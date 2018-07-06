Новые горизонты «Доломита»

Единственное в стране предприятие по производству доломитового сырья уже почти 90 лет является визиткой Витебщины.

Справка «Директора» ОАО «Доломит» ведет свою историю с 1931 г. - с пуска первой шахтной печи в г.п. Руба под Витебском мощностью 10 тыс. т извести в год. Производственные мощности позволяют выпускать до 5 млн. т продукции для аграрного сектора, строительства, металлургии, автомобильной и стекольной отраслей. Сегодня крупнейшее в Европе предприятие добывает доломитовое сырье для производственных нужд в карьере «Гралево» (площадь - 360 га, глубина - 45 м). Разведанных запасов месторождения (более 700 млн т) хватит более чем на 100 лет. На предприятии трудятся 840 человек.

- Расцвет «Доломита» пришелся на 1970-1980 гг., когда бурными темпами наращивались объемы производства. Доломитовая мука была востребована в республике: широко применялась в сельском хозяйстве для известкования кислых почв. Сейчас завод переживает не лучшие времена, но мы держимся на плаву, - рассказал Иван Бабак, который возглавил предприятие в июле 2007 г. Трудовую биографию с «Доломитом» он связал в 1982 г., пройдя за это время путь от автоэлектрика до генерального директора.

Сегодня ОАО «Доломит» выпускает широкую гамму товарной продукции. Основа ассортиментного портфеля еще с советских времен составляет доломитовая мука (более 50%). Кроме нее производят продукты переработки доломита: минеральный порошок для асфальтобетонных и органо-минеральных смесей, строительные материалы (наполнитель и щебень) и др.

- Наши основные заказчики - предприятия сельскохозяйственного профиля, также тесно сотрудничаем с дорожно-строительными организациями, осуществляем поставки на МАЗ, МТЗ и др. - отметил И. Бабак. - Пятую часть продукции отправляем на экспорт (по 40% - в Россию и Украину, 20% - в Литву).

В этом году на «Доломите» начали восстанавливать утраченные в 2015-2016 гг. позиции, что было вызвано известными экономическими событиями. Так, за первые 5 месяцев выпуск продукции вырос на 148%, экспорт - на 186% (до 2,1 млн. долл.) по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. За последнее время провели оптимизацию кадров, но при этом сохранили лучших работников. Так что у коллектива есть повод для оптимизма и уверенной работы. Хотя, конечно, не обходится без проблем.

По словам руководителя, в Беларуси изменился порядок финансирования комплекса работ по известкованию кислых почв государством, средства на которые ранее распределялись пропорционально между производителем и потребителями доломитовой муки в сельском хозяйстве. В прошлом году в виде субвенций они были полностью переданы в областное ведение, что негативно сказалось на сроках начала работ на аграрных предприятиях.

Так, первые поставки продукции в 2017 и 2018 гг. ОАО «Доломит» начало осуществлять только в конце февраля - начале марта, хотя это можно было сделать еще в начале января, так как затем сложно наверстать упущенное. Правда, на предприятии надеются, что со временем этот процесс стабилизируется.

В перспективе необходимо провести масштабную модернизацию производства и технологий, без которой хороший бизнес не построишь. Например, заменить оборудование по выпуску доломитовой муки более современным, что позволит существенно снизить потребление топливно-энергетических ресурсов, себестоимость которых при производстве продукции достигает 60%. Требуют обновления карьерный и автомобильный парки.

Также предусматривается замена природного газа, применяемого для сушки доломитовой муки, местными видами топлива (например, торфом). Научное сопровождение реализации этого проекта ОАО «Доломит» оказывают специалисты Института тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси. А их коллеги из Института почвоведения и агрохимии исследуют возможность использования сгоревшей золы вместе с доломитовой мукой для внесения в почву. Это позволит положительно решить экологические вопросы и получить дополнительную экономическую выгоду.

Недавно на предприятии заинтересовались опытом коллег из Калининграда по выпуску сыромолотого доломита, себестоимость которого ниже основной продукции.

- Для модернизации предприятия необходимо 25-30 млн евро. У нас, конечно, таких средств нет, поэтому активно ищем источники финансирования. Учитывая, что постановлением Совмина №964 ОАО «Доломит» включено в перечень стратегически важных предприятий экономики, надеемся на инвестиционную поддержку государства в ближайшую пятилетку. Это позволит решить проблему и уменьшить нагрузку на бюджет, - продолжил И. Бабак.

Вторая важная задача - социальная. Несмотря на рентабельную работу в этом году, на валообразующем предприятия региона пока не достигли установленного руководством страны уровня зарплат. Так что руководству еще предстоит поработать в этом направлении.

- Коллектив упорным трудом добивается, чтобы предприятие оставалось на плаву, по-прежнему «звучало» за пределами области и страны. Мы не раз переживали непростые времена, поэтому уверен, что и сейчас сообща преодолеем все трудности, - подытожил генеральный директор ОАО «Доломит».