В группе риска - руководители

Уголовная ответственность в бизнесе - как избежать проблем?

Журнал «Директор» провел в Минске очередной семинар. На этот раз по теме, которая наверняка волнует сегодня большинство руководителей предприятий - «Бизнес без опасности: что нужно знать об уголовной ответственности при осуществлении хозяйственной деятельности». Семинар был организован при содействии центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь, известных адвокатских бюро - «Анна Славина и партнеры» и «Сфера права», а также Минской областной специализированной юридической консультации №2 и Группы отелей «Виктория».

В мероприятии приняли участие около 40 руководителей и должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности, индивидуальные предприниматели и практикующие юристы. Темой обсуждения стали риски совершения преступлений при осуществлении экономической деятельности. Из выступлений спикеров и в ходе последующего обсуждения участники смогли получить интересующую их информацию, что называется, из первых рук: от представителей следственных органов и практикующих адвокатов, специализирующихся на так называемых «экономических делах».

Перед законом все равны?

Количество уголовных дел, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, в Республике Беларусь остается стабильно высоким. В 2017 г. число преступлений по многим «экономическим» статьям УК значительно увеличилось. В частности, по делам о взяточничестве - на 53,3%, злоупотреблении властью или

служебными полномочиями - на 22,5%, хищениями - на 16,7%. За преступления против порядка осуществления экономической деятельности, по данным Верховного суда, было осуждено 587 человек.

Тем не менее, анализ многих уголовных дел по «экономическим статьям» свидетельствует, что зачастую руководители и должностные лица предприятий плохо знают закон и нередко даже не подозревают, что их действия (а порой - даже бездействие!) чреваты уголовной ответственностью для них лично. Со всеми вытекающими последствиями - погашением ущерба, конфискацией имущества, лишением права занимать руководящие должности, а порой и реальным сроком тюремного заключения. Этот факт в своем выступлении особо отметил заместитель начальника Управления процессуального контроля за расследованием преступлений в сфере коррупции и экономики Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Дмитрий Павловский. Он остановился на наиболее распространенных нарушениях законодательства в экономической сфере: неуплате налогов и кредиторской задолженности, при осуществлении процедуры банкротства и др. Он также рассказал о порядке осуществления следственных действий по таким делам, механизме сбора доказательной базы, мерах пресечения и ответственности за совершение подобных преступлений.

Спикер отметил, что руководство Следственного комитета ставит перед своими сотрудниками задачу: максимально тщательно разбираться в материалах, поступивших из органов дознания в части наличия доказательств и необходимости возбуждения уголовных дел в сфере экономической деятельности. «Есть примеры, когда мы отменяем решения органов дознания о возбуждении уголовных дел, и такие случаи не единичны», - отметил он, а также развеял миф о том, что должностные лица предприятий государственной формы собственности более защищены от уголовного преследования, чем частные компании.

«Для нас все формы собственности одинаковы - и представители госсектора, и «частники» в равной степени отвечают за аналогичные нарушения закона! - подчеркнул Д.Павловский. - Хотя некоторые руководители почему-то полагают, что, например, неуплата налогов госпредприятием - это всего лишь перекладывание денег из одного кармана в другой и в этом нет ничего страшного. Наиболее распространенными схемами таких преступлений являются искажения налоговой и таможенной отчетности с целью занижения налогооблагаемой базы. Кстати, такие нарушения нередко связаны с тем, что отсутствие задолженности по налогам в госсекторе является основанием для начисления премии. Но при этом руководители не понимают, что в данном случае они «вешают» на себя уже два состава преступления, так как в дополнение к неуплате налогов у них появляется личная материальная заинтересованность!»

Что касается частного сектора, то здесь, по оценке Следственного комитета, основной бедой является работа с лжепредпринимательскими структурами. В данном случае ответственность регулируется Указом №488. Главной проблемой таких дел является выяснение не самого факта реальности совершенной сделки, а того, имели ли место заявленные субъектом хозяйствования затраты.

«Предприятие должно доказать, что документально подтвержденные им затраты при осуществлении такой сделки соответствуют действительности. Следователи должны разбираться с каждым конкретным случаем, независимо от наличия Акта налоговой проверки, но они не будут искать ваших контрагентов с целью подтвердить ваши затраты. Если вы сумеете предоставить такие доказательства, мы пересчитаем сумму ущерба», - заявил спикер.

Еще одно распространенное явление в предпринимательской среде - мнимое банкротство. «При осуществлении этой процедуры я бы посоветовал начать с изучения Инструкции №107, в которой описаны признаки ложной экономической несостоятельности, - советует Д.Павловский. - И в первую очередь посчитайте коэффициенты платежеспособности, текущей ликвидности и др. Если вы выведете часть активов без соразмерного сокращения задолженности, это тут же отразится на коэффициентах и даст основание заподозрить вас в криминальном банкротстве!»

От взятки - к должностному преступлению

В последнее время представители субъектов хозяйствования все чаще оказываются вовлеченными в коррупционные преступления. В том числе, связанные с дачей и получением взятки. По словам Марии Коржевич, управляющего партнера АБ «Анна Славина и партнеры», это преступление считается тяжким, поэтому практически всегда на этапе расследования фигуранты таких дел находятся под стражей. Суды, несмотря на погашение ущерба, также почти всегда дают реальные сроки, сопровождаемые конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Она отметила, что все более распространенными становятся взятки в форме так называемых «откатов» за право заключения договора или первоочередной оплаты за поставленную продукцию.

При этом сегодня, чтобы получить такое обвинение, вовсе не обязателен доказанный факт передачи денег. Достаточно зафиксированного должным образом (телефонная прослушка, переписка в соцсети или мессенджере) намерения, т.е. согласия должностного лица «помочь» за вознаграждение. Если доказан факт, что человек являлся должностным лицом, что он совершил или собирался совершить действия, которые входят в круг его полномочий, за вознаграждение - это взятка. В качестве взятки могут быть признаны любые имущественные выгоды, например, путевка на отдых за счет «дружественной» компании, бесплатное ТО автомобиля и даже скидка на приобретение чего бы то ни было. А если не планировал - то мошенничество, что практически то же самое. Разве что по этой статье суды не всегда назначают конфискацию имущества.

«Правда, сейчас в первом чтении парламентом приняты изменения в УК и УПК, в соответствии с которыми по делам о взятке планируется оставить только специальную конфискацию (т.е. не все имущество, а лишь приобретенное преступным путем. - Прим. ред.), - говорит М.Коржевич. - Общую же конфискацию планируется заменить штрафом. Но его размер останется довольно значительным и может достигать в эквиваленте 60 тыс. долл.».

Темой выступления Светланы Билейчик, управляющего партнера АБ «Сфера Права», были должностные преступления. Несмотря на рост количества таких уголовных дел, должностные лица белорусских предприятий зачастую не представляют себе всех рисков уголовной ответственности при осуществлении своей профессиональной деятельности. Между тем, такая ответственность может наступить по большому числу оснований не только за преступные действия, но даже за бездействие.

Это и злоупотребление властью или служебными полномочиями, и превышение власти или служебных полномочий, служебный подлог, служебная халатность - в общем, едва ли не десяток статей УК! Ответственность по таким делам, вопреки распространенному заблуждению, несут не только директор и бухгалтер, но и другие должностные, а также приравненные к ним (!) лица, включая оказание аутсорсинговых услуг (например, бухгалтерские компании).

«Причем это в равной степени касается должностных лиц как государственных, так и коммерческих организаций! - подчеркнула адвокат. - Кроме того, к ответственности могут быть привлечены не только руководители, занимающие ответственные должности, но и лица, осуществляющие фактическое руководство».

Стране нужны деньги…

Серьезную дискуссию вызвала тема уголовной ответственности за уклонение от погашения кредиторской ответственности. С докладом по этому вопросу выступил Николай Куклис, заведующий Минской областной специализированной юридической консультацией по оказанию правовой помощи субъектам хозяйствования №2.

Собственно говоря, идея введения такой ответственности была достаточно обоснованной и воспринималась как способ борьбы с неплатежами и растущей дебиторской задолженностью. Но, как это часто бывает, хотели как лучше, а получилось как всегда… Сегодня это, к сожалению, одна из самых часто применяемых статей УК в Беларуси по «экономическим делам». Если в 2002 г. за уклонение погашения кредиторской задолженности было возбуждено всего 2 уголовных дела, то в 2016-м - уже 422, что означает рост более чем в 200 раз!

«Если раньше такие дела возбуждались только по неисполненным решениям суда, то сейчас - и в рамках приказного производства, и даже по неисполненным мировым соглашениям, - отметил адвокат. - Причем с 2015 г. ни одного оправдательного приговора по этой статье УК не было!»

Фактически, если предприятие, в отношении которого имеется судебное решение или судебный приказ, имеет на счету более 250 базовых величин и не погашает кредиторскую задолженность, а, например, направляет эти средства на другие нужды (не считая т.н. обязательных платежей - налоги, коммуналка и приравненные к ним), то его руководитель может быть привлечен к уголовной ответственности. И хотя наказание по данной статье, по крайней мере на первый раз, не связано с лишением свободы (штраф 300-400 б.в. и лишение права заниматься определенной деятельностью), это означает судимость со всеми вытекающими последствиями.

Позиция Следственного комитета по таким делам в принципе достаточно гуманна. Как заявил Д.Павловский, большинство из них возбуждается по инициативе кредиторов, и их можно понять. Особенно, когда должник не платит, мотивируя это своим тяжелым финансовым положением. Единственное решение, которое в этой связи видят в СК, - инициировать повышение суммы остатка по счету с 250 до 1 000 б.в. и постараться перевести такие дела в плоскость публично-частного обвинения.

Н. Куклис также отметил еще одну проблему: зачастую такие дела доходят до суда исключительно по причине того, что «стране очень нужны деньги». Поскольку при закрытии дела на этапе следствия руководитель может «отделаться» штрафом в 30 базовых, а в суде эта сумма будет вдесятеро большей. И это не добавляет авторитета в глазах бизнеса ни отечественной правовоохранительной и судебной системе, ни государству в целом.

Константин КОРЖЕВИЧ

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