Командировка: как держать себя в форме

Даже поездку по служебным делам можно использовать для физического совершенствования. Советы от Павла Сыроежкина.

Понятно, что в командировке вы вряд ли станете покупать абонемент в тренажерный зал, но даже 2-3 недели - достаточный срок для того, чтобы тренированное тело начало утрачивать свои кондиции, и поступательный тренировочный процесс застопорился.

Отдых от «железа» - периодически нужный и полезный процесс, но только в случаях, когда вы уже достигли промежуточных целей и можете позволить себе недельку-другую почивать на лаврах. Поэтому надо использовать любую возможность для тренировок в командировке. Благо никто не требует от вас безудержного прогресса и драйва.

Речь идет о сохранении достигнутого уровня и недопущении регресса в физической подготовке. А для этого вполне достаточно заниматься по 15 мин ежедневно, либо по полчаса - через день.

Отбросим тот факт, что сейчас все более-менее пристойные отели располагают фитнес-залами. Это было бы слишком просто. Лучше исходить из того, что судьба или бизнес-интересы закинули вас в Сибирь, Сирию или Столин. А из подручных средств - только стул, кровать и кулер с водой. Поверьте, этого скучного арсенала вполне достаточно для простых, но от этого не менее эффективных тренировок.

Ну а если не первый раз отправляетесь в подобный квест и являетесь продвинутым спортсменом-любителем, то наверняка не забудете захватить с собой петли TRX и резиновый эспандер. С ними ваша задача в командировке намного упрощается: описание самых элементарных упражнений и систему тренировок легко найти в Сети.

Между прочим, систему TRX во время одной из иракских командировок придумал скучающий в пустыне американский спецназовец. Разумеется, полноценными тренажерными залами военные лагеря среди песков не обеспечишь, а поддерживать физическую форму солдатам необходимо. И простая оздоровительная физкультура явно была не совсем тем, что требовалось матерым «морским котикам».

В итоге появилась система, в рамках которой можно поддерживать на высоком уровне основные функциональные показатели, заметно укрепить суставно-связочный аппарат, улучшить баланс и координацию и, самое главное - делать все это со своим весом, используя лишь простые петли, которые можно прикрепить к дереву или грузовику.

Весь фокус TRX - в изменении углов нагрузки. То, что кажется простым поначалу, становится достаточно сложно выполнимым, если сделать несколько шагов от исходного положения.

Еще одно преимущество этой системы в том, что вы не превращаетесь в неуклюжего «качка», а приобретаете сухую и жесткую мышечную массу, значительно укрепляя мышцы кора (ответственные за стабилизацию и нормальное функционирование позвоночника, таза и бедер) и глубинные слои мышечных тканей, которые зачастую остаются незадействованными при выполнении «классических упражнений».

Одним словом, подвесной тренажер - идеальное решение в длительных командировках и при полном отсутствии фитнес-индустрии вблизи вашего места обитания. Весят петли TRX немного, а места в багаже занимают еще меньше.

Теперь переходим к эспандерам. Это уже давно не грохочущий железом пружинный гаджет из прошлого, знакомый советским физкультурникам. Пружины в нем заменила резина, причем сила натяжения варьируется от «baby» (для детей) до «heavy duty» (для крепких парней).

Современные эспандеры легче, чем петли TRX, поэтому вполне помещаются даже в кармане куртки. А вот упражнений с ними хватает, причем на все группы мышц

Единственное и, пожалуй, самое главное правило безопасной работы с эспандерами заключается в надежном закреплении. Так как в процессе максимального натяжения они могут сильно ударить, если соскочат с рабочей поверхности (например, с верхнего края двери, когда будете выполнять упражнение «тяга вниз на трицепс»).

Крепить эспандеры можно к дверным ручкам, ножкам стола или даже наступить ногой, создавая множество самых разнообразных вариаций и видов упражнений. Но выполнять их необходимо в полную амплитуду и до так называемого жжения, когда мышцы уже отказываются делать очередной повтор упражнения.

При этом надо отметить особую специфику нагрузки эспандера. Если, к примеру, штанга весит одинаково в любой точке выполнения упражнения, то развиваемые при занятиях с ним усилия на рабочие мышцы будут тем больше, чем сильнее вы растянете спортивный тренажер.

Любой инструктор подтвердит, что подобное разнообразие в тренировках пойдет на пользу. А для тех, кто проходит реабилитацию и восстанавливается после серьезных травм, и вовсе является незаменимой частью терапии.

Ну и напоследок, не стоит забывать про хорошо известные отжимания, приседания и скручивания для пресса. На этой «золотой троице» основывается весь тренинг вдали от дома и в замкнутых пространствах. Только не забывайте менять упоры рук и постановку ног, таким нехитрым образом вы внесете необходимое разнообразие в тренировочный процесс.

На этом сегодня все, увидимся на тренировке.

Павел Сыроежкин, телеведущий и управляющий фитнес-клубом