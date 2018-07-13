Покажите мне Москву, москвичи…

По количеству достопримечательностей и развитию туристической инфраструктуры столица России превосходит большинство городов Европы.

Вряд ли кто-то из наших читателей хотя бы раз в жизни не побывал в Москве, но при этом мало кто (если, конечно, вы не Гиляровский) может сказать, что хорошо знает этот город. Мой опыт говорит о том, что даже прожив в Москве несколько лет, узнать, а тем более понять этот город полностью и окончательно - практически невозможно. Оттого люди по отношению к столице России обычно делятся на две группы: тех, кто считает ее «дурдомом», из которого хочется поскорее уехать, и других, кто, подобно герою популярного кинофильма, «влюбился в нее с первого взгляда». Нейтральное отношение встречается редко…

Клондайк для туриста

Можно по-разному относиться и к России в целом, и к Москве, в частности, но трудно отрицать тот факт, что для туриста, интересующегося историей и памятниками архитектуры, это - настоящий Клондайк. Можно сказать, что весь этот город - по сути один огромный туристический объект. А с учетом отлично развитой инфраструктуры и реально высокого гостиничного сервиса Москва может дать фору большинству европейских столиц. Цены здесь в последние годы заметно упали, виза не нужна, авиасообщение с Минском - отличное, да и на машине можно достаточно комфортно доехать всего-то за семь часов. Так что такая поездка может быть одновременно недорогой и познавательной. И если вы грамотно ее организуете, то, возможно, откроете для себя этот город с совсем неожиданной стороны.

Первое впечатление о Москве практически у всех одинаковое - это шок от ритма жизни. Здесь все куда-то спешат - на улицах, в метро и даже в торговых центрах. Праздно прогуливающийся, глазеющий по сторонам человек - или пенсионер, или «гость столицы». Московские пробки уже давно стали мемом. Даже ночью поток людей и машин в центре и на основных магистралях не иссякает, кажется, что этот город никогда не спит. Но будем справедливы: примерно такие же чувства вызывает Минск у впервые приехавших сюда жителей районных, да и областных центров. А с другой стороны, нас ведь не раздражают толпы людей, разгуливающих по улицам Парижа, Рима или Праги? Тем более что, если сойти с традиционного туристического маршрута (Арбат - Тверская - Никитская - Красная площадь - Храм Христа Спасителя и т.д.), то можно увидеть совсем другую Москву - с пышной зеленью бульваров и парков, живописными переулками, тенистыми прудами, затерянными во дворах особняками и церквушками, многие из которых помнят чуть ли не времена Куликовской битвы.

Москва - очень большая, но расстояния здесь отчасти скрадываются разветвленной линией метро. Поэтому маршруты на каждый день стоит планировать, исходя из транспортного фактора. Конечно, если вы впервые приехали в этот город, посетить Кремль, пройтись по Тверской, Никитской и Александровскому саду нужно обязательно - это сердце Москвы, да, пожалуй, и всей России, где отражены ее имперская мощь и величие. Тем более что в Кремле можно посетить не только самые известные соборы страны: Успенский, Благовещенский и Архангельский, но и знаменитые экспозиции - Оружейную палату и Алмазный фонд, где хранится «та самая» корона Российской империи.

Конечно, приятно знать, что ты стоишь в Успенском соборе как раз на том самом месте, где молился Иван Грозный, или гуляешь по Арбату, где вот в этом доме жил и творил Пушкин, но все это, как мне кажется, официоз. Поэтому дальше - мой личный «ТОП нетуристических мест», которые стоит посетить в Москве.

«Нетуристическая» Москва

Бульварное кольцо. Знакомство с Москвой лучше всего начать с бульваров, которые опоясывают весь центр города и где каждый дом и каждый дворик буквально дышит историей! На мой взгляд, самые впечатляющие из них - Тверской, Гоголевский, Покровский и Чистопрудный. Последний знаменит как раз своими Чистыми прудами, где зимой устраивается самый популярный в городе каток. Помимо прекрасно сохранившихся дворцов знати и множества памятников, московские бульвары - еще и место выставок и инсталляций.

Дом-музей Булгакова и Патриаршие пруды. Если кто-то и не читал книгу «Мастер и Маргарита», то одноименный фильм наверняка смотрели все. Поэтому не откажите себе в удовольствии посетить «нехорошую квартиру», прогуляться по Патриаршим, где круглый год торгуют картинами и старыми книгами, а на углу, недалеко от трамвайных путей, где «Аннушка пролила масло», стоит единственный в своем роде дорожный знак с надписью «Запрещено разговаривать с незнакомцами».

Крутицкое подворье. Это небольшой храмово-монастырский комплекс в Таганском районе Москвы, памятник архитектуры XVI в. Как говорят историки, в местной церкви молились купцы и путешественники за благополучное возвращение еще во времена Смуты и правления Алексея Михайловича. Здесь сохранился тихий уголок «старой» Москвы с несколькими улицами, на которых до сих пор снимают исторические фильмы. Очень живописно!

Воробьевы горы. Или, как еще их называли, Ленинские горы. Отсюда, со смотровой площадки открывается, наверное, самый красивый вид на город. Рядом - величественная громада МГУ, а также маленькая уютная церковь Троицы, где молился Кутузов в ночь перед сдачей столицы Наполеону.

Церкви и монастыри. Вообще, Москву не зря называли златоглавой. И даже несмотря на 70 лет коммунистической власти, уцелело многое, пусть и в разной степени сохранности. Одна из самых впечатляющих - Церковь Всех Святых на Кулишках, первый вариант которой был построен еще Дмитрием Донским! Низкие сводчатые потолки, маленькие оконца - типичный старовизантийский уклад. И полная противоположность - Церковь Архангела Гавриила на Чистых прудах, построенная Меньшиковым, соратником Петра I. Здесь, наоборот, светло, воздушно - другое время и другие мысли… Из монастырей мой любимый - Новодевичий, где сохранилась келья, в которой доживала свой век опальная правительница Софья. А ступени местного Смоленского собора помнят шаги Бориса Годунова. Еще один, как многие считают, самый живописный в Москве, Высоко-Петровский монастырь на Петровском бульваре был основан в XIV в. Один из его соборов был усыпальницей Нарышкиных.

Переулки. В своих песнях Визбор не раз вспоминал «переулочки Арбата», где прошло его детство - Староконюшенный, Афанасьевский, Сивцев Вражек и др. Все они по-своему интересны и у каждого своя история. Красивые переулки есть и в других местах, например, Кривоколенный и Армянский в районе Китай-города или Камергерский и Столешников возле Тверской. Переулки Москвы - это в принципе некий фантастический мир с тихими двориками, старинными подъездами и геранью на окнах. Словно жизнь там остановилась…

Театры. Сколько их в городе - сказать сложно. По некоторым данным, около 170! И без преувеличения Москва - театральная столица мира. Ну, или одна из них. Рекомендую приурочить поездку к посещению одной-двух интересных постановок. Самые «модные» театры, куда сложнее всего взять билеты, - это Большой, Театр Наций, МХТ имени Чехова, Гоголь-центр и др.

Скверы и парки. Конечно, самым большим и посещаемым является расположенный на берегу Москва реки Парк Горького. Здесь - и развлечения (площадки для волейбола и баскетбола - летом, самый большой в Европе каток - зимой), и разнообразные кафе и рестораны, и просто тихие уголки, где можно писидеть с книгой. Но есть и более уютные места. Например, Нескучный сад - общественный парк, образованный в правление Николая I из дворянских усадеб, которые раньше принадлежали Трубецким, Голицыным и Орловым. Или сад «Эрмитаж» в Каретном ряду, основанный купцом Щукиным. Помимо прекрасного парка, где, кстати, любили гулять Лев Толстой и Владимир Ленин, здесь расположен, говоря сегодняшним языком, концертный комплекс, на сцене которого в свое время пел Шаляпин, играли Сара Бернар, Мария Ермолова и Вера Комиссаржевская.

Хитровка. От некогда самого криминального района в самом центре Москвы осталось немного. Но тем не менее все здесь напоминает о временах, когда и полиция не рисковала соваться в страшные местные ночлежки и темные, запутанные, с множеством подворотен проходные дворы. Сегодня здесь тихо и безопасно, но, как говорится, колорит присутствует. Тем более что многие из зданий той поры неплохо сохранились и дают простор фантазии.

Лефортово. Это район города на берегу Яузы на месте хорошо описанной Алексеем Толстым Немецкой слободы. Здесь много тенистых улочек, по которым так приятно побродить жарким летним днем. Здесь же находится дворец, построенный в 1697-1698 гг. по заказу Петра I для своего сподвижника Франца Лефорта. В этом районе также расположен и один из самых известных российских университетов - МГТУ имени Баумана, основанный в 1830 г. личным указом Николая I.

Полезные советы

Поездку в Москву лучше приурочить к третьему воскресенью месяца. В этот день можно бесплатно посетить около 50 музеев и три десятка картинных галерей. Наиболее интересными из них являются «Коломенское», «Царицыно», «Измайлово», Музей космонавтики рядом с ВДНХ, музей истории ГУЛАГа и др. Финансирует «аттракцион щедрости» городской Департамент культуры. Кроме того, местные власти несколько лет назад запустили проект бесплатных экскурсий с самыми известными экскурсоводами. Проводятся они в теплое время года - обычно с мая по сентябрь, и записаться можно заранее на сайте http://moscowwalking.ru. Очень занимательно! Кстати, лето вообще является оптимальным периодом для посещения российской столицы - в это время здесь меньше всего пробок, и многие торговые центры устраивают распродажи. Иногда цены оказываются даже ниже, чем в Литве или Польше.

Аналогичный период приходится на первую декаду января - в России в это время «рождественские каникулы». Зимой Москва тоже очень красива: на иллюминацию и организацию гуляний денег здесь не жалеют. А вообще - этот город интересен в любое время года. Уж что-что, а скучно вам здесь точно не будет!

Константин КОРЖЕВИЧ