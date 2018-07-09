Новые проекты НТООО «Связьинформсервис» в Беларуси и за рубежом

Крупнейший системный интегратор активизирует работу на внешних рынках.О планах на будущее и развитии новых направлений предприятия рассказал Александр КУРЦЕВИЧ, заместитель генерального директора по корпоративной работе НТООО «Связьинформсервис».

НТООО «Связьинформсервис» является головным предприятием меж­дународной группы телекоммуникационных компаний SIS Group, включающей 23 юридических лица, офисы которых расположены в Минске и всех областных центрах страны, а также в России, Украине, Германии, Молдове, Азербайджане, Грузии и Казахстане. В последние годы компания успешно развивает новые направления деятельности в Беларуси, а также все активнее выходит на рынки стран СНГ. Помимо реализации инвестиционных проектов, «Связьинформсервис» расширяет собственную сеть за рубежом и предлагает белорусским предприятиям использовать ее для осуществления закупок и продвижения своих товаров, работ и услуг.

26 лет на рынке

SIS Group - поставщик комплексных решений в области системной интеграции для многих отраслей экономики: операторов связи и ТВ, торговых сетей, железных и автомобильных дорог, банков, коммунальных служб, органов госуправления, энергетики, индустриальных и добывающих предприятий. При этом специалисты Группы компаний полностью берут на себя ответственность за конечный результат: от разработки оптимального решения «под конкретного заказчика» и проектирования сетей с использованием технологий и оборудования разных производителей и поколений до технического сопровождения в течение всего жизненного цикла системы.

Более чем 20-летнее партнерство с крупнейшим электротехническим концерном SIEMENS AG и другими мировыми лидерами в разработке и производстве оборудования для телекоммуникационной и ИТ отраслей, технических систем автоматизации и безо­пасности зданий предоставляет SIS Group много возможностей в интеграции этих решений. А благодаря разветвленной структуре, руководители проектов, работающие в любой стране мира, могут привлекать центры компетенции Группы компаний из других стран для консультаций и оптимального выполнения проекта.

НТООО «Связьинформсервис» имеет опыт успешного сотрудничества с заказчиками не только из стран СНГ, но также из Европы (Швеция, Дания), Азии (Саудовская Аравия, Катар), Новой Зеландии, Грузии, Азербайджана, Молдовы. Клиенты компании - крупнейшие белорусские и зарубежные предприятия: операторы связи, банки, авиакомпании и аэропорты, предприятия энергетического сектора и др. За 26 лет работы на этом рынке сделано многое:

создано более 7 800 км технологических сетей связи;

установлено 1 765 мультиплексоров на сетях операторов электросвязи;

построена транспортная сеть для подачи программ цифрового ТВ в Республике Беларусь;

установлено 93 тыс. портов номерной телефонной связи, 47 диспетчерских и call-центров, а также 1 710 серверов для корпоративных систем связи;

выполнено более 1 340 проектных работ в области связи, в том числе 756 - по модернизации базовых станций мобильной связи, проложено более 3 000 км оптического кабеля, построено 87 башен связи, смонтировано свыше 800 базовых станций мобильной связи.

Проекты за рубежом

В связи с растущей конкуренцией в традиционных направлениях бизнеса и необходимостью финансирования сети в странах присутствия Группой компаний было принято решение о расширении деятельности на территориях других государств. Это, прежде всего, Казахстан, Грузия и Азербайджан, где ИТ-инфраструктура не так развита и демпинг цен и расценок на работы не достиг таких критических значений, как в Республике Беларусь. Тем более что в этих странах SIS Group уже зарекомендовала себя, имеет лицензии, партнерские связи, квалифицированный персонал и готова к разноплановому сотрудничеству.

В Грузии, например, компания участвовала в организации выставки продукции белорусских предприятий. Сейчас SIS Group реализует в этой респуб­лике масштабный проект на строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Здесь создаются современные телекоммуникационные сети, системы СЦБ (сигнализация, централизация и блокировка) и контактной сети, идет поставка и установка АТС. Совместно с Грузинским технологическим университетом и ОАО «Могилевлифтмаш» ведутся работы по поставке, монтажу и обслуживанию лифтов, производству различных автоматических систем.

В Казахстане компания принимает участие в нескольких крупных проектах. В частности, в проектировании сети электроснабжения для крупнейшего оператора эфирного вещания - АО «Казтелерадио» - и в проекте создания Национальной сети цифрового телерадиовещания Республики Казахстан. А также - в обеспечении системами связи и телекоммуникаций месторождений предприятия «Казазот».

Предложения для партнеров

В ближайшее время в портфеле компании может появиться несколько совершенно «нестандартных» проектов, в том числе, с привлечением кредитных ресурсов белорусских и зарубежных банков. Всех их объединяет производственный характер и направленность на импортозамещение и капитализацию бизнеса с использованием инновационных технологий. В качестве одного из таких проектов рассматривается возможность создания био­технологического производства в партнерстве с ГНПО «Химический синтез и биотехнологии» и ГНУ «Институт микробиологии» НАН Беларуси. Продукты такого производства сегодня импортируются не только Беларусью, но и многими другими странами, что указывает на значительный экспортный потенциал. Уже подписан ряд соглашений о совместной деятельности с отечественными проектными институтами, и сегодня НТООО «Связьинформсервис» предлагает заинтересованным инвесторам партнерство в реализации этих проектов с гарантией получения прибыли и надежного бизнеса на долгосрочную перспективу.

Еще одно интересное направление, в котором мы уже имеем определенный опыт, - «развязывание» долговых проблем белорусских предприятий. НТООО «Связьинформсервис» предлагает услуги по возмещению долгов путем распродажи складов предприятий-должников с определенным дисконтом. Банки, железная дорога, энергосистема и государственные структуры зачастую не могут самостоятельно заниматься оптовой торговлей товарами своих должников. Здесь пригодится опыт коммерческой организации, располагающей разветвленной сетью представительств в регионах Беларуси и за рубежом. В результате кредиторам не понадобится изымать имущество должников, нести издержки, связанные с его хранением, перевозкой и реализацией, а также банкротить предприятия. При этом угрожающая безопасности государства ситуация с долгами изменится к лучшему.

Кроме того, предлагаем белорусским предпринимателям и предприятиям использовать сеть компаний, входящих в SIS Group, для продвижения своих товаров, работ и услуг, а также для при­обретения продукции и поиска потенциальных партнеров. Зарабатывайте и развивайтесь вместе с нами!