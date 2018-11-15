Названы лучшие регионы для бизнеса

Победителей и лауреатов Республиканского конкурса «Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси-2018» определили в Минске.

Конкурс проводится с 2008 г. Его организаторы - Республиканская конфедерация предпринимательства совместно с региональными бизнес-ассоциациями при поддержке Минэкономики Беларуси.

Экспертное жюри из ведущих экономистов, представителей госорганов и бизнес-ассоциаций определило по 10 основным номинациям и 2 дополнительным победителей - лучшие регионы Беларуси для бизнеса с наиболее развитой деловой активностью и самыми благоприятными в масштабах страны условиями для развития предпринимательства.

Открывая мероприятие, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства (РКП) Владимир Карягин, отметил: «В этом году при принятии решения жюри оценивало количество действующих субъектов хозяйствования, объем собираемых налогов, удельный вес созданных новых рабочих мест, темп прироста этих показателей по сравнению с прошлым годом и др.».

Лучшей областью для бизнеса Беларуси-2018 стала Минская. Звания лауреата в номинации «Лучший областной центр для бизнеса» удостоен Гомель, в этой же номинации объявлена благодарность Витебску.

Победителями конкурса в номинации «Лучший город (район) для бизнеса Беларуси-2018» (с численностью населения более 50 тыс. человек) стали Барановичи (1-е место), Кобринский район (2-е место) и Сморгонский район (3-е место).

В регионах лучшими районами для бизнеса (с численностью населения менее 50 тыс. человек) признаны - Поставский (Витебская область), Барановичский (Брестская область), Брагинский (Гомельская область), Ивьевский (Гродненская область), Логойский (Минская область) и Бобруйский (Могилевская область).

Лауреатом в номинации «Лучший район Минска для бизнеса» назван Первомайский.

Специальными наградами конкурса были отмечены журналисты ряда региональных и республиканских СМИ, наиболее активно освещавших в течение года актуальные темы предпринимательства.

Так, в номинации «Печатные СМИ» лучшим бизнес-журналом авторитетным жюри признан «Директор». Вручая диплом шеф-редактору Дарье Волошенюк, председатель президиума РКП Владимир Карягин высоко оценил вклад издания в освещение проблем предпринимательства в Беларуси.