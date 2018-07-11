Гаджеты для бизнеса и не только

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Обзор новых гаджетов. Мини-принтеры LaserJet Pro. Надежный трекер для багажа. Умный браслет для водителей.

Мини-принтеры LaserJet Pro

HP начала продажи принтеров M15 и M28 серии LaserJet Pro, которые являются самыми маленькими лазерными принтерами в своем классе. Эти устройства высотой в простой карандаш способны, тем не менее, печатать 18-19 страниц в минуту. Кроме того, принтеры оптимизированы для мобильных устройств. Так, благодаря приложению Smart App пользователи могут полностью управлять моделью HP LaserJet Pro M28w со своих смартфонов. Принтер также поддерживает Apple AirPrint, виртуальный принтер Google, WiFi Direct и сертифицирован Mopria. Это позволяет распечатывать и сканировать документы при помощи практически любого смартфона или планшета, а также отправлять их в облако.

Что приятно - минимализм и функциональность не привели к значительному росту цены. Более того, эта линейка принтеров является самой дешевой. Например, M15 обойдется примерно в 120 долл.

Надежный трекер для багажа

Всем путешественникам периодически приходится сталкиваться с утерей багажа, особенно, если перелет происходит с пересадками в транзитных аэропортах. Зачастую поиски и доставка улетевшего «не туда» чемодана занимают много времени, а иногда вообще не дают результата. Эту проблему помогают решить специальные трекеры - устройства, которые помещаются в багаж и являются своего рода маячком, позволяющим с помощью смартфона контролировать все его перемещения.

Одно из наиболее продвинутых подобных устройств - Louis Vuitton Echo длиной около 10 см и шириной 2 см. При помощи специального приложения устройство позволяет отслеживать багаж, а его заряда хватает на полгода. Программа гарантированно поддерживает 115 наиболее посещаемых аэропортов 42 стран (РФ и Беларуси в этом списке пока нет). Она также позволяет отследить попытки несанкционированного вскрытия багажа, передавая информацию об этом на смартфон пользователя. Стоит гаджет недешево - порядка 370 долл., но если вы не боитесь покупать китайские аналоги, то на Alibaba можно приобрести вполне приличный трекер Trakdot всего за 40 долл.

Умный браслет для водителей

Ежегодно в мире происходят более 300 тыс. автомобильных аварий. Примерно в 25% случаев - из-за усталости водителей. Каждый год по причине сна за рулем гибнут более 30 тыс. человек.

Минимизировать риск уснуть за рулем помогают специальные браслеты. Один из них - STEER, созданный латвийской компанией Creative Mode. Это небольшое устройство снабжено 16 датчиками, похожими на те, что используются в «детекторах лжи», которые в режиме реального времени мониторят сердцебиение и электропроводимость кожи водителя. Как только браслет заметит, что усталость водителя достигла угрожающего уровня, он разбудит его, выдав слабый электрический разряд. Как показывают исследования, после этого уровни серотонина, норадреналина и кортизола в организме повышаются, а содержание гормона сна мелатонина, напротив, снижается.

Заряда аккумулятора хватает на 2 недели использования гаджета. Стартовая цена новинки - 199 долл. Недешево, но как говорится, жизнь дороже…