Играть по честным правилам

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) всерьез взялось за актуальную проблему, которая сегодня волнует не только ритейл.

Ведомство вынесло на общественное обсуждение законопроект «О естественных монополиях», в котором предлагается разделить сферу по передаче и распределению электрической энергии на более мелкие составляющие по примеру ЕАЭС. Как считают разработчики, реформа белорусской сферы электроэнергии необходима для формирования общего электроэнергетического рынка Союза.

В дальнейшем МАРТ допускает снижение тарифов на электроэнергию за счет возможности выбора между конкурирующими организациями на этапе ее производства, что позволит субъектам хозяйствования оптимизировать затраты.

Предлагается также внести запрет на осуществление видов деятельности, связанных с использованием оказываемых монополистами услуг, относящихся к сфере естественных монополий. Например, РУП «Национальный аэропорт Минск» как субъекту естественной монополии в сфере оказания услуг законопроектом будет запрещено осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом, так как предприятие может оказать решающее влияние на состояние конкуренции на рынке воздушных перевозок.

Не обошли в июне вниманием и отечественный ритейл. Так, на заседании общественно-консультативного совета при МАРТ глава ведомства Владимир Колтович отметил, что белорусские производители продовольствия жалуются на сложности с попаданием на магазинные полки из-за монопольного поведения крупных торговых сетей.

К слову, на том же заседании Совет не поддержал предложение СООО «Евроторг» (торговая марка «Евроопт») об увеличении доли присутствия торговых сетей на рынке с 20 до 35% или вообще отказе от данной нормы. Не одобрило эту идею и большинство членов профильной Ассоциации розничных сетей, так как такое решение может привести не к развитию конкуренции, а, наоборот, к монополии со стороны одного мощного игрока.

«Мы за развитие торговых сетей и инфраструктуры, но против монополизации. Вряд ли сегодня изменение этой нормы (20%) будет способствовать увеличению долей других сетей и конкуренции на рынке», - отметил В. Колтович.

Темой специального Приложения этого номера мы не случайно выбрали торговлю и маркетинг. По мнению авторов и экспертов журнала, в последние годы трендом глобальной экономики становится креативная индустрия, авангардом которой выступает реклама. А для развития свободных рыночных отношений необходимы противодействие монополистической деятельности, развитие честной конкуренции и прозрачность естественных монополий. В конечном счете это в интересах не только производителей, поставщиков и ритейлеров, но и потребителей.

С уважением, исполняющий обязанности главного редактора Андрей Ягелло