Экспресс-подготовка к отпуску от Павла Сыроежкина

Наступление лета обострило вопрос: как быстро привести себя в форму перед долгожданным отдыхом?

Как правило, после выбора времени и места отдыха у многих начинаются душевные и физические метания, почти как у героини клипа группы «Ленинград», когда срочно на велотренажер, да так, что «аж волосы назад»…

Воистину блажен тот, кто верует. Однако учтите, что ничего глобального со своим организмом за столь короткий отрезок времени вы не сделаете. Но если говорить о 2-3 неделях, предшествующих отпуску, то можно рассчитывать на некоторый успех. И здесь все будет зависеть от вашей дисциплины и концентрации.

Во-первых, запомните, что не стоит истязать себя диетами накануне поездки. Уже сама смена часовых и климатических поясов - весьма серьезный стресс для организма. Поэтому не усугубляйте его различными экспериментами с рационом, а вот некоторая корректировка питания точно не повредит. Продолжайте питаться в «штатном режиме», но минимизируйте потребление в этот период соли и сахара, которые являются главными виновниками лишнего веса. Замените сахар медом, перестаньте злоупотреблять конфетами в офисе, поменям блюдце с ними у секретаря на другое - с фруктами.

Во-вторых, поменяйте соль на приправы, сократив ее до минимума. Ведь всем известно, что именно она связывает и задерживает молекулы жидкости в организме. И пейте, пейте, пейте больше чистой воды! Она выведет все шлаки и токсины из организма и создаст иллюзию наполненности желудка, если все-таки захочется поесть.

Только запомните, надо употреблять не чай, кофе или колу, а именно питьевую воду. Кофеин (которого достаточно и в чае) является ярко выраженным диуретиком, а значит, наоборот, выводит ее из организма. Почки человека могут перерабатывать до 15 л жидкости ежедневно, поэтому не стесняйтесь. И никаких газировок.

Что до персональной нормы, то рассчитывайте дозу исходя из литра воды на каждые 30 кг массы тела. Другими словами, человеку весом 75 кг требуются 2,5 л жидкости в сутки. Пол и возраст значения не имеют.

В-третьих, ограничьте потребление углеводов по вечерам. Нет, спокойно ешьте после 18 ч, особенно если отходите ко сну около полуночи, просто это не должны быть макароны по-флотски или бутерброды с майонезом, а более легкие блюда - мюсли с молоком, творог с фруктами или даже рыба с овощами, но никаких пельмешек-колбасок-сосисочек!

Именно такие корректировки питания должны стать вашими постоянными спутниками, а не вынужденной двухнедельной прихотью.

Идем далее. Вам потребуется больше двигаться, чтобы создать дефицит калорий в организме, что позволит сжигать калорий больше, чем потребляете. А для этого придется на несколько недель пересесть на велосипед. Благо инфраструктура для этого вида спорта с каждым годом улучшается. Если у вас нет двухколесного коня, возьмите напрокат! Сегодня это несложно сделать, а вот польза для здоровья будет ощутимая. Плюс «зеленые» скажут спасибо за сознательную гражданскую позицию и отказ (хотя бы на время) от использования автомобиля.

Не лишним станет ограничение в пользовании лифтом. Если вы живете (или работаете) до 5-го этажа, то вообще забудьте про это достижение цивилизации, а если выше - шагайте по ступенькам до указанного уровня, а затем уже вызывайте лифт.

Предлагаю простую игру-испытание: попробуйте подняться в спокойном темпе на 5-й этаж без отдышки. Получилось? Значит, сердечная система неплохо натренирована, и вы можете усложнить себе задание до 7-го этажа. Если же тяжело дышите и потеете, то не унывайте, а продолжайте ежедневные тренировки. Гарантирую, что через неделю вы выйдете на «новые горизонты».

Еще один способ повысить жиросжигающую активность - увеличить продолжительность ежедневных прогулок с домашними питомцами или детьми. И те, и другие остро нуждаются в свежем воздухе и просторе. Так порадуйте их, выбирайтесь на прогулки подальше и подольше.

А вот чего точно не следует делать перед долгожданным отдыхом, так это экспериментировать с новыми диетами и продуктами в рационе, а также питаться одними яблоками и кефиром. Это может выйти боком, и на море в итоге вы приедете бледным, с впавшими глазами и расстроенным пищеварением. Также воздержитесь от употребления новых БАДов и «бабушкиных рецептов». А вот несколько раз посетить солярий не помешает (особенно, если отправляетесь релаксировать в южную страну). Начинайте с 3-5 мин. сеансов, постепенно увеличивая продолжительность солнечных ванн. Так вы подготовите организм к агрессивному воздействию ультрафиолетовых лучей, да и на смуглой коже мышечная дефиниция и сепарация смотрятся более выигрышно.

Ну и напоследок простой совет: не пускайтесь в отпуске во все тяжкие, чему способствует система «все включено». Постарайтесь входить в отдых плавно и размеренно, не объедайтесь на ночь тяжелыми блюдами и не берите со шведского стола больше, чем можете съесть.

Тогда воспоминания от заморского отпуска и спустя годы будут вызывать у вас улыбку, а не болезненные гримасы. «Все элементарно, Ватсон!» Увидимся на пляже.

Павел Сыроежкин