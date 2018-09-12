«БелТАПАЗ» выходит на новые рынки

Разработка инновационной продукции позволит Гродненскому заводу токарных патронов повысить конкурентоспособность и выйти на новые рынки.

ОАО «Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ» - предприятие уникальное не только в масштабах Беларуси. Даже в советское время оно считалось одним из самых передовых и высокотехнологичных, а его продукция маркировалась Государственным знаком качества СССР! Сегодня завод является единственным на постсоветском пространстве производителем токарных патронов по полному технологическому циклу. В этом году здесь отмечают значимый юбилей - 60-лет назад с конвейера предприятия сошла первая продукция!

- Мы выпускаем около 100 модификаций токарных патронов диаметром от 80 до 400 мм, - рассказывает директор ОАО «БелТАПАЗ» Александр Мартыненко. - В общем объеме производства патроны и запчасти к ним составляют порядка 75%. Еще 20% приходится на узлы и детали для комплектации тракторов, которые мы изготавливаем в рамках партнерства с ОАО «МТЗ». Это - ступицы колеса различных типоразмеров, пальцы рулевого управления и др. Оставшиеся 5% - товары народного потребления (в основном садово-огородный инвентарь), услуги, связанные с производством нестандартных изделий по индивидуальным заказам предприятий и организаций. Экспорт составляет около 50% выпускаемой продукции.

Токарные патроны гродненского производства всегда пользовались повышенным спросом, прежде всего, из-за качества исполнения и высокой точности. Дело в том, что патрон - сложная продукция, требующая соблюдения 6-го квалитета точности при изготовлении комплектующих. Поэтому на ОАО «БелТАПАЗ» используются самые современные станки и высокоточное специальное оборудование, постоянно проводится точечная модернизация станочного парка.

В ближайшие годы предприятие планирует реализовать два важных инвестиционных проекта, которые позволят значительно увеличить долю инновационной продукции в общем объеме выпуска, а также выйти на новые рынки. Речь идет, во-первых, о расширении номенклатуры токарных патронов и начале производства патронов увеличенного диаметра 500 и 630 мм. Они должны выйти в серию, соответственно, в 2019 и 2020 гг. Второй проект - еще более амбициозный - разработка патронов с электромеханическим приводом!

- Сегодня мы ограничены диаметром патрона 400 мм, - говорит Александр Мартыненко. - Они используются преимущественно в металлообработке машиностроительных предприятий. А патроны большего диаметра широко применяются в нефтегазовой промышленности. Пусть этот рынок не настолько емкий, но зато «живой» и платежеспособный. Что касается электромеханического привода, то его основная задача - возможность зажима заготовки без применения физической силы рабочего. Сегодня для этой цели используются в основном гидравлические и пневматические приводы, так что данная разработка действительно является прорывной и позволит предприятию значительно повысить конкурентоспособность, а также выйти на европейский рынок.

Константин ШИШКИН