Стратегия успеха ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ»

4 июня крупнейший в Беларуси производитель ликероводочных изделий ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» отметил 125-летие. О достижениях и перспективах развития предприятия рассказал его генеральный директор Станислав ИОДИС.

- Станислав Антонович, прежде всего, позвольте поздравить вас с юбилеем предприятия. Все-таки 125 лет на рынке - показатель «солидности» любого бизнеса даже по европейским меркам. Как вы оцениваете ситуацию на белорусском рынке алкоголя и позиции на нем ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ»?

- В последние годы рынок водки и ЛВИ является достаточно стабильным: среднегодовой объем продаж за 2014-2017 гг. составил около 10 млн дал, а пиковая емкость рынка (около 16,3 млн дал) наблюдалась в 2011-2012 гг. Сегодня в Беларуси почти 90% рынка занимает продукция отечественного производства, основная доля импорта сконцентрирована в ликероводочной и коньячной группах - по 30%, а также в сегменте вино­градных вин - примерно 25%.

В структуре торгового портфеля нашего холдинга превалируют водка и ЛВИ, что составляет около 90% валового объема продаж. По этим позициям мы уверенно занимаем половину алкогольного рынка страны и удерживаем рыночную долю в пределах 50-55%. Также стоит отметить доминирующее положение холдинга в коньячной категории, которая считается одной из наиболее импортоемких на алкогольном рынке Беларуси. Кроме того, в 2017 г. мы увеличили производство спирта этилового ректификованного из пищевого сырья на 34,6% по сравнению с 2015 г., водок и ЛВИ - на 39,3%, вин виноградных - в 2 раза, бренди - в 2,7 раза. По базовым позициям торгового портфеля (водка, ЛВИ, конь­як) растем быстрее рынка, что во многом является результатом гибкой маркетинговой и сбытовой политики.

- Три года назад Указом главы государства был образован белорусский алкогольный холдинг, в состав которого вошли 8 организаций концерна «Белгоспищепром» и которым вы руководите. Удалось ли за этот срок реализовать цели и задачи, которые ставились на этапе его создания?

- Создание холдинга «МИНСК КИСТАЛЛ ГРУПП» было продиктовано объективными требованиями развития алкогольного рынка. В условиях усиления конкуренции государство должно консолидировать свою собственность и обеспечивать ее эффективное использование.

Мы ставили несколько целей: построить управляемую структуру, обеспечивающую эффективное взаимодействие участников; внедрить бизнес-процессы, позволяющие избежать внутренних проблем при решении стратегических и оперативных вопросов. А также - выработать единую сбытовую политику на внутреннем рынке, консолидировать усилия по росту экспорта и обеспечить повышение эффективности. Все это предусмотрено стратегией развития холдинга на 2016-2020 гг.

За короткое время были сформированы система управления, единая политика, включая разработку 36 нормативных актов, регламентирующих взаимодействие по ключевым вопросам, таким как: планирование, производство и сбыт, внешнеэкономическая и маркетинговая деятельность, управление кадрами и др. Сформирован единый канал поставок продукции холдинга на внутренний рынок - торговая компания «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД».

За счет выработки единых условий продвижения продукции и централизации продаж мы ликвидировали ранее имевшую место конкуренцию в рамках одного собственника (государства). Это позволило оптимизировать складские мощности и транспортную логистику, получив экономию в 2016-2017 гг. в размере 3,4 млн руб. Расширена собственная розничная сеть. Сегодня 129 наших объектов обслуживают население во всех регионах страны. Оптимизирован и ассортимент. В начале нашей работы на предприятиях холдинга было около 300 марок напитков и около 1 000 SKU. В результате оптимизации количество производимых SKU было сокращено на 69,7%. Частично унифицирована комплектация, а централизация ее закупок позволила снизить входные цены на 7% и увеличить сроки оплаты. Разработан, утвержден концерном «Белгоспищепром» и согласован с Минэкономики комплекс мероприятий по повышению эффективности. Его реализация позволила в 2016-2017 гг. получить экономию в сумме 44 млн руб.

Целенаправленная совместная работа бывших разрозненных государственных ликероводочных заводов позволила обеспечить положительную динамику по ключевым показателям. Например, производство алкогольной продукции в 2017 г. по сравнению с 2015-м было увеличено на 32%, в том числе водки и ликероводочных изделий - на 39,3%, спирта - на 34,6%. Это позволило сохранить удельный вес холдинга в объемах производства в республике. В 2017 г. наши поставки ЛВИ на внутренний рынок выросли на 14,3% к 2015 г., спирта - на 25%. Увеличились экспортный потенциал и доходность. Прибыль от реализации в 2016 г. выросла в 2 раза, а в 2017-м - еще на 10,8%. Ликвидирована убыточность 6 участников холдинга.

Могу добавить, что в качестве перспективных направлений мы приступили к специализации и концентрации производства отдельных видов алкоголя, что даст возможность еще больше оптимизировать затраты. Например, определена стратегия развития спиртового производства, которая предусматривает модернизацию с внедрением комплексной технологии переработки барды. В результате дополнительно получим высоколиквидный на мировом рынке продукт, используемый в качестве кормовых добавок в животноводстве, и снизим себестоимость спирта.

- За счет чего вашему предприятию с такой большой и по­стоянно обновляемой линейкой продукции удается поддерживать высокое качество и регулярно побеждать в престижных международных конкурсах?

- Начну с контроля качества, который у нас осуществляется на всех этапах производства: от сырья и вспомогательных материалов и до контроля готовой продукции. Предприятие располагает технически оснащенной лабораторией, зарегистрированной в реестре Национальной системы аккредитации. Все работающие в ней специалисты проходят обучение в стране и за рубежом (РФ, ЕС).

Качество продукции неразрывно связано с технологией производства. Так, мы первые в стране освоили производство яблочного, сливового дистиллятов, а также алкогольных напитков на их основе.Для улучшения органолептических характеристик продукции применяются современные способы обработки водок: льняная, серебряная, золотая, платиновая и бриллиантовая фильтрация. Внедрена современная технология подготовки воды питьевой, используемой для производства: обработки «черным» кремнием, шунгитом и серебром. Данные приемы придают подготовленной воде свойства родниковой и улучшают вкус и аромат напитков. Таким образом, особое внимание в ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» уделяется инновационным технологиям и современным технологическим приемам, которые позволяют не только повысить эффективность труда, но и обеспечить стабильно высокое качество нашей продукции. Кроме того, осуществляется постоянный контроль органолептических характеристик. Перед розливом в потребительскую упаковку все напитки в обязательном порядке должны получить положительное заключение аналитической дегустационной комиссии предприятия! В ее состав входят обученные испытатели, обладающие хорошими сенсорными способностями.

Доказательством признания ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» как производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции являются призовые места, которые мы регулярно завоевываем в различных престижных конкурсах. Только за последний год наша продукция получила более 30 наград и дипломов высочайшей пробы, а также сертификаты на право маркировки знаком «НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ». Компания уже пятый год подряд становится победителем премии «НАРОДНАЯ МАРКА», лау­реатом премии «Лучшие товары», лидером конкурса «БРЕНД ГОДА». Продукция предприятия отмечена наградами профессиональных московских конкурсов: 6 золотых медалей и 9 Гран-при конкурса «ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ», 4 золотые медали конкурса BEST VODKA и 4 звезды конкурса «ПРОД­ЭКСПО». Кроме того, мы с 2000 г. участвуем в конкурсе на соискание Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. В 2017 г. предприятие в пятый раз подтвердило статус лауреата этого конкурса, успешно пройдя два этапа экспертной оценки.

- Говорят, что составляющие успеха пивовара - хмель, солод и совесть производителя. А какие факторы определяют потребительские предпочтения на вашем рынке?

- Во-первых, это сырье. Мы имеем собственную сырьевую базу - спиртзаводы с современными зерноочистительно-сушильными комплексами и сельскохозяйственное производственное предприятие. Контроль всех техпроцессов и качественная подработка зерна позволяют получать качественный спирт. Не случайно на крупнейшей московской выставке «Продэкспо» наш спирт три последних года неизменно признается лучшим.

Во-вторых, современные технологии, внедряемые с учетом требований международных стандартов качества.

Мы внедрили и сертифицировали ряд систем управления. В том числе, имеем подтверждение органа по сертификации TÜV Thüringen о соответствии производства требованиям международной схемы (FSSC) 22000 по пищевой безопасности. Ну и, конечно, нельзя не отметить коллектив, так как за успехом любого бизнеса всегда стоят люди. Коллектив нашего предприятия - сплоченная команда профессионалов.

- ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» давно освоило выпуск импортозамещающей алкогольной продукции. Востребованы ли белорусские коньяки и виски потребителями?

- Действительно, нами проведена значительная работа по созданию специализированных мощностей для выпуска импортозамещающей продукции: коньяка, виноградных вин, виски, рома и текилы. Сегодня это уже довольно значительные объемы. Например, на белорусском рынке коньяка доля предприятия составляет порядка 65%.

Наши коньяки, текила, ром и фруктовые дистилляты регулярно выставляются на международных и республиканских конкурсах и завоевывают престижные награды. Так, например, напитки торговой марки «PANCHO Alegre» gold и silver были высоко оценены экспертами на московском дегустационном конкурсе «Продэкспо», а наша продукция, изготовленная из французских конь­ячных спиртов, является ежегодным лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь».

- Насколько сложным является процесс создания и вывода на рынок нового алкогольного напитка?

- Разработка новых видов - это достаточно сложный и трудоемкий процесс, который включает в себя изучение рынка, конкурентной среды и потребителя. Нами создана лаборатория сенсорного анализа, позволяющая объективно определить предпочтения потребителей и понять, какие характеристики продукта, например, аромат и вкус, являются для него приоритетными. Полученные данные дают возможность оптимизировать органолептические свойства продукта в соответствии с требованиями потребителей.

Сейчас наш ассортиментный портфель достаточно сбалансирован. Это как напитки с историей, так и новинки. К традиционным торговым маркам, которые производятся на предприятии еще с 50-х гг. прошлого столетия, относятся: «Беловежская», «Белорусская зубровка», «Белая Русь» и др. Они до сих пор пользуются стабильным спросом, получают награды на престижных международных конкурсах и узнаваемы не только в Беларуси, но и за ее пределами.

А что касается новинок, то мы стараемся использовать уникальные рецептуры, включая в них свою «изюминку». Так, новая линейка продукции торговой марки GASTROVODKA - это креативное решение в современном дизайне с использованием новейших технологий производства. Последней новинкой предприятия стал грузинский бренд SARAJISHVILI, который по праву считается визитной карточкой солнечной Грузии.

- Расскажите о работе на внешних рынках.

- В 2015-2017 гг. отгрузки продукции на экспорт организациями, входящими в состав холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», были увеличены с 20,5 до 27,7 млн долл. (темп роста - 135%). При этом ключевая роль как в консолидации организаций, входящих в состав холдинга, так и в продвижении продукции на внешние рынки принадлежит ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», на долю которого приходится 30% экспорта холдинга.

Работа по продвижению продукции на внешних рынках ведется по всем направлениям: это и страны ЕАЭС и СНГ, и дальнее зарубежье, а также новые перспективные рынки. В настоящее время предприятия холдинга осуществляют экспорт в 28 стран мира. Из традиционных рынков сбыта, где в последние годы активно продается белорусский крепкий алкоголь, можно назвать Российскую Федерацию, Украину, страны Балтии, Казахстан, Туркмени­стан. Основные отгрузки приходятся на Российскую Федерацию (47%), затем идут Туркменистан (14%), Украина (17%) и страны Балтии (10%).

Отдельно стоит отметить работу субъектов собственной товаропроводящей сети холдинга: ООО «Белпищепром» (г. Рига, Латвия) и ООО «МКР», (г. Москва, РФ). Эти компании успешно представляют наши интересы на территории стран Балтии и Российской Федерации. За прошедшие три года ежегодные отгрузки в адрес ООО «Белпищепром» были увеличены с 2,2 до 2,7 млн долл. (123%). В адрес ООО «МКР» - с 0,9 млн долл. (начало работы - в 2016 г.) до 3,5 млн долл. по итогам 2017 г. Хочу подчеркнуть, что белорусская алкогольная продукция сегодня поставляется в крупнейшие российские торговые сети - Х5 («Пятерочка» и «Перекресток»), «Магнит», «Дикси» и др.

Разумеется, в целях диверсификации поставок на внешние рынки мы постоянно ищем варианты расширения географии экспорта. Например, усиленно работаем с американским рынком. Осуществлены пилотные отгрузки в Панаму, Израиль и Австралию. Продукция экспортируется и в такие новые для белорусских производителей страны как Новая Зеландия, Камерун, Франция, Гонконг, Южная Корея и даже Сирия.

Николай ЗАГОРСКИЙ