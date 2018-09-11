«Слониммебель» открыли шоу-румы в Италии, Румынии и Австрии

Предприятие уверенно наращивает объемы производства и сбыта продукции.

Справка «Директора» ОАО «Слониммебель» ведет отсчет своей истории с 1939 г., когда на базе местного кожевенного завода была организована артель «Красный столяр». Сегодня предприятие - один из ведущих, высокорентабельных производителей мебели в Беларуси. Специализируется на выпуске мебели для спален, гостиных, прихожих, кухонь и модульных коллекциях. Успешно работают фирменные магазины в Слониме и Минске, бренд-секции в Гродно и Бресте. В 2017 г. ОАО «Слониммебель» по итогам смотра-конкурса в концерне «Беллесбумпром» было признано лучшим мебельным предприятием года, а его руководитель В. Маркушевский награжден медалью «За трудовые заслуги».

- На фоне общей стагнации мебельной отрасли в последние годы предприятие удержалось на плаву благодаря выпуску новой продукции, модернизации и диверсификации производства. В I половине 2018 г. мы увеличили его объем на 20%, экспорт - на 12%, повысили темпы роста чистой прибыли и рентабельность. Мобилизация всех ресурсов и поиск своей ниши на рынке позволяют успешно противостоять современным вызовам, - сказал Владимир Маркушевский, который руководит ОАО «Слониммебель» с 2015 г.

Он связал свою жизнь с предприятием в 1997 г. после окончания БГТУ. За прошедшее время вырос от мастера отделочного участка до директора, а до этого назначения 7 лет возглавлял наблюдательный совет ОАО «Слониммебель».

- Основу нашего ассортимента традиционно составляет мебель для спален и гостиных. Однако модельный ряд необходимо постоянно обновлять: лучшие изделия слишком быстро начинают копировать конкуренты. Поэтому для формирования спроса на продукцию всегда необходимо иметь свежие дизайнерские решения и оригинальные технологии, которые сложно повторить, - отметил руководитель предприятия.

ОАО «Слониммебель» в основном производит мебель средней ценовой категории (от эконом до средний+), которая обеспечивает более стабильный сбыт по сравнению с другими сегментами. Благодаря постоянному мониторингу модных тенденций, участию в престижных белорусских и международных мебельных выставках, на предприятии формируют понятие о развитии рыночных трендов и прогнозы на перспективу.

С 2010 г. ежегодно расширяют ассортиментный портфель на 30-35%. Например, начали производить мягкую мебель и стулья, что позволяет потребителям сформировать гостиную группу в едином стиле. Также со следующего года планируется организовать выпуск мебели для гостиниц и кухонь в новом помещении.

- Осваивая новые направления, мы не хотим конкурировать с другими производителями в этих сегментах, но и не собираемся стоять на месте, - считает Владимир Владимирович.

Товарную марку «Слониммебель» хорошо знают не только в Беларуси, но и за рубежом. Сегодня экспорт составляет 85-90% от объема производства. Более половины выпускаемой продукции поставляется в Россию, Казахстан, Азербайджан и Армению. Достойно представлена белорусская мебель и в Западной Европе - Австрии, Румынии и Италии, где производители из Слонима открыли свой шоу-рум, чем могут похвастаться немногие коллеги.

- Процесс модернизации на мебельном предприятии должен быть постоянным. Сегодня оборудование быстро морально устаревает, и чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке, необходимо обновлять технологии каждые 4-5 лет. С 2005 г. ежегодно инвестируем не менее 1 млн долл. в обновление и усовершенствование оборудования, закупая его у известных итальянских и немецких производителей. При этом сократили срок окупаемости инвестиций с 5 до 3 лет, чем можно гордиться, - подчеркнул В. Маркушевский.

Например, вложили около 1,5 млрд неденоминированных рублей в автоматизацию склада готовой продукции, где внедрили систему штрих-кодирования. Недавно приобрели высокопроизводительный деревообрабатывающий центр Nesting, современный принтер для нанесения декоративных рисунков и 2 упаковочные линии.

Однако, по словам руководителя, есть на предприятии и проблемы. Например, за последние годы в силу объективных причин увеличилась дебиторская задолженность. Чтобы сохранить свои позиции на рынках, ОАО «Слониммебель» приходится поддерживать партнеров, увеличивая сроки расчетов за отгруженный товар. Также беспокоит кадровая проблема. Сегодня предприятию остро не хватает квалифицированных отделочников, станочников и других работников, многие из которых уезжают работать в соседние страны. А учебные заведения не выпускают специалистов для мебельной отрасли, поэтому нужных представителей рабочих профессий приходится готовить самим.

После оптимизации осталось 350 работников, также отдали на аутсорсинг непрофильные задачи. На предприятии соблюдается принцип опережающего роста производительности труда над ростом заработной платы. Так, по итогам I квартала средняя зарплата составила 950 руб., а до конца года планируется превысить установленный руководством страны показатель.

- Особое внимание уделяем социальной сфере: коллективным договором работникам обеспечены хороший соцпакет, достойные условия для плодотворного труда и интересного отдыха. По итогам голосования регулярно определяется лучший работник в номинации «Человек месяца».

Уверен, что 80-летие предприятия в 2019 г. коллектив встретит новыми трудовыми достижениями, как и подобает передовикам, - подытожил руководитель ОАО «Слониммебель».

Леонид Малиновский