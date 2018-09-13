БИБЛИОТЕКА РУКОВОДИТЕЛЯ

В «золотой» коллекции бизнес-литературы представлены бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

Майкл Роуч. Кармический менеджмент. Эффект бумеранга в бизнесе и в жизни. - М.: АСТ, 2018. - 256 с.

Есть люди, истории которых меняют наше представления о возможностях человека. Майкл Роуч провел более 20 лет в тибетском монастыре, став первым западным человеком, получившим степень «Геше», или доктора буддийской философии. Без опыта, денег и связей, опираясь лишь на буддийские знания об устройстве мира, он основал одну из самых успешных компаний в Нью-Йорке.

Эта книга - продолжение культового бестселлера «Алмазный Огранщик», набор принципов, которые сделают управление компанией успешной, выведут и укрепят ее позиции на рынке, помогут прыгнуть выше поставленных ранее задач.

Евгений Козлов, Дмитрий Кудряшов. Администратор Instagram. Руководство по заработку. - М.: АСТ, 2018. - 320 с.

Дороже нет на всем русскоязычном пространстве, но такая цена оправданна результатами, рвущими все границы возможного. Во-первых, рекордная эффективность программы, потому что 96% участников начинают зарабатывать, еще не успев закончить обучение. Во-вторых, общая доступность профессии, ведь ее приобрели люди из 637 городов, более 55 стран, в возрасте 17-56 лет. В-третьих, от доходов участников захватывает дух! Ведь из каждого тренинга выходит несколько новоиспеченных Инстаграм-миллионеров.

Дэн Стратцел, Брайан Трейси. Наука денег. - М.: Попурри, 2018. - 192 с.

Как правильно тратить деньги, чтобы хватало на все и даже больше? Главная цель книги - научить ориентироваться в мире денег, раз и навсегда покончить с путаницей и систематизировать в одной всеобъемлющей программе основные истины о деньгах. Если серьезно отнесетесь к этой науке и будете применять ее в своей жизни и бизнесе, то вас ждет большой финансовый успех!

Джон Уайзман. Полное руководство по выживанию. - М.: АСТ, 2014. - 480 с.

Джон «Лофти» Уайзман 26 лет прослужил в специальной авиадесантной службе (SAS) Великобритании, и его книга основана на технике подготовки всемирно известного элитного подразделения. Автор рассказывает, как выжить в дикой природе, любых климатических условиях, на суше и на море.

Пособие предназначено для всех, кто ведет активный образ жизни или оказался в экстремальной ситуации в результате аварии или катастрофы.

Дэн Мильштейн. Правило №1 - никогда не быть №2. - М.: Эксмо, 2018. - 368 с.

Автор - основатель компании GoldStar (ныне входит в LG Group) и один из самых известных хоккейных агентов, представляющий интересы россиян в НХЛ.

В подростковом возрасте Дэн работал в «МакДональдсе», совмещая работу с учебой, однако справился, преуспел и стал финансистом №1 в области банков и недвижимости США. Теперь он рассказывает, как ему это удалось.