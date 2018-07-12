Библиотека руководителя

В золотой коллекции бизнес-литературы представлены бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.И.Дивин. Запуск прибыльного бизнеса. П.Сивожезлов. Мягкий босс. О.Сергеева. Язык жестов.

Игорь Дивин. Запуск прибыльного бизнеса без денег и связей. Что и как нужно делать, чтобы с нуля построить успешную компанию. - М.: Ленанд, 2018. - 200 с.

Из этой книги вы узнаете о том, как избежать ошибок и сделать прибыльным бизнес. В ней вы найдете множество советов, рекомендаций и примеров, которые помогут добиться успеха. Но любые слова бесполезны, пока остаются теорией и не воплощаются в жизнь. Заработать деньги можно только с помощью действий. Ключевой элемент в бизнесе - поступок. Делайте шаги к цели, и вы обязательно получите нужный результат.

Павел Сивожелезов. Мягкий босс - жесткий босс. - М.: Эксмо, 2018. - 256 с.

Настольное пособие по переговорам с подчиненными. Автор делится идеальными алгоритмами для решения сложных ситуаций и инструментами переговорного процесса, позволяющими стать эффективным и авторитетным руководителем. После каждой главы - практическое задание, которое поможет применять полученные знания на практике. Вы научитесь достигать своих целей в переговорах и сохранять хорошие отношения с подчиненными.

Оксана Сергеева. Язык жестов. Как читать мысли без слов? 49 простых правил. - М.: Эксмо, 2016. - 128 с.

Можно ли определить настроение человека по его внешнему виду? Как узнать, какое он принял решение, если не было сказано ни слова? Можно ли обмануть так, чтобы никто этого не заметил, или уличить человека без детектора лжи? Можно, если вы умеете читать тайный язык жестов!

Автор предлагает свод уникальных правил, которые помогут стать специалистом в общении без слов. Вы научитесь не только читать мысли и чувства, которые от вас хотят скрыть, но и обретете уверенность в общении с любым собеседником.

Егор Горд. 13 осколков личности. Книга сильных. - С-Пб.: Питер, 2018. - 368 с.

Эта книга - холодное ведро мотивации, после которого хочется встать, отряхнуться и начать действовать. Выполняйте уникальные упражнения и присоединяйтесь к тысячам читателей, которые уже смогли круто изменить свою жизнь.

Кит Гейв. Русская пятерка. - М.: АСТ, 2018. - 352 с.

Автор - бывший сотрудник американской разведки, а затем - многолетний штатный обозреватель игр хоккейной команды «Ред Уингз» в газете Detroit Free Press. Кит Гейв имел непосредственное отношение в начале перестройки к контактам родного клуба с ведущими российскими хоккеистами, которые привели его к первому за 42 года Кубку Стэнли.

Сергей Федоров, Владимир Константинов, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов - стали легендарными для фанатов «Детройта», навсегда изменили игру не только своего клуба, но и НХЛ в целом, которая до их появления редко и неохотно рекрутировала игроков из Европы.