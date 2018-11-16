Нобелевские лауреаты - 2018

Премия в области экономики присуждена американским ученым Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру.

- Так отмечены достижения ученых в области долгосрочного макроэкономического анализа. Например, работы Пола Ромера хорошо известны моим коллегам. Причем не только научные, но и аналитические отчеты, которые издавались под его редакцией на посту главного экономиста Всемирного банка. Исследования американского ученого во многом перевернули общепринятые подходы к макроэкономическому анализу и прогнозированию на рубеже XX-ХХI вв., - отметил директор Института экономики НАН Беларуси Валерий Бельский. - Он выявил влияние результатов интеллектуальной деятельности на долгосрочный экономический рост и с помощью инструментария математического моделирования доказал, что технологические новшества служат драйвером и источником экономического развития.

Опубликованные в 1990-е гг. модели Ромера существенно развили теорию эндогенного экономического роста, согласно которой одним из важнейших факторов выступают знания, технологии, инновации и инвестиции в развитие человеческого капитала. Выдвинутая ученым гипотеза предполагала, что темпы развития можно повысить с помощью целенаправленной поддержки государством образования, выделения субсидий на проведение научных исследований и разработок, а также при повышении мотивации для внедрения технологий и инноваций в экономике.

П. Ромер сумел решить непростую задачу, обосновав, что технологические инновации и новые знания стали дополнительным фактором производства, а их накопление в экономике положительно влияет на производительность труда и капитал.

Второй нобелевский лауреат У. Нордхаус награжден за внедрение учета изменений климата. Его исследования касаются взаимодействия между экономикой и природой. Анализировать эти вопросы он начал в 1970-е гг. Разработанная ученым модель используется сегодня при изучении последствий политических решений в области климата для размера налогов на вредные выбросы.

Наша страна, опираясь на работы авторитетных ученых в области исследования экономического роста, избрала инновационный путь, закрепив этот постулат в основных программных документах социально-экономического развития Беларуси.