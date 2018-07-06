Внешние риски возрастают

Укрепление рубля на фоне торговых войн и ожидаемого снижения цен на нефть может привести к ухудшению показателей внешней торговли Беларуси.

В мае белорусский рубль продолжил укрепляться к валютной корзине уже четвертый месяц подряд, и на этот раз драйвером его роста стало падение европейской валюты, которое оказалось максимальным с февраля 2017 г.

Валютный рынок

Стоимость доллара США по итогам мая выросла с 2 до 2,0225 руб. (+1,13%). Европейская валюта подешевела с 2,4258 до 2,3442 руб. (-3,36%). Российский рубль прибавил в цене с 3,2212 до 3,2331 бел. руб. за 100 росс. (+0,37%). В результате валютная корзина подешевела на 0,16%. По сравнению с началом года доллар подорожал на 2,52%, евро - подешевел на 0,47%, российский рубль - подешевел на 5,68%. А сама валютная корзина за это время потеряла 2,25%.

По данным Нацбанка, в мае субъекты хозяйствования-резиденты купили на чистой основе 78,3 млн долл. (после продажи 37,8 млн в апреле). Население продало на чистой основе наличной и безналичной валюты на 207,3 млн долл. (после продажи 147,2 млн в апреле). Эта сумма сложилась из чистой продажи 234,8 млн наличной валюты и чистой покупки 27,5 млн безналичной. При этом чистые продажи валюты населением достигли максимума за 12 месяцев, выше этот показатель был лишь в мае прошлого года, когда достигал 234,9 млн долл.

По итогам апреля т.г. сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса впервые с начала года сложилось отрицательным. Его размер составил, по предварительным данным, «минус» 36,7 млн долл. (после +108,3 млн в марте). Сальдо внешней торговли услугами традиционно оказалось положительным +279,7 млн долл. (+350,3 млн в марте). Сальдо внешней торговли товарами оказалось в привычной отрицательной зоне (-316,4 млн долл.). В марте этот показатель составлял «минус» 242 млн долл. Одновременный рост отрицательного сальдо торговли товарами и уменьшение положительного сальдо в торговле услугами и привели к общему отрицательному результату. Возможно, ухудшение результатов внешней торговли является следствием укрепления рубля.

По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения в мае выросли на 45 млн руб. - до 3 671,5 млн (+1,2%). Срочные валютные депозиты населения также привычно снизились на 97,1 млн долл. - до 6 320,6 млн (-1,5%). Подобная картина - рост рублевых вкладов с одновременным снижением валютных - наблюдается, начиная с февраля 2017 г., и лишь июль прошлого года стал коротким исключением. Примечательно, что по сравнению с апрелем замедлился как приток рублевых депозитов, так и отток валютных.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае снизился на 0,3%, а с начала года вырос на 2,5%. За последние 12 месяцев рост цен составил 4,4% по сравнению с 5% месяцем ранее. При этом инфляция поставила несколько рекордов. Во-первых, достигла исторического минимума в годовом выражении, во-вторых, впервые в истории снижение цен произошло в мае, ранее месячная дефляция наблюдалась только в июле и августе.

Америка - спешит, Европа - медлит

Доллар в мае вырос к основным рискованным валютам, таким как евро и фунт, и в то же время снизился к «валютам-убежищам» - швейцарскому франку и японской иене. Это свидетельствует о начавшемся «бегстве от риска» из-за разгорающихся глобальных торговых войн, которые развязали США. Пара EUR/USD за месяц снизилась на 3,2% - до 1,1691 (-2,7% с начала года), GBP/USD снизилась на 3,4% - до 1,3295 (-1,7%), USD/CHF - снизилась на 0,5% - до 0,9856 (+1,2%), USD/JPY снизилась на те же 0,5% - до 108,80 (-3,4%).

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США 13 июня принял решение снова повысить ставку по федеральным фондам, установив ее на максимальном с 2008 г. уровне - в диапазоне 1,75-2% годовых. Новый шаг по ужесточению политики ФРС стал седьмым в цикле, который стартовал в декабре 2015 г., и вторым в этом году. «Рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность растет с устойчивой скоростью», - констатировали в ФРС, добавив, что эти факторы требуют «дальнейшего постепенного повышения ставок».

Ожидается, что скорость ужесточения политики возрастет: большинство голосующих членов FOMC - 8 из 13 - считают необходимым поднять ставку еще дважды до конца года и довести общее количество шагов до четырех. Сторонники трех повышений, которых было большинство в марте, теперь оказались в меньшинстве. Прогноз ФРС по потребительской инфляции при этом повышен с 2,9 до 3,1%, а по росту ВВП - с 2,8 до 2,9%.

Помимо ключевой, кредитной ставки, которая выполняет лишь индикативную роль (реальных кредитов под этот процент ФРС не выдает), американский центробанк повысил ставки по депозитам и операциям обратного репо - основным инструментам ФРС для управления денежным рынком. Ставка, которую ФРС платит за размещаемые на ее счетах резервы, с 14 июля повышена с 1,75 до 1,95% годовых. Ставка по операциям обратного репо выросла с 1,5 до 1,75% годовых. Дисконтная ставка для кредитов банкам первичным дилерам также повышена с 2,25 до 2,5% годовых. Помимо этого, на треть - до 40 млрд долл. в месяц - увеличится объем операций по сокращению баланса: ФРС будет гасить казначейские облигации на 24 млрд долл., а ипотечные - на 16 млрд.

Из-за ужесточения денежной политики в США развивающиеся рынки теряют инвесторов. По мере того как долларовая ликвидность изымается с рынков, а доходность в Штатах растет, инвесторы бегут в безрисковые активы. Последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003-го по июнь 2006 г. С того момента и до 2015 г. ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25 до 4,25% годовых к концу 2007 г., затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, резче - до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008 г. На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, затем - до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

В свою очередь Европейский центральный банк (ЕЦБ) 14 июня сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих банка. Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне «минус» 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. ЕЦБ также напомнил, что с января 2018 г. объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) снижен с 60 до 30 млрд евро в месяц. При этом с октября объем покупок будет уменьшен еще в два раза - до 15 млрд евро в месяц. Программа выкупа активов продлится до декабря 2018 г. Кроме того, ЕЦБ заявил, что вряд ли приступит к повышению ставок ранее осени 2019 г., и именно это заявление отправило европейскую валюту вниз.

В течение предыдущего месяца наблюдалось снижение пары EUR/USD c 1,1995 к 1,1510, потом - отскок до 1,1840 и последующее снижение к нижней границе. Планы ФРС на дальнейшие ужесточение монетарной политики и предельное медленное сворачивание ЕЦБ своей сверхмягкой политики с высокой вероятностью приведет к дальнейшему снижению валютной пары. При пробитии отметки в 1,1510 следующей значимой целью для снижения станет уровень 1,1120.

ОПЕК+ готовится нарастить добычу

Цена нефти марки Brent в мае выросла на 4,3% - до 77,6 долл. за баррель (+16,3% с начала года). Золото подешевело на 1,3% - до 1 298 долл. за тройскую унцию (-0,5%).

По расчетам агентства «Рейтер», добыча нефти Организацией стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) в мае снизилась на 70 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрелем (до 32 млн баррелей в сутки). Это - минимальный уровень за 13 месяцев! Как известно, в декабре 2016 г. ОПЕК и несколько стран, не входящих в организацию, включая Россию, договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Соглашение действует до конца текущего года. Самое масштабное сокращение добычи сырья в мае пришлось на Нигерию, следом идет Венесуэла, где объем производства нефти снизился до 1,45 млн баррелей в сутки. Два крупнейших производителя ОПЕК - Саудовская Аравия и Ирак - в мае немного превысили свои квоты в рамках сделки. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать сокращение предложения сырья из других стран-членов организации.

По информации Bloomberg, в начале июня США неофициально обратились к Саудовской Аравии и еще нескольким странам ОПЕК с просьбой нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в день. Соединенные Штаты сделали это на фоне роста цен на бензин в стране до трехлетнего максимума. По сведениям собеседников Bloomberg, просьба США обсуждалась министрами энергетики Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана. После встречи министры в совместном коммюнике заявили о необходимости поддержать инвестиции в добывающую отрасль в условиях растущего спроса на нефть.

На Петербургском международном экономическом форуме в мае министры энергетики Саудовской Аравии и России Халед аль-Фалех и Александр Новак обсудили смягчение ограничений добычи. По их словам, консультации на эту тему продолжатся с партнерами по сделке ОПЕК+. В результате действия этого соглашения излишек нефти на мировом рынке практически исчерпан, а цены превысили 70 долл. за баррель. В связи с этим участники сделки рассчитывают на смягчение квот добычи. Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшей встрече ОПЕК+.

В преддверии встречи в своем ежемесячном докладе ОПЕК подчеркнула неопределенность прогноза по уровню спроса на свою нефть, который ожидается во II полугодии 2018 г. «Хотя спрос на нефть в США, Китае и Индии показывает потенциал к росту, есть факторы риска, которые могут ограничить этот потенциал в будущем. В том числе, замедление темпов роста ряда крупнейших экономик мира, более сильное влияние политических реформ на розничные цены и продолжающийся переход на природный газ», - отмечает ОПЕК.

В то же время, отмечает организация, во II полугодии 2018 г. ожидается значительный рост предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК. Оно может увеличиться на 2 млн баррелей в годовом выражении. Основным драйвером роста при этом станет добыча нефти в США, на которую придется 1,4 млн бочек, а также Канада и Бразилия. Данная оценка может быть даже увеличена.

С учетом вышеизложенного ОПЕК ожидает спроса на свою нефть во II полугодии на уровне 33,2 млн баррелей в сутки, что на 0,5 млн. баррелей ниже показателя за аналогичный период 2017 г. Однако организация отмечает, что диапазон неопределенности в этом прогнозе значителен и составляет порядка 1,7 млн. баррелей. «Прогноз на II полугодие 2018 г. требует тщательного мониторинга факторов, влияющих на спрос на нефть в мире и предложение со стороны стран вне ОПЕК, которые будут определять перспективы развития ситуации на рынке нефти», - подчеркивается в докладе.

В ожидании встречи ОПЕК+ нефть снижалась в рамках нисходящего канала и с середины мая прошла путь от 80,45 до 72,2 долл. за баррель марки Brent. В случае вполне вероятного решения о постепенном сворачивании программы по сокращению добычи вероятно дальнейшее снижение цены к 70,4 долл. за бочку.

Вадим ИОСУБ, старший аналитик Альпари