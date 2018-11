Белорусская мебель: добро пожаловать в Европу

Отечественные производители могут существенно нарастить экспорт мебельной продукции в Евросоюз.

Об этом шла речь 13 сентября в день открытия бизнес-форума «Состояние и перспективы внешнеэкономической деятельности предприятий деревообрабатывающей и мебельной промышленности Республики Беларусь», организованного Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского (БСПН).

Справка «Директора» По данным Белстата, на начало 2018 г. на предприятиях, основным видом деятельности которых является мебельное производство, насчитывалось более 20 тыс. работников, не считая микро- и малых организаций безведомственной подчиненности. В 2017-м внешние поставки белорусских изделий из дерева и бумаги достигли почти 1,3 млрд долл., увеличившись за год почти в полтора раза.

Берем с Польши пример

«Республика Польша стала лидером по объемам поставок мебели на немецкий рынок. Для белорусских производителей - это повод подумать, как получить свой кусок пирога», - заявил на форуме консультант Всеобщего союза германской торговли продукцией деревообработки Клаус Геке.

По данным спикера, годовой объем польских поставок в Германию достиг 3,27 млрд евро, практически достигнув импорта аналогичной продукции из Китая (3,28 млрд евро). Для сравнения: в прошлом году в Беларуси было произведено мебели на 0,5 млрд долл.

При правильном подходе отечественные производители могут существенно увеличить объемы и производства, и экспорта, ведь мебельный рынок ЕС формирует примерно половину мирового. В Германии годовой оборот мебельной индустрии превышает 20 млрд евро, в Италии - 19 млрд, в Великобритании - около 8 млрд.

Впрочем, одновременно К. Геке предостерег белорусские компании от попыток продвигать продукцию под собственным брендом. По мнению спикера, шансы на успех при таком подходе близки к нулю. Европейские потребители консервативны, отдают предпочтение известным торговым маркам, тогда как расходы на продвижение и раскрутку нового бренда могу оказаться неподъемными для компаний.



Лучший вариант - аутсорсинг

Немецкий эксперт рекомендует выходить на рынок в формате производственного аутсорсинга. Это может быть как выпуск мебели под уже известными в Европе торговыми марками, так и вхождение в производственные цепочки западных производителей. К слову, мебельные компоненты сегодня занимают порядка 1% оборота этой индустрии в ЕС.

Перспективно сотрудничество с торговыми сетями, например, с IKEA, годовой оборот которой превышает 20 млрд евро. Также можно искать партнеров среди кооперативных структур, как правило, объединяющих несколько компаний. На подобные консорциумы сейчас приходится около 60% продаж.



Леса хватит на всех

Европейские потребители не ограничивают требования только качеством мебели и все чаще запрашиваются экологические сертификаты FSC (Forest Stewardship Council) и PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), подтверждающие сбалансированное и неистощаемое лесопользование. Беларусь - одна из немногих стран мира, где объемы изымаемой древесины меньше ее прироста.

Ежегодный прирост древесины в наших лесах оценивается в 31 млн куб. м. По данным «Беллесбумпрома», в прошлом году заготовили 22,5 млн куб. м. Получение лесопромышленным комплексом вышеупомянутых сертификатов способствовало существенному увеличению экспортного потенциала отечественной мебельной индустрии.

Заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько уверен, что отрасль способна сделать рывок в производстве и экспорте мебельной продукции. Так, за 5 лет объемы выпуска уже увеличились на 36%. Сейчас мебель формирует почти треть внешних поставок всех товаров лесной и деревообрабатывающей промышленности. Сегодня ее приобретают в России, Польше, Казахстане, Литве, Франции и еще 28 странах.

По его словам, хорошая сырьевая база - отечественная плитная продукция. В I полугодии в Беларуси выпущено 14,1 млн усл. кв. м ДВП, 217 усл. куб. м ДСП и 151,3 тыс. куб. м фанеры. Обнадеживает и активность частного бизнеса в этом секторе экономики.

М. Касько рассказал участникам форума о состоянии отечественной лесопромышленной, деревообрабатывающей и мебельной отрасли, потребностях и структуре внутреннего рынка, уровне экспорта. Он отметил, что несколько лет назад мебельным бизнесом занимались 600 субъектов хозяйствования, а сегодня их количество удвоилось.

Предприятия концерна отправляют на экспорт почти 66% мебели. В 2017 г. Беларусь экспортировала ее почти на 500 млн. долл. Это немалая добавка в общую копилку страны, приносящая ощутимые результаты.

Шанс для субподрядчиков

Крупный немецкий производственный холдинг Lolipol не стал дожидаться, когда мы организуем аутсорсинговое производство компонентов или готовой мебели, и решил инвестировать в строительство собственной фабрики по выпуску мягкой мебели в Беларуси. Благо компания накопила определенный опыт в создании активов за пределами Германии, в том числе в Польше и Румынии.

Как рассказал технический директор Polipol-Gruppe Андре Исаак, уже в октябре в Ивацевичах заработает новое производство. При этом в ближайшие годы там намерены выпускать до 400 мягких гарнитуров в сутки. Немцы вложили в проект около 2 млн евро и намерены инвестировать еще около 20 млн, чтобы построить самую современную фабрику в составе холдинга.

Вся продукция будет реализовываться на рынках Западной Европы, прежде всего Германии. Появление нового производства в Беларуси открывает хорошие перспективы для поставщиков материалов и комплектующих. «Мы заинтересованы в том, чтобы субподрядчики фабрики были не из Польши, а из Беларуси», - заверил А. Исаак.

Место встречи изменить нельзя

Минский форум деревообработчиков станет постоянной площадкой для малого и среднего бизнеса. Об этом 26 сентября в ходе второго дня бизнес-мероприятия заявил заместитель директора по корпоративным связям и инновациям БСПН Иван Бельчик. Планируется, что в будущем представители деревообрабатывающей индустрии в рамках мероприятия смогут наладить обмен мнениями, обменяться информацией о трендах на белорусском и европейском рынках, найти новых деловых партнеров.

Немецкие эксперты в очередной раз обратили внимание белорусских деревообработчиков на огромные возможности работы на рынках ЕС. Европейские компании столкнулись с проблемой высоких материальных затрат и издержек, связанных с выплатой зарплаты. Первые занимают порядка 53%, вторые - 18% в структуре себестоимости продукции деревообработки.

- В таких условиях восточноевропейские предприятия, имеющие доступ к более дешевому сырью и рабочей силе, могут предложить рынку Евросоюза конкурентоспособную по цене продукцию, - заявил уполномоченный оценщик и консультант фирмы Creation Durable Аксель Швиндлинг.

Он также обратил внимание на растущие сегменты рынка, в частности, деревянное жилищное строительство. В Германии такие конструкции активно используются для возведения энергоэффективных зданий. Во Франции стартовал крупный проект деревянной застройки предместий Парижа. При этом страна, например, не имеет достаточных ресурсов для его реализации и собирается активно импортировать пиломатериалы. «Это возможность для третьих стран оказаться в нужный момент в нужном месте, в том числе возможность для развития белорусского экспорта», - уверен А. Швиндлинг.

Нереализованные возможности

В последние годы Беларусь инвестировала немалые деньги в модернизацию деревообрабатывающих предприятий, правда, не все предприятия могут похвалиться обновлением производственных мощностей. Например, не удалось существенно улучшить производство паркета, на что обратил внимание глава представительства UZIN UTZ AG Иван Рак.

Переработчики не осваивают многие перспективные ниши. «Почему нет производства промышленного паркета, на изготовление которого идут древесные отходы?», - задал вопрос спикер. Немало пилорам сосредоточились на выпуске простой продукции вроде паллетной доски и не спешат осваивать продукты более глубокой переработки.

И. Рак убежден, что у Беларуси есть возможность для работы с иностранными инвесторами, способными принести нам не только деньги, но и передовые технологии. Пока же многие идеи упираются в непонимание со стороны чиновников. В итоге страна часто реализует на экспорт продукцию с минимальной переработкой и относительно невысокой ценой.

Потенциал обнадеживает

Директор и сопредседатель БСПН Жанна Тарасевич назвала факторы, которые затрудняют выход белорусских компаний на рынки Европы, в том числе отметила пошлины, относительно высокую фискальную нагрузку и достаточно дорогие энергоресурсы (по крайней мере, в сравнении с Россией). Тем не менее потенциал для развития экспорта остается высоким. Его раскрытие во многом будет зависеть от отечественных дизайнеров и технологов, создающих товар с определенными потребительскими свойствами, а также от маркетологов, понимающих, кому можно продать товар по выгодной цене.

Леонид Малиновский