Прожекторы на все случаи жизни!

ООО «ЭлектроКабельКомплект» представило на белорусском рынке новинку светодиодного освещения - прожекторы широкого спектра применения.

Компания ООО «ЭлектроКабельКомплект» является официальным представителем ведущих заводов-изготовителей кабельно-проводниковой и светотехнической продукции Рес­публики Беларусь и Российской Федерации. В 2018 г. представила на отечественном рынке новинку - прожекторы оригинальной сборки, произведенные ООО «Дисплейные системы», которое входит в Группу Компаний «Инко­текс».

В чем ПРЕИМУЩЕСТВА?

Прожекторы производства ООО «Дисплейные системы» обладают целым рядом преимуществ.

Во-первых, корпус выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава со степенью защиты изделия по стандарту IP67, благодаря чему такие прожекторы могут быть установлены как внутри, так и снаружи помещения, а также технологически минимизированы массогабаритные показатели и тепловая нагрузка на прожекторы.

Во-вторых, в их конструкции используются только качественные комплектующие. Источник питания - собственного производства, созданный в соответствии с запатентованной, не имеющей аналогов в мире концепцией электропитания SY-Lighting (питание от 380 В), высококачественная оптика, а в качестве источника света - инновационные светодиоды повышенной надежности от ведущего мирового производителя CREE.

В-третьих, базовые элементы (прожекторы DS-LFL-8-3 и DS-LFL-24-12) имеют весьма компактные размеры и удобную модульную конструкцию. Из таких вариантов мощностью 8 и 25 Вт по заказу потребителя можно собирать прожекторы по принципу конструктора-Lego любой модификации и назначения. Конструкция крепления позволяет монтировать прожекторы практически на любой поверхности и под любым углом.

Таким образом, у светодиодных прожекторов производства ООО «Дисплейные системы» есть ряд несомненных преимуществ по сравнению с традиционными светильниками с лампами типов ДРЛ, ДНаТ, ДРИ, ДКсТ и др.:

экономия электроэнергии в 2-8 раз;

фактически полное отсутствие вредных для глаз пульсаций светового потока;

возможность изготовления прожекторов с различной цветовой температурой свечения (3000-6000К);

моментальный запуск и выход на рабочую мощность;

возможность детализированной подсветки заданной площади за счет оптимально подобранного угла рассеивания;

возможность удаленного управления режимами освещения;

ресурс работы до 100 000 ч.

Работает в любых условиях

Прожекторы небольшой мощности могут применяться прак­тически в любой бытовой сфере: для акцентного освещения в торговых залах, подсветки выставочных стендов и рекламных баннеров, общего освещения внутри зданий и др.

При использовании мощных прожекторов можно получить хорошо освещенную площадку, обладающую рядом преимуществ по сравнению с традиционными осветительными приборами. Прожекторы производства ООО «Дисплейные системы» обеспечивают освещение без видимого камерами мерцания, что дает возможность осуществлять замедленную съемку уровня HDTV. Система продолжает стабильно работать даже при перегорании отдельных диодов, обеспечивает высокий КПД, оптимальный индекс цветопередачи, легкий монтаж и замену отдельных узлов и элементов, мгновенное динамическое управление светом. А также - взаимодействие с внешними осветительными консолями по протоколам DMX512 и 1-10 и уверенное функционирование в широком диапазоне температур (от -40 до +45 °С).

Технические решения ООО «Дисплейные системы» позволяют изготавливать светодиодные прожекторы, которые могут быть установлены на площадках, где требуется осветить достаточно большую площадь:

на стадионах и спортивных объектах;

на высотных сооружениях;

на транспортных узлах и объектах (железная дорога, аэропорты, дорожные развязки и т.д.);

на территории складов, баз и др. инфраструктуры с расположением на опорах и ригелях;

на узких и длинных участках охранных периметров и приграничных территорий;

в карьерах и тоннелях.

Индивидуальные расчеты для каждого объекта

Количество и мощность LED-приборов подбирается на основании светотехнических расчетов, которые специалисты компании ООО «ЭлектроКабельКомплект» индивидуально осуществляют для каждого объекта. При этом рассчитывается поворот кронштейна, выполняется зональная планировка, учитываются классификация площадки, положение телевизионных камер и другие факторы. Дополнительно к светотехническим расчетам клиенты могут заказать расчет экономического эффекта от замены имеющихся источников света на светодиодные.

Учитывая все преимущества и диапазон применения прожекторов производства компании ООО «Дисплейные системы», можно утверждать, что этот продукт подойдет даже самому придирчивому покупателю.

Справка «Директора»: ООО «ЭлектроКабельКомплект» зарегистрировано 2 августа 2011 г. Специализируется на поставках кабельно-проводниковой и светотехнической продукции. Компания работает как с корпоративными клиентами, так и с частными лицами. Ассортимент интернет-магазина Ekk.by насчитывает более 1 000 наименований товаров: силовые кабели, кабели для передачи сигналов связи, контрольный кабель и провод любого типа, арматура, светильники и прожекторы для бытового и промышленного назначения, электросчетчики и др.

Евгений ЕЛИСЕЕВ, Софья СТАРЦЕВА