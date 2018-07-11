В приоритете ОАО Белкард - качество продукции

Начиная с 2016 г., ОАО «Белкард» ежегодно наращивает объемы производства в среднем на 30%. В чем секрет успеха - рассказал директор предприятия Андрей ЯНОЧКИН.

- Андрей Леонидович, с какими финансовыми результатами предприятие завершило 2017 г. и 1-й квартал 2018-го?

- Начиная с 2016 г., мы ежегодно наращиваем объемы производства в среднем на 30%. В стоимостном выражении в 2017 г. они составили 63 687 тыс. руб. При этом экспорт вырос на 31,6% и достиг 22 122,5 тыс. долл. Прибыль от реализации товаров, работ и услуг повысилась в 3,84 раза к уровню 2015 г., рентабельность продаж - также увеличилась на 9,1 процентного пункта и составила 15,2% по итогам 2017 г.

Необходимо отметить, что ОАО «Белкард» является экспортоориентированным предприятием. Около 70% продукции реализуем на экспорт - в первую очередь, в Российскую Федерацию.

- В какие страны сегодня поставляется продукция предприятия и что делается для диверсификации экспорта?

- Как я уже сказал, основным рынком сбыта для нас остается Российская Федерация, а именно - OEM конвейерные предприятия (ООО «УК Группа ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», ЗАО «ПТЗ», ООО «БАЗ» и др.). А также - товаропроводящая сеть, состоящая из 5 дилеров в различных регионах. В целом на Российскую Федерацию приходится 95,7% экспорта.

В настоящее время ОАО «Белкард» экспортирует свою продукцию на рынки 14 государств: в Украину, Казахстан, Кыргызстан, Польшу, Венгрию, Румынию, Литву, Молдову и др. Продолжаются начатые в 2017 г. поставки в адрес потребителя на Британские Виргинские Острова. Прорабатываются возможности экспорта в Пакистан и другие страны «дальней дуги».

- В современном автопроме к качеству предъявляются очень высокие требования. Расскажите о политике предприятия в этой области.

- Политика ОАО «Белкард» в области качества включает обязательства по обеспечению соответствия качества выпускаемой продукции намерениям организации, требованиям системы менеджмента качества (СМК), а также по постоянному повышению результативности СМК. Целью этой деятельности является обеспечение управления качеством на всех этапах жизненного цикла продукции, предупреждение отказов, сокращение потерь в цепи поставок. А в конечном счете - повышение удовлетворенности потребителей и эффективности деятельности предприятия.

Для реализации политики и поставленных целей в области качества во 2-м квартале 2018 г. нами было запланировано и успешно реализовано проведение переходного аудита СМК в соответствии с новыми требованиями стандартов меж­дународной целевой группы автомобильной промышленности IATF 16949:2016, включая требования новой версии стандарта ISO 9001:2015.

- На предприятии реализуется Программа технического перевооружения на 2017-2020 гг. Что было сделано в этом направлении в прошлом году и что планируется сделать в 2018-м?

- Ключевой идеей Программы является реорганизация производства с целью оперативного реагирования на запросы постоянно изменяющихся рынков, сокращение сроков изготовления новых продуктов и освоения их выпуска. Реализация этой идеи планируется за счет создания «гибкого» производства на основе станков с ЧПУ и обрабатывающих центров, а также организации производственных участков механической обработки деталей по принципу конструктивной принадлежности. Это позволит радикально повысить производительность, оптимизировать технологические потоки и обеспечить сборочное производство деталями гарантированного качества.

В ходе выполнения Программы предполагается закупка 43 единиц современного высокопроизводительного оборудования. В 2017 г. предприятием приобретены и введены в эксплуатацию: вертикально обрабатывающий центр с ЧПУ модели DBZ, бесцентровый круглошлифовальный автомат модели SASL-125 (модернизация), токарный станок 1А734Ф3 (модернизация). Мы также начали модернизацию гальванического производства для нанесения хромовых покрытий на штоки амортизаторов.

В 2018 г. в рамках Программы предприятие реализует два крупных инвестиционных проекта по созданию современных производств автокомпонентов повышенного технического уровня для легковых и коммерческих автомобилей, а также для грузовых автомобилей. Они предполагают закупку в общем объеме 7 единиц высокопроизводительного оборудования за счет средств инновационных фондов. Кроме того, в 2018 г. за собственные средства планируем при­обрести еще несколько единиц современного оборудования.

- ОАО «Белкард» планировало принять участие в программе локализации производства на заводе СЗАО «Белджи». На каком этапе находится реализация этого проекта?

- Действительно, мы начали работу по локализации производства комплектующих изделий для автомобилей Geely. В качестве пилотного проекта определена газовая пружина крышки багажника.

От СЗАО «БелДжи» нами получены макетные образцы компонента, проведено их изучение, разработаны конструкторская документация и технико-коммерческое предложение. В настоящее время ожидаем информацию по специфическим требованиям потребителя к изделию для дальнейшей организации работ в рамках проекта по перспективному планированию качества продукции. Затем начнется изготовление опытных образцов и проведение испытаний.

Газовая пружина выбрана объектом локализации неслучайно. Одним из факторов послужило то, что для освоения производства этого изделия нам не требуется масштабная подготовка производства. Тем не менее, необходимо понимать, что процесс может оказаться небыстрым, поскольку на сегодняшний день в этом вопросе не полностью ясна позиция потребителя и, самое главное, китайской стороны.

Хочу отметить, что ОАО «Белкард» не ограничивается намерениями сотрудничества только с одним производителем китайских автомобилей. Мы также реализуем проект по локализации производства комплектующих изделий для производства СП ЗАО «Юнисон». Нами разработана конструкторская документация по выпуску газовых пружин капота и багажника автомобилей Zotye, изготовлены опытные образцы и уже проводятся испытания компонентов в составе автомобилей.

Константин ШИШКИН