изучения морских глубин за несколько столетий, а перед входом стоит знаменитый желтый батискаф, использовавшийся в экспедициях Жак-Ива Кусто.

Что касается сувениров, то, конечно, здорово привезти из Монако последнюю марку часов Patek Philippe или модную сумочку от Hermes. Но если вас чересчур впечатлят здешние цены, можно найти альтернативы попроще. Рядом с казино Монте-Карло есть чудесный павильончик для туристов, где продаются самые разнообразные вещи очень неплохого качества с местной символикой: брелоки, портмоне, пляжные полотенца, майки, бейсболки и т.д. Цены здесь тоже «кусаются», но уже не так больно.

Разумеется, в Монако предусмотрены все мыслимые развлечения для обеспеченных клиентов. Например, дайв-клуб, где можно взять снаряжение напрокат, и яхт-клуб с огромным выбором плавсредств. Для тех, кто предпочитает отдыхать активно, имеются многочисленные площадки для гольфа, тенниса и сквоша. Есть масса СПА-центров и шикарный публичный песчаный пляж, окруженный барами и ресторанами, где женщинам разрешено ходить топлесс. Даже солнце здесь входит в турпакет - 300 солнечных дней в году! Одним словом, в этой стране можно быстро, легко и с удовольствием потратить свои деньги. Но при этом вы увидите совсем другой мир - с глянцевой журнальной обложки. Возможно, это стоит сделать хотя бы для того, чтобы понять, что в жизни всегда есть к чему стремиться…