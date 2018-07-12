Резервы эффективности ОАО «Миноблавтотранс»

Благодаря диверсификации деятельности, ОАО «Миноблавтотранс» обеспечивает стабильную работу предприятия и перевозку пассажиров по 790 маршрутам в сутки.

"Регулярные пассажирские перевозки в нашей стране - дело сложное и не особенно прибыльное. А в пригородном сообщении - даже убыточное", - рассказал Владимир ФЕДОРОВИЧ, генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс». Например, средняя окупаемость пригородных пассажирских автобусных маршрутов в Минской области составляет около 60%. При этом отказаться от работы по убыточным направлениям зачастую нельзя, так как транспортное сообщение входит в систему государственных социальных стандартов. В этих условиях перевозчикам приходится активно развивать другие виды услуг и за счет этого компенсировать потери от основного вида деятельности.

Обновление парка и экспорт услуг

- Сегодня наше предприятие в регулярном пассажирском сообщении выполняет порядка 6 000 рейсов в сутки по 790 маршрутам протяженностью 30 тыс. км, - говорит генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс» Владимир Федорович. - Конечно, окупаемость у них разная - от 6 до 200%. В пригороде в среднем она составляет около 60%. Кроме того, мы содержим пассажирские терминалы, которые в большинстве своем также убыточны и которые нужно поддерживать в работоспособном состоянии. Поэтому у нас просто нет другого выхода, как развивать новые направления деятельности и наращивать экспорт услуг, чтобы за счет полученной прибыли финансировать менее рентабельные пассажирские перевозки. И у нас это получается. Например, за 4 месяца текущего года экспорт услуг в целом по предприятию при задании 569 тыс. долл. составил 600,9 тыс., выручка в международном сообщении - 127% к аналогичному периоду прошлого года, в заказных перевозках - 106%, грузовых - 108%.

Грузоперевозки действительно стали для предприятия настоящей палочкой-выручалочкой. Сегодня в автопарке ОАО «Миноблавтотранс» около 500 единиц разнообразной грузовой техники, в том числе 37 авто­поездов для международных перевозок стандарта ЕВРО­ 4-6. Международные перевозки грузов осуществляются в Россию, Германию, Францию, Бельгию, Голландию, Данию, Литву, Латвию, Польшу, Чехию и другие страны. Техника предприятия работает на многих крупных объектах нашей страны, перевозит грузы по договорам с предприятиями и организациями. В этом году здесь планируют приобрести 40 новых машин для внутриреспубликанских перевозок.

Важными направлениями работы являются заказные перевозки и туристические услуги. В парке ОАО «Миноблавтотранс» - 39 автобусов, задействованных на таких перевозках, в том числе 15 современных автобусов IVECO на 45 мест, а также комфортабельные микроавтобусы, которые предлагаются в аренду для перевозки пассажиров по Беларуси, дальнему и ближнему зарубежью. Предприятие активно сотрудничает с туроператорами в организации туристических поездок. Проложены интересные маршруты в многие европейские страны и страны СНГ, а также - более 100 туристических маршрутов по территории Республики Беларусь. Спрос на эту услугу сегодня даже превышает возможности предприятия. Как говорит Владимир Федорович, обычно уже в январе-феврале формируется портфель заказов на год вперед. В ближайшее время парк пополнят новые автобусы, что позволит увеличить показатель по экспорту услуг, который в прошлом году составил 105% к плановому заданию, а также расширить маршрутную сеть.

- По нормативу автопарк должен ежегодно обновляться на 10-12%, - поясняет генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс». - Однако основные закупки транспорта осуществлялись в 2006-2007 гг. Нормативный срок использования автобусов - 8 лет, а у нас многие из них уже проехали от 700 тыс. до миллиона километров! Поэтому, начиная с этого года, планируем обновляться ежегодно.

Поступление техники уже началось, а всего в этом году филиалы «Миноблавтотранса» пополнятся 77 автобусами производства Минского автомобильного завода, 10 «Газелями», а также 7 IVECO и 7 «Мерседесами».

Рентабельность не в ущерб безопасности

- 90% успеха в работе любого предприятия зависит от руководителя, - считает Владимир Федорович. - Сегодня руководитель - это, прежде всего, менеджер, который умеет организовать работу и считать деньги. Я думаю, что в любых условиях можно добиться эффективности, для этого нужны лишь две составляющие - квалифицированные сотрудники и грамотная экономика. И каждый день необходимо стараться делать шаг или хотя бы полшага вперед.

Руководство ОАО «Миноблавтотранс» старается использовать все возможные резервы повышения эффективности. Проведена оптимизация рабочих мест в пассажирских терминалах и автопарках. Чтобы повысить окупаемость терминалов, часть помещений сдается в аренду - под аптеки, центры банковского обслуживания, магазины и объекты общепита. Это выгодно не только предприятию, но и арендаторам, получающим возможность разместить точки продаж на объектах с высокой посещаемостью. А также - пассажирам, которые могут сделать покупки и получить услуги, образно говоря, не выходя из здания автовокзала.

Автошколы тоже приносят, пусть и небольшой, но стабильный доход. Кроме того, они позволяют заполнять вакансии. Здесь можно пройти обучение бесплатно при условии, что человек затем согласится отработать на предприятии определенное время. А еще есть станции техобслуживания и гостехосмотра, автомойки, объекты шиномонтажа, услуги по аренде складских помещений и др. Стабильным спросом пользуется и услуга по размещению рекламы в салонах и на бортах автобусов. Весь автопарк оснащен навигационной системой, позволяющей отслеживать местонахождение и маршрут каждого транспортного средства, а пассажирские автобусы - еще и камерами видеонаблюдения и системой wi-fi.

- Хочу подчеркнуть, что одним из важнейших направлений нашей работы остается обеспечение безопасности перевозок, - добавляет Владимир Федорович. - Это целый комплекс мероприятий, который включает и инструктажи, и предрейсовые осмотры водителей, и постоянную проверку и обслуживание транспортных средств. Все это обходится недешево, но экономить на этом мы считаем недопустимым. Ведь в конечном счете комфортная и безопасная перевозка пассажиров - наша основная задача.

Константин ШИШКИН