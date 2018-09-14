Как сыр в пальмовом масле

В «молочных войнах» все средства хороши?

Российские производители фальсифицированной молочной продукции прибегают к помощи госорганов в борьбе против белорусских натуральных изделий.

13 июля прошли переговоры главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем. Результатом стало подписание дорожной карты двустороннего сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции в 2018 г. Так очередному раунду «молочной войны» между Беларусью и Россией формально был положен конец.

Закопали топор войны…

Здесь надо напомнить, что отношения на «молочном фронте» уже в который раз обострились в начале года. Москва заявила о намерении ограничить ввоз отдельных видов белорусской «молочки» с 26 февраля. Однако сначала этот срок перенесли, а затем заявили о том, что полностью отказались от введения ограничений. В середине марта страны подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставку в Россию нашей животноводческой продукции на 2018 г.

Но 6 июня Россельхознадзор внезапно объявил о прекращении поставок некоторых видов «молочки» из Беларуси. Для Минска такой поворот стал критичным, поскольку почти 90% экспортной молочной продукции поставляется в РФ.

После введенных Россельхознадзором в I квартале 2018 г. ограничений ее экспорт из Беларуси в Россию в физическом объеме снизился (в пересчете на молоко) на 13,9%. А за 5 месяцев текущего года, по его данным, в РФ ввезено 18,6 тыс. т молока и сливок наливом и 32,6 тыс. т сухой молочной продукции из нашей страны. Это намного ниже показателей аналогичного периода прошлого года - 22,2 тыс. т и 55,5 тыс. т соответственно.

Острая фаза конфликта миновала 9 июня, когда белорусский Минсельхозпрод и Россельхознадзор актуализировали дорожную карту по снятию взаимных ограничений на поставку молочной продукции. Ведомства договорились ускорить обмен данными, провести дополнительные проверки, обеспечить прозрачность информации.

Как остановить фальсификат

Однако вопросы о причинах регулярно возникающих «молочных» претензий России к Беларуси остаются. Ведь барьеры на пути относительно дешевой и качественной нашей продукции на соседний продовольственный рынок выглядят более чем странно на фоне данных Россельхознадзора о том, что треть молочных продуктов на прилавках РФ - местный фальсификат. А по некоторым регионам и товарным позициям доля фальсифицированных товаров доходит до 60%.

Как сообщил авторитетный эксперт в области продовольственной безопасности, первый заместитель директора Центра «Биомед» (Центра прикладной медицины и пищевой безопасности) МГУ профессор Дмитрий Еделев, собственное производство молока в России по-прежнему не покрывает потребности страны. Поэтому в условиях дефицита молочного сырья неизбежен рост фальсификации продуктов питания.

Несколько лет назад Минсельхоз РФ обещал ликвидировать дефицит молока собственного производства (по данным ведомства он составляет 8 млн т) в ближайшие 5-7 лет, а теперь чиновники планируют решить проблему за 10 лет. Это при условии, что темпы прироста молочного производства составят 3% в год. Однако на чем строятся такие прогнозы, не совсем понятно. В 2017 г. производство молока в соседней стране застыло на уровне 2015-го - 30,7 млн т.

Между тем на фоне падения молочного импорта (с 2013-го сокращается в среднем на 10-12% в год) и стагнации собственной отрасли в России непонятным образом увеличивалось производство готовой молочной продукции: выпуск сливочного масла - на 12%, сыров - на 36 и сырных продуктов - на 57%.

Но чудес не бывает. Как считает исполнительный директор Ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции Александр Бражко, причина - в росте удельного веса фальсифицированных продуктов. Например, среди недорогих сливочных масел и сыров их доля достигает 90%.

Дело в том, что у людей с низким уровнем дохода просто нет другого выхода, как формировать свой продуктовый набор за счет недорогих пищевых продуктов, которые с большой долей вероятности могут содержать заменители, - вторит ему директор центра агропродовольственной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Наталья Шагайда. Снижать потребление им уже некуда. Потребление этой категории российского населения по меркам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и так находится в зоне риска.

Получается, что натуральные и качественные продукты не выдерживают ценовой конкуренции с подделками. А когда, как в случае с белорусской продукцией, не уступают, то на помощь «родным» фальсификаторам приходит Россельхознадзор, призванный соблюдать интересы местных потребителей.

Управу найти можно, но…

Хотя формально какие-то меры против фальсификата принимаются. Так, 15 июля вступил в силу новый техрегламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Теперь производители обязаны маркировать молочные продукты (сыр, творог, сливочное масло), в которых молочный жир замещают растительным, например, пальмовым маслом.

На этикетке должно быть написано: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Юридические лица, которые не укажут такую информацию, заплатят от 100 до 300 тыс. росс. руб. А при повторном нарушении сумма штрафа вырастет до 1 млн руб.

Более того, производители, которые не обозначат свой товар как сырный или творожный продукт, в перспективе могут стать еще и нарушителями налогового законодательства.

Минсельхоз России предлагает вдвое увеличить НДС на продукты с заменителями молочного жира - с льготных 10 до 20%. Это должно сделать фальсификат дороже натурального продукта и тем самым сократить рыночную долю подобных изделий при одновременном увеличении объемов потребления натурального молока.

Как и следовало ожидать, против выступили представители молочного и масложирового союзов России. Скептически относятся к эффективности этой меры и эксперты, поскольку беднейшей группе российских граждан просто придется потреблять суррогатное продовольствие из-за относительной дешевизны.

И, по мнению профессора Дмитрия Еделева, ситуация в данной сфере вряд ли изменится: «фальсификаторы не боятся фальсифицировать», так как слишком велика выгода. Недобросовестный производитель из 1 т сырого молока может изготовить до 3 т фальсификата, не только получая суперприбыль, но и уничтожая добросовестных производителей. И белорусских в том числе.

Поэтому пальмовое масло льется в Россию буквально рекой. По данным Федеральной таможенной службы, только в январе-мае 2018 г. импорт вырос почти на 27% относительно уровня 2017-го. И его большая часть используется для производства фальсифицированной молочной продукции. Одновременно, по информации таможни, импорт сгущенного молока и сливок в стоимостном выражении снизился на 44% по сравнению с январем-маем 2017 г., сливочного масла - на 46,2%.

При этом в Россию идет пальмовое масло, первоначально предназначенное для стран Евросоюза. Но в последние полгода все европейские структуры (Европарламент, Еврокомиссия и Европейский совет) активизировали кампанию против него. Установлено, что продукт, полученный из семян масличных пальм, поражает генетический материал, вреден для печени, почек и половой системы.

Невзирая на запреты

В результате «европейское» пальмовое масло хлынуло в РФ. Причем как пищевое, так и техническое. И недобросовестные местные бизнесмены ради получения сверхприбыли без сомнения продолжат использовать эти жиры при изготовлении молокосодержащей продукции. И ее надо куда-то «пристроить», а это не просто на российском продовольственном рынке, где предложение превышает спрос. А потому, с большой долей вероятности, можно предположить, что «молочные» лоббисты в очередной раз прибегнут к помощи Роспотребнадзора и других госорганов. Чтобы с помощью ограничительных мер, в первую очередь против белорусской молочной продукции, обеспечить рост собственных продаж.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно выражал возмущение подобной практикой. Во время отчета правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома об итогах работы экономики за 2017 г. в марте этого года он заявил, что в рамках ЕАЭС создаются барьеры на пути свободного перемещения белорусских товаров. И в связи с этим раскритиковал работу представителей Беларуси в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

10 августа во время посещения ОАО «Гомсельмаш» глава государства в очередной раз упрекнул РФ в недобросовестной конкуренции: «... Россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию».

А накануне СМИ сообщили о ротации членов коллегии ЕЭК от Беларуси Сергея Сидорского и Валерия Корешкова, которые занимали свои должности с 2011 г. Их сменят Александр Субботин и Виктор Назаренко.

По мнению экспертов, внеочередная ротация двух членов коллегии ЕЭК, скорее всего, была инициирована белорусской стороной, недовольной деятельностью своих представителей по отстаиванию интересов отечественных производителей в ЕАЭС.

Александр Алесин