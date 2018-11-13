Колонка редактора: спасение утопающих - дело рук утопающих

В последнее время правительство Беларуси все активнее привлекает бизнес-сообщество к экспертизе законов и других правовых актов. При министерствах и ведомствах создана система общественно-консультативных советов, в которых, если верить статистике, в среднем по стране более половины составляют представители деловых союзов и предприятий.

Пусть со скрипом, но функционирует система советов по развитию предпринимательства при органах государственной власти разных уровней, где также представлены субъекты хозяйствования. И тем не менее с завидной регулярностью бизнес получает «подарки» в виде законов и нормативно-правовых актов разного уровня, которые существенно меняют, а порой - ухудшают положение субъектов хозяйствования! В результате от руководителей предприятий нередко можно услышать мнение, что «проку от всех этих бизнес-союзов мало», так как они, мол, только собирают взносы, а глобально решить ничего не могут.

Почему так происходит? С чиновниками все понятно: их главная задача - пополнение бюджета. Именно за это им платят, а не за улучшение условий ведения бизнеса. За это ни премий, ни повышения по службе не получишь, а вот «по шапке» за «чрезмерное сотрудничество» с предпринимателями получить можно легко. Тем более что не все чиновники хорошо разбираются в экономике - не книжной, которую читали на лекциях в университете, а реальной.

Иное дело - деловые союзы. Их лидеры, как правило, не только прошли школу управления, но и имеют собственный бизнес, а также хорошее образование, что позволяет им общаться с представителями власти с позиций практиков. Но есть одна проблема: их крайне мало! В 2017 г. Исследовательский центр ИПМ опубликовал обзор «Эффективность деятельности бизнес-союзов и Национальной платформы бизнеса Беларуси», согласно которому доля участник ов бизнес-ассоциаций в стране составляет 20,9% общего количества субъектов хозяйствования. Рискну предположить, что эта цифра завышена. Но даже если все обстоит именно так, то количество активных членов, которые регулярно платят взносы, финансируют разработку программ и документов и сами лично участвуют в этой работе - в разы меньше.

Между тем, по официальным данным, в 2017 г. в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь было зарегистрировано 10 442 правовых акта разного уровня. Получается, что каждый рабочий день регистрировалось в среднем более 41 НПА. У бизнес-союзов нет такого количества денег и профессиональных специалистов, чтобы просто физически отследить все эти документы, дать им экспертную оценку и подготовить свои предложения! Как выразился однажды лидер предпринимательского движения Беларуси Владимир Карягин: «бизнес-союзы работают по принципу «пожарной» команды, т.е. пытаются погасить возникший пожар вместо планомерной и профессиональной работы». Да и что греха таить: чиновники ведь видят, какую долю бизнеса представляют эти союзы, и относятся соответственно…

К чему я веду? На недавнем заседании круглого стола, который проводил журнал «Директор», и депутаты парламента, и представители бизнес-союзов говорили о том, что им катастрофически не хватает грамотных экспертов и ресурсов для эффективной работы с властью по лоббированию интересов субъектов хозяйствования. Думаю, нам нужно дать им и людей, и финансовую поддержку. Ведь речь идет о наших с вами интересах, и если мы сами не сделаем это, то никакое даже самое либеральное правительство для нас ничего не сделает. В конце концов, в нашей стране спасение утопающих всегда было делом самих утопающих.

С уважением, заместитель главного редактора Константин Коржевич