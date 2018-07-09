Новые проекты НТООО «Связьинформсервис» в Беларуси и за рубежом

Крупнейший системный интегратор активизирует работу на внешних рынках.О планах на будущее и развитии новых направлений предприятия рассказал Александр КУРЦЕВИЧ, заместитель генерального директора по корпоративной работе НТООО «Связьинформсервис».
НТООО «Связьинформсервис» является головным предприятием международной группы телекоммуникационных компаний SIS Group, включающей 23 юридических лица, офисы которых расположены в Минске и всех областных центрах страны, а также в России, Украине, Германии, Молдове, Азербайджане, Грузии и Казахстане. В последние годы компания успешно развивает новые направления деятельности в Беларуси, а также все активнее выходит на рынки стран СНГ. Помимо реализации инвестиционных проектов, «Связьинформсервис» расширяет собственную сеть за рубежом и предлагает белорусским предприятиям использовать ее для осуществления закупок и продвижения своих товаров, работ и услуг.
26 лет на рынке
SIS Group - поставщик комплексных решений в области системной интеграции для многих отраслей экономики: операторов связи и ТВ, торговых сетей, железных и автомобильных дорог, банков, коммунальных служб, органов госуправления, энергетики, индустриальных и добывающих предприятий. При этом специалисты Группы компаний полностью берут на себя ответственность за конечный результат: от разработки оптимального решения «под конкретного заказчика» и проектирования сетей с использованием технологий и оборудования разных производителей и поколений до технического сопровождения в течение всего жизненного цикла системы.
Более чем 20-летнее партнерство с крупнейшим электротехническим концерном SIEMENS AG и другими мировыми лидерами в разработке и производстве оборудования для телекоммуникационной и ИТ отраслей, технических систем автоматизации и безопасности зданий предоставляет SIS Group много возможностей в интеграции этих решений. А благодаря разветвленной структуре, руководители проектов, работающие в любой стране мира, могут привлекать центры компетенции Группы компаний из других стран для консультаций и оптимального выполнения проекта.
НТООО «Связьинформсервис» имеет опыт успешного сотрудничества с заказчиками не только из стран СНГ, но также из Европы (Швеция, Дания), Азии (Саудовская Аравия, Катар), Новой Зеландии, Грузии, Азербайджана, Молдовы. Клиенты компании - крупнейшие белорусские и зарубежные предприятия: операторы связи, банки, авиакомпании и аэропорты, предприятия энергетического сектора и др. За 26 лет работы на этом рынке сделано многое:
- создано более 7 800 км технологических сетей связи;
- установлено 1 765 мультиплексоров на сетях операторов электросвязи;
- построена транспортная сеть для подачи программ цифрового ТВ в Республике Беларусь;
- установлено 93 тыс. портов номерной телефонной связи, 47 диспетчерских и call-центров, а также 1 710 серверов для корпоративных систем связи;
- выполнено более 1 340 проектных работ в области связи, в том числе 756 - по модернизации базовых станций мобильной связи, проложено более 3 000 км оптического кабеля, построено 87 башен связи, смонтировано свыше 800 базовых станций мобильной связи.
Проекты за рубежом
В связи с растущей конкуренцией в традиционных направлениях бизнеса и необходимостью финансирования сети в странах присутствия Группой компаний было принято решение о расширении деятельности на территориях других государств. Это, прежде всего, Казахстан, Грузия и Азербайджан, где ИТ-инфраструктура не так развита и демпинг цен и расценок на работы не достиг таких критических значений, как в Республике Беларусь. Тем более что в этих странах SIS Group уже зарекомендовала себя, имеет лицензии, партнерские связи, квалифицированный персонал и готова к разноплановому сотрудничеству.
В Грузии, например, компания участвовала в организации выставки продукции белорусских предприятий. Сейчас SIS Group реализует в этой республике масштабный проект на строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Здесь создаются современные телекоммуникационные сети, системы СЦБ (сигнализация, централизация и блокировка) и контактной сети, идет поставка и установка АТС. Совместно с Грузинским технологическим университетом и ОАО «Могилевлифтмаш» ведутся работы по поставке, монтажу и обслуживанию лифтов, производству различных автоматических систем.
В Казахстане компания принимает участие в нескольких крупных проектах. В частности, в проектировании сети электроснабжения для крупнейшего оператора эфирного вещания - АО «Казтелерадио» - и в проекте создания Национальной сети цифрового телерадиовещания Республики Казахстан. А также - в обеспечении системами связи и телекоммуникаций месторождений предприятия «Казазот».
Предложения для партнеров
В ближайшее время в портфеле компании может появиться несколько совершенно «нестандартных» проектов, в том числе, с привлечением кредитных ресурсов белорусских и зарубежных банков. Всех их объединяет производственный характер и направленность на импортозамещение и капитализацию бизнеса с использованием инновационных технологий. В качестве одного из таких проектов рассматривается возможность создания биотехнологического производства в партнерстве с ГНПО «Химический синтез и биотехнологии» и ГНУ «Институт микробиологии» НАН Беларуси. Продукты такого производства сегодня импортируются не только Беларусью, но и многими другими странами, что указывает на значительный экспортный потенциал. Уже подписан ряд соглашений о совместной деятельности с отечественными проектными институтами, и сегодня НТООО «Связьинформсервис» предлагает заинтересованным инвесторам партнерство в реализации этих проектов с гарантией получения прибыли и надежного бизнеса на долгосрочную перспективу.
Еще одно интересное направление, в котором мы уже имеем определенный опыт, - «развязывание» долговых проблем белорусских предприятий. НТООО «Связьинформсервис» предлагает услуги по возмещению долгов путем распродажи складов предприятий-должников с определенным дисконтом. Банки, железная дорога, энергосистема и государственные структуры зачастую не могут самостоятельно заниматься оптовой торговлей товарами своих должников. Здесь пригодится опыт коммерческой организации, располагающей разветвленной сетью представительств в регионах Беларуси и за рубежом. В результате кредиторам не понадобится изымать имущество должников, нести издержки, связанные с его хранением, перевозкой и реализацией, а также банкротить предприятия. При этом угрожающая безопасности государства ситуация с долгами изменится к лучшему.
Кроме того, предлагаем белорусским предпринимателям и предприятиям использовать сеть компаний, входящих в SIS Group, для продвижения своих товаров, работ и услуг, а также для приобретения продукции и поиска потенциальных партнеров. Зарабатывайте и развивайтесь вместе с нами!