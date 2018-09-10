ОАО Лидапищеконцентраты: Системный подход - основа успеха!

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Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2018

Почти за 75 лет предприятие прошло путь от фронтовой каши до современных продуктов быстрого приготовления.

Справка «Директора»

Единственное в Беларуси предприятие по производству пищевых концентратов ежегодно выпускает более 120 наименований готовой продукции. Среди них - первые и вторые обеденные блюда, кисели и желе, сухие завтраки, овсяные хлопья Геркулес №1, пряно-ароматические приправы, пряности. Кроме того, осуществляется расфасовка лимонной кислоты, крахмала, какао-порошка, соды и др. Оказываются услуги по фасовке сыпучих продуктов.

ОАО «Лидапищеконцентраты» входит в состав концерна «Белгоспищепром». На предприятии работают более 400 человек.

 

systemОткрытое акционерное общество «Лидские пищевые концентраты» имеет давнюю и богатую историю. В августе 1944 г. на базе бывшего пивоваренного завода было создано предприятие для выпуска продуктов быстрого питания. В советский период оно обеспечивало пищевыми концентратами половину СССР, в основном - воинские части и соединения.

Однако в последние несколько лет прославленный коллектив стал сдавать прежние позиции. Так, предприятие не выполнило основной показатель - индекс физического объема (ИФО) снизился до 92,4%, соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства достигло 177,1%, что практически вдвое больше доведенных параметров, объем загрузки производственных мощностей опустился ниже 35% и сильно упали показатели инвестиционной активности…

Для исправления сложившейся ситуации руководство концерна «Белгоспищепром» приняло решение о смене генерального директора ОАО «Лидапищеконцентраты».

В результате в июне прошлого года предприятие возглавил Андрей Гончаров. В 1994 г. он окончил Московский технологический институт пищевой промышленности. Более 15 лет возглавлял Горецкое районное потребительское общество (700 человек). В 2016-2017 гг. работал в Центре системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, где участвовал в реализации инновационного проекта по созданию «БелБиограда». Кандидат экономических наук. Поэтому на новом месте оказался весьма востребован прежний опыт Андрея Александровича.

Методичность как составляющая перемен

За прошедший год новому руководителю с командой единомышленников удалось немало сделать, чтобы скорректировать дальнейший курс развития. Правда, пришлось расстаться с несколькими главными специалистами, однако сейчас в коллективе сложился нормальный рабочий микроклимат.

- Основной акцент делаем на повышение эффективности деятельности организации, укрепление ее деловых позиций и дальнейших перспектив развития, - говорит руководитель ОАО «Лидапищеконцентраты».

По итогам работы в I полугодии 2018 г. предприятие выполнило все основные прогнозные показатели развития, доведенные концерном «Белгоспищепром».

 
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Так, выручка в прошлом году по сравнению с 2016 г. составила 107,4%, а в I полугодии 2018 г. к аналогичному периоду 2017-го - 112,2%. Показатель ИФО увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 108,8%, темпы роста объемов производства в действующих ценах достигли 107,6%, отгруженной продукции в натуральном выражении - 115,7%, соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства - 99,2%, загрузка производственных мощностей - 66,9%.

Средняя зарплата за 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. выросла на 126,4%. Темп роста выручки от реализации продукции на одного работающего - 119,5%. Затраты на производство продукции составили минус 3,4%.

По словам А. Гончарова, предприятие в последнее время настойчиво расширяет каналы сбыта на внутреннем рынке: реализует продукцию республиканским и региональным сетям, Белкоопсоюзу, оптовым и розничным организациям. Наиболее активно развивается сотрудничество с сетевым ритейлом Беларуси: удельный вес реализации пищевых концентратов крупным торговым сетям в 2016 г. составил 36,8%, в 2017-м - 49,3%, в I половине 2018 г.- 56,7%.

Ключевыми факторами роста продаж стало увеличение количества обслуживаемых торговых объектов (в том числе за счет увеличения примерно на 5% клиентской базы), эффективное участие в тендерах по поставкам продукции (темп роста - 207,3%).

Важный элемент в улучшении деятельности предприятия - системная работа по изысканию денежных средств за отгруженную продукцию. Это позволило снизить просроченную дебиторскую задолженность с 22,6% до 16,5%, что вкупе с уменьшением остатков готовой продукции на складе позволило в 10 раз сократить кредитный портфель.

От «Лидкона» до «Хрумстика»…

Современное ОАО «Лидапищеконцентраты» - многофунк­циональное производство, которое занимает общую территорию более 16,5 га. Функционируют 4 основных комплексно-механизированных участка: по производству пищевых концентратов, сухих приправ и пряностей, сухих завтраков и крупяных хлопьев, Радунский овощесушильный участок. Кроме того, имеются свой автопарк, ремонтно-механический и энерго­участок, производственная лаборатория, здравпункт, общежитие и кафе «Традиция».

Сегодня предприятие выпускает продукцию под 4 брендами: «Лидкон» (70 SKU), «Лидские приправы» (36 SKU), Tvitnik (12 SKU) и «Хрумстик» (6 SKU).

«Лидкон» - базовый и наиболее узнаваемый бренд, который объединяет серию продуктов быстрого приготовления: брикетированные супы и каши, насыпные супы, кисели, желе, картофельные смеси, крупяные хлопья, а также пряности и продукты для выпечки.

В продуктовом портфеле предприятия успешно сочетаются два бренда приправ, позволяя соответствовать предпочтениям со­временного потребителя. «Лидские приправы» выбирают ценители стабильного качества, проверенного временем, и традиционных рецептур, «Tvitnik» (Твитник) - молодая линейка приправ, созданная для тех, кто тщательно следит за своим питанием. Их уникальность - в полном отсутствии соли и усилителей вкуса. Лабораторный контроль качества входного сырья и готового продукта позволяет уверенно завоевывать и сохранять доверие покупателей.

Кукурузные палочки «Хрумстик» - одно из любимейших лакомств детей и взрослых: глазированные, сладкие, хрустящие, без жира и масла… Теперь они выпускаются еще и в удобной мягкой упаковке.

На маркетинговую стратегию предприятия заметно влияет общее состояние белоруской экономики. Сегодня в ОАО «Лидапищеконцентраты» продолжают совершенствовать выпускаемую продукцию, чтобы сохранить конкурентоспособность, прилагают усилия для продвижения товаров на рынок, насыщенный не только отечественными, но и импортными продуктами.

- Так как многие принимают решение о покупке в торговом зале, то мы уделяем внимание качественному мерчендайзингу, брендированию мест продаж в объектах торговли. Часто проводим акции по снижению цен, причем общая скидка для покупателя в магазине складывается из нашей скидки и зеркального снижения торговой надбавки ритейлера. Также организуем дегустации в торговых объектах, активно используем возможности интернета и СМИ, - отметил А. Гончаров.

Диверсификация рынков + модернизация

Объем экспорта товаров и услуг ОАО «Лидапищеконцентраты» за последний год демонстрирует устойчивую динамику (темп роста - 112,3%). Наиболее крупным рынком остается российский, на долю которого приходится около 90% внешних поставок.

Предприятие реализует продукцию в Россию, Казахстан, Армению, Украину, Грузию, Сербию и Молдову. С учетом диверсификации прорабатываются варианты экспорта пищевых концентратов на Ближний Восток, в Китай, страны ЕАЭС и др.

- Из-за полного износа оборудования на основных участках требуется его модернизация или полная замена, совершенствование технологического процесса. В ближайшей перспективе планируем приобрести дозаторно-смесительное и расфасовочно-упаковочное оборудование для участка пищевых концентратов, автоматическую линию для картонирования и групповой упаковки кукурузных палочек, заменить линии для производства натуральных молотых пряностей и др.

Намечена реконструкция склада готовой продукции. Установлена и запущена автоматическая линия для фасовки и упаковки продукции в стаканчики на одну порцию. Постепенно проводится косметический ремонт, обновляется автопарк предприятия. Темп роста инвестиций за I полугодие - 199,1%, по итогам года собираемся повысить показатель до 230-240%.

Реализация комплексного плана модернизации позволит снизить энергозатраты и действующие нормы расхода сырья и материалов, увеличить производительность труда, качество готовой продукции, освоить новые виды и т.д., - поделился планами руководитель предприятия.

Ставка - на инновации

В текущем году уверенно завоевывают признание потребителей новинки в категории сухих завтраков - шоколадный «Хрумстик» и новый формат сладких палочек в мягкой упаковке по 50 г. Линейку брикетированных супов дополнили лидеры из категории насыпных - харчо «Домашний» и «Рассольник». Высоким спросом пользуются новинки среди приправ в удобной упаковке дой-пак - для засолки сала и для ухи «Рыбацкая».

Под торговой маркой «Лидкон» теперь продаются желатин, дрожжи, гречневая крупа. Своего покупателя находят супы моментального приготовления на одну порцию: гороховый и грибной с гренками, вермишелевый. Выпущены брикетированные каши на основе перловых хлопьев, риса и гречки, с помощью которых вкусный гарнир готовится за 10-15 мин.

Практически все новые виды продукции на предприятии разрабатывают собственными силами. В рамках отдельных программ организовано сотрудничество со специалистами НПЦ НАН Беларуси по продовольствию.

Новинки сегодня составляют до 4% общего объема выпущенной продукции. Так, в августе поступили в продажу сухие заправки для салатов «Лидские приправы» («Греческий» и «Укроп с травами»). Готовится к запуску линейка здорового функционального питания, обогащенного льняной клетчаткой. На старте к выпуску - какао-напиток, кисель и кукурузные палочки.

- Не требующие варки супы дополнили удобной для транспортировки и использования упаковкой - стаканчиком, что упростит их приготовление в поездках, офисе и т.д. Учитывая популярность морской соли, планируем запустить 2 вида приправ на ее основе, после чего проанализируем отношение к новинке потребителей и объемы продаж. В случае успеха будем увеличивать выпуск.

В перспективе рассматриваем открытие первой в Беларуси линии по производству вермишели быстрого приготовления. Прорабатываем направление сухих молочных смесей для вендинговых автоматов, - отметил руководитель ОАО «Лидапищеконцентраты».

При этом здесь не забывают о «классике»: созданные в 1960-х рецептуры приправ, технология производства кукурузных палочек «Хрумстик» с успехом используются и сегодня. Не случайно они и другие продукты лидского предприятия отмечены престижными наградами различных национальных и международных конкурсов.

- Спрос на продукцию быстрого приготовления лидских производителей в Беларуси и за рубежом не снижается. В преддверии 75-летия предприятия планируем наращивать позитивные тенденции, динамично развивать производство и приумножать славные традиции предшественников, - подытожил А. Гончаров.

 

Алексей Владимиров

 