«Веста-Борисов» - крупнейшая торговая сеть в Борисове

Почти 60 лет работает на рынке крупнейшая сеть торговых объектов в Борисове!

Справка «Директора» ОАО «Веста-Борисов» образовано в 1960 г. в результате выделения из состава горпищепромторга. Сегодня в него входят 48 торговых объектов: 42 магазина, среди них интернет-магазин, универмаг «Веста», Дом торговли и универсальный рынок, 5 объектов общественного питания, в том числе ресторан «Мегаполис».

Когда в 2007 г. Людмила Кулинчик возглавила «Весту», ей досталось не лучшее наследство: предприятие приносило убытки, имело скудный ассортимент, слабую платежеспособность, а сотрудники - низкую зарплату. Однако новый руководитель сумела собрать настоящую команду единомышленников, с помощью которой решила непростую задачу. За полгода удалось вернуть покупателей, а через год увеличить рост по экономическим показателям.

- На новом месте работы мы не стали сильно менять кадровую политику. Главное было сохранить сотрудников, способных трудиться в новых условиях, что означало переобучение кадров и повышение культуры обслуживания покупателей, быстрое реагирование на запросы рынка. Стали активнее привлекать молодых работников (продавцов и специалистов по продажам), которые могли дать каждому покупателю исчерпывающую информацию о товаре и убедить его сделать покупку. Соответственно, изменили мотивацию оплаты труда: каждый стал получать столько, сколько заработал, - отметила Людмила Александровна.

За прошедшее время все торговые объекты, входящие в состав ОАО «Веста-Борисов», приобрели современный облик. Выполнен капитальный и текущий ремонты магазинов, кардинально реконструированы универмаги «Веста» и «Печи», заменено холодильное и торгово-технологическое оборудование, осуществлен переход на метод самообслуживания, благоустроена прилегающая территория и т.д.

На предприятии значительно расширили продовольственный комплекс, наладили производство кулинарных и кондитерских изделий, полуфабрикатов высокой степени готовности. Работает швейный цех. Значительно выросли объем товарооборота и перечень оказываемых услуг. Да и сама «Веста» сегодня представляет собой солидный торговый комплекс, объединяющий почти 50 объектов, в котором трудятся более 1 300 человек.

В копилке коллектива не только многочисленные грамоты, дипломы и благодарности, но и 2 высшие награды Министерства торговли Республики Беларусь: «Бронзовый Меркурий» в номинациях «Организация торговли непродовольственными товарами» и «За успехи, достигнутые в строительстве, реконструкции и техническом переоборудовании».

Современная стратегия развития торговой сети ОАО «Веста-Борисов» - переоснащение магазинов, закупка нового современного оборудования, работа с поставщиками товаров по представлению лучших отечественных и зарубежных брендов.

Опытный руководитель ОАО «Веста-Борисов и ее молодая команда (средний возраст сотрудников - 38 лет) - в постоянном поиске современных направлений развития торговли, гибко реагируют на изменения рынка товаров и услуг, стремятся удовлетворить спрос самых взыскательных покупателей.

По словам Л. Кулинчик, секрет успешного развития ОАО «Веста-Борисов» прост. На предприятии сами растят кадры, разрабатывают стратегические методы мотивации, дают возможность хорошо заработать, что, соответственно, приводит к ощутимому росту продаж и повышению производительности. Здесь умеют хорошо работать и отдыхать, регулярно проходят культурные и спортивные мероприятия.

Привлекательная ценовая политика, расширение ассортимента, льготы на различные группы товаров, использование новых, более эффективных чем у конкурентов ценовых схем, предоставление рассрочки платежей, скидок, активное использование дисконтных программ и карт лояльности - вот основные составляющие успеха предприятия.

Коллектив торговой сети «Веста-Борисов» отличается высоким уровнем культуры обслуживания, здесь всегда царит доброжелательная атмосфера. Сотрудники часто побеждают в престижных конкурсах на звание лучшего по профессии.

Регулярно проводятся маркетинговые акции, направленные на привлечение покупателей, предприятие участвует в выставках-продажах как в Беларуси, так и за ее пределами.

Несмотря на жесткую конкуренцию в Борисове, где сегодня представлены и другие торговые сети, ОАО «Веста-Борисов» задает тон и определяет характер торговли во всем регионе.

- Наши достижения и высокий рейтинг - заслуга всего коллектива, выработанной концепции, которая строится на исследовании рынка и увеличении товарооборота. Но мы на этом не собираемся останавливаться - впереди новые, более высокие рубежи, - поделилась планами Людмила Кулинчик.

Остается только добавить, что в достижениях ОАО «Веста-Борисов» важная роль принадлежит руководителю. Людмила Александровна, бесспорно, стала признанным лидером команды, умеющим взять на себя ответственность при принятии важных решений и способным мобилизовать коллектив на решение самых сложных задач.

Леонид Малиновский