Контракт: вопросы и ответы

Что нужно знать кадровикам и руководителям предприятий при использовании контрактной формы найма.

Контрактом является трудовой договор, заключаемый в письменной форме на определенный в нем срок и содержащий особенности по сравнению с общими нормами законодательства о труде (абз. 1 примечания к п. 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 № 29). В соответствии с ч.4 ст. 19 Трудового кодекса Республики Беларусь, контракт является разновидностью срочного трудового договора.

К сожалению, нередко при использовании контрактной формы найма на предприятиях возникают конфликты, которые иногда доходят до судебного разбирательства. Причиной подобных случаев является элементарное незнание законодательных норм, регулирующих вопросы заключения и исполнения трудовых контрактов. Поэтому редакция обратилась к юристам Адвокатского бюро Евгения Малиновского, и попросила их ответить на вопросы, которые чаще всего задают наниматели в этой связи.

Каким может быть срок контракта?

- Минимальный срок контракта - 1 год (п. 1 Декрета № 29), максимальный - 5 лет. Почему 5? Потому что, во-первых, контракт - это разновидность срочного трудового договора, максимальный срок которого составляет именно 5 лет, а во-вторых, в абз. 2 п. 11 постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 26.06.2008 г. №4 (далее - ППВС №4) есть прямое указание на это. Но если контракт все-таки был заключен на срок свыше 5 лет, то по истечении указанного срока трудовые отношения считаются продолженными на неопределенный срок (абз. 3 п. 11 ППВС №4).

Если контракт заключен на срок менее 1 года, имеет ли наниматель право на увольнение работника в связи с окончанием срока действия контракта?

- Нет, не имеет! Об этом свидетельствуют судебная практика и непосредственно ППВС №4. В частности, п. 11 ППВС №4 установлено следующее:

а) установленный п. 1 Декрета N29 минимальный годичный срок контракта является обязательным;

б) наличие срока контракта менее года не является основанием для прекращения трудовых отношений в рассматриваемой ситуации;

в) в случае увольнения в связи с истечением срока по контракту менее года, работник подлежит восстановлению на работе.

В каких случаях наниматель имеет право заключать с работником контракт, а не трудовой договор на неопределенный срок?

- Ответ на данный вопрос фактически дает сам законодатель в ч. 2 ст. 17 Трудового Кодекса Республики Беларусь (ТК РБ): «Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом». Юридически наниматель вправе без объяснения причин заключать с работником контракт на 1 год.

Есть ли особенности продления контрактов с работниками, имеющими детей в возрасте 3-х лет?

- Да, есть. Наниматель, с согласия матери ребенка (отца или опекуна), приступившей к работе до или после окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, обязан продлить (заключить новый) контракт на срок не менее чем до достижения ребенком возраста 5 лет (ч. 2 п. 2 Указа от 12.04.2000 г. №180). Если максимальный срок контракта с такими лицами истекает до достижения ребенком 5-летнего возраста, наниматель обязан заключить новый контракт на срок до достижения ребенком данного возраста, но не менее чем на 1 год (ч. 2 п. 14 ППВС от 26.06.2008 г. №4).

Работник был принят с предварительным испытанием - это указано в приказе о приеме на работу, но в контракте подобное условие отсутствует. Можно ли расторгнуть контракт с ним в день истечения срока предварительного испытания либо до истечения этого срока в порядке ст. 29 ТК РБ?

- Нет, нельзя. Согласно ч. 4 ст. 28 ТК РБ условие о предварительном испытании должно быть предусмотрено в трудовом договоре. В случае его отсутствия в договоре работник считается принятым без предварительного испытания. Наличие указания о принятии на работу с предварительным испытанием в приказе не означает согласование условия о предварительном испытании. Вышеуказанное подтверждается абз. 2 п. 7 ППВС №4: «Если условие о предварительном испытании в контракте не было предусмотрено, а об этом указано лишь в приказе о приеме на работу, то расторжение контракта по п. 7 ст. 35 ТК не допускается».

Как часто должна выплачиваться заработная плата по контракту, а также средний заработок за все время трудового отпуска?

- Не реже 1 раза в месяц (п. 4 Декрета №29). В свою очередь, по трудовому договору на неопределенный срок либо срочному трудовому договору выплата производится не реже двух раз в месяц.

Средний заработок за все время трудового отпуска выплачивается не позднее чем за один день до начала трудового отпуска (абз. 4 п. 4 Декрета №29). В отличие от контракта по трудовому договору на неопределенный срок либо срочному трудовому договору выплата среднего заработка за время трудового отпуска производится не позднее чем за 2 дня до начала отпуска.

Можно ли перевести на контрактную форму найма женщину, имеющую трудовой договор на неопределенный срок, при наличии у нее ребенка в возрасте до 3-х лет, предупредив ее письменно за 1 месяц?

- Контракты с женщинами, имеющими детей в возрасте до 3-х лет, трудовые договоры с которыми были заключены на неопределенный срок, не заключаются, если они не дали согласия на заключение таких контрактов. Это предусмотрено абз. 5 п. 2 Указа Президента Республики Беларусь от 12.04.2000 г. №180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. №29». Без наличия согласия работника также нельзя перевести на контракт с трудового договора, заключенного на неопределенный срок: беременную женщину и женщину, имеющую ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Если срок действия контракта истекает в выходной день, обязан ли работник отработать первый, следующий за ним, рабочий день?

Нет. Согласно п. 16 ППВС №4 контракт прекращается в последний день его действия независимо от того, на какой день (рабочий или выходной) приходится его окончание.

Алексей ЮМАГУЖИН, помощник адвоката адвокат Адвокатского бюро Евгения Малиновского