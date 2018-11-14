Окна возможностей

Новые проекты в России, Украине и Армении, которые могут быть интересны белорусским инвесторам и поставщикам.

ЕАЭС

Металлургический сектор стран Евразийского экономического союза движется по пути кооперации.

Заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Арутюнян сообщил, что Комиссия поддержит ряд кооперационных проектов в сфере черной и цветной металлургии стран ЕАЭС. Так, в черной металлургии прорабатывается совместный проект по изготовлению на территории Союза энергоэффективного трансформатора нового поколения из высокопроницаемой электротехнической стали. Его участниками могут стать предприятия Армении, Беларуси и России. В цветной металлургии также планируется реализовать совместный проект по производству обожженных анодов и ферроалюминия. Кроме того, ЕЭК готова оказать поддержку металлургам в сфере повышения энергоэффективности и «экологизации» производства.

В I квартале 2018 г. прирост промышленного производства в металлургическом секторе стран ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. составил 4,7%. Взаимный товарооборот в металлургии увеличился на 35,6%, а кооперационные поставки возросли на 41,9%.

РОССИЯ

Госкомпания «Автодор» объявила конкурс на проектирование и строительство платной скоростной автомобильной трассы Москва - Нижний Новгород - Казань.

Этот масштабный проект планируется реализовать до 2024 г., а объем инвестиций составит порядка 500 млрд росс. руб. Скоростная автомагистраль протяженностью 729 км запланирована как часть международного транспортного коридора Европа - Западный Китай. Финансировать проект планируется по концессии: 60-70% - бюджетные средства, 30-40% - внебюджетные. Она будет дополнять железнодорожную высокоскоростную магистраль Москва - Казань, о начале строительства которой мы уже писали и которая обойдется России в 1,69 трлн руб.

Первый этап предусматривает создание нового выхода на МКАД с трассы М-7 «Волга». Участок платной скоростной автомагистрали будет проложен в обход городов Балашиха и Ногинск. Согласно техзаданию на трассе должна обеспечиваться скорость движения не менее 120 км/ч, а пропускная способность - 40-45 тыс. автомобилей в сутки.

На создание Южного вокзала в Москве РЖД потратит около 100 млрд руб.

Новый вокзал будет создан на базе Павелецкого. На него планируется переключить все поезда с южного направления - Рязани и Курска, включая Крым. Сейчас эти поезда приходят на Казанский и Курский вокзалы.

Основной затратной частью проекта, который планируется реализовать до 2025 г., станет электрификация нескольких направлений к югу от столицы. В частности, речь идет об участках Ожерелье - Узловая - Елец и Ртищево - Кочетовка. Стоимость электрификации этих участков составит 48,2 млрд и 49,2 млрд росс. руб. соответственно. Кроме того, предстоит серьезная реконструкция Павелецкого вокзала

Концепция его реновации опубликована на сайте архитектурного бюро Matrix. В зависимости от того, примет ли РЖД эту концепцию полностью или частично, внутреннее обновление вокзала потребует от 1,5 млрд до 600-800 млн росс. руб.

Россия продолжит реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», который теперь оценивается в 4,5 трлн руб.

Если ранее (в 2017-2018 гг.) основные средства вкладывались в строительство дорожной инфраструктуры в городах, то сейчас основной упор будет сделан на региональные и муниципальные дороги. Проект планируется реализовать в течение 6 лет - с 2019-го по 2024 г. При этом 3,1 трлн руб. будет выделено регионами, а 1,4 трлн - из федерального бюджета. Как сообщил министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, основная часть работ, которые предстоит выполнить, - капитальный ремонт и модернизации дорожной сети.

Нацпроект будет поделен на несколько подпроектов: «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и др. Деньги из федерального бюджета получат 40 самых проблемных субъектов РФ с худшими дорогами (Республики Марий Эл и Калмыкия, Саратовская область и др.). По безопасности, кроме мер, заложенных ГИБДД в план по реализации стратегии безопасности дорожного движения, планируется установка более 10 тыс. новых камер видеофиксации.

УКРАИНА

На площадке Ukrainian Ports Forum-2018 были представлены самые перспективные инвестиционные проекты в портах Украины.

В частности, проект концессии ГП «Морской торговый порт «Южный» предусматривает строительство специализированного перегрузочного комплекса навалочных грузов и реконструкцию комплекса причалов. Кроме того, здесь планируется построить комплекс по переработке и перевалке агропродукции - зерновой терминал, терминал по перевалке растительных масел и маслоэкстракционный завод.

Есть проект строительства комплекса по перевалке зерновых и в порту Мариуполь. В него будет инвестировано 501,7 млн грн собственных средств (около 18 млн долл.). Первая очередь уже осуществляется силами ГП «Мариупольский морской торговый порт». А вторая фаза проекта стоимостью 387 млн грн (более 13,7 млн долл.) будет включать установку технологического оборудования для разгрузки железнодорожных вагонов, строительство силосов (резервуаров для хранения зерна), зерносушилки, причальной конвейерной галереи и судопогрузочных машин.

АРМЕНИЯ

Евразийский банк развития (ЕАБР) объявил о начале финансирования ряда крупных проектов в Армении.

Инвестиции банка в размере около 240 млн долл. пойдут на развитие тепличного хозяйства, улучшение инфраструктуры электрических и коммуникационных сетей.

Один из проектов - строительство тепличного комплекса площадью 60 га для круглогодичного выращивания овощей для поставок в Россию и страны ЕАЭС. Предполагаемый объем финансирования - 67 млн долл. сроком на 10 лет.

Еще один проект - финансирование инвестиционной программы ЗАО «Электрические сети Армении». Здесь объем финансирования составит до 60 млн долл., причем проект софинансируется также Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком развития. Средства пойдут, прежде всего, на улучшение инфраструктуры распределения электроэнергии, снижение потерь и оптимизацию расходов, модернизацию системы физического и коммерческого учета электроэнергии, совершенствование системы управления распределительными сетями.

Кроме того, банк вложит деньги в финансирование инвестиционной программы оператора мобильной связи Ucom.