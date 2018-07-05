Mog.Nat. набирает обороты

Одно из старейших предприятий Могилевской области успешно восстанавливается после процедуры финансового оздоровления.

Справка «Директора» ОАО «Могилевобл­пищепром» ведет свою историю от образованного в 1862 г. пивоваренного завода. В 1946 г. был создан винзавод. За время многолетней деятельности предприятие несколько раз меняло профиль и ведомственную подчиненность, а в 2009 г. было преобразовано из холдинга в ОАО и перешло в коммунальную собственность Могилевского облисполкома.

Когда трудности позади

В конце 2000-х ОАО «Могилев­облпищепром» в силу ряда объективных причин оказалось в сложном финансовом положении, что сильно затрудняло его дальнейшее развитие. Ситуацию также осложняли солидная кредиторская задолженность и недостаток оборотных средств, что не позволяло модернизировать производство. В результате в 2009 г. была начата процедура санации предприятия, которая завершилась в конце 2016-го.

- После реализации плана антикризисных мероприятий начался новый этап развития ОАО «Могилев­облпищепром». В результате по итогам 2017 г. удалось достичь положительных результатов: обеспечить рентабельную работу и начать выплачивать дивиденды государству, - сказал Сергей Авчинников, который полгода назад возглавил предприятие. До этого он работал заместителем генерального директора по производству областного объединения «Мясомолпром», поэтому хорошо знал о всех его проблемах, которых накопилось немало.

В частности, многие производители пищевой промышленности нередко сталкиваются со «странной забывчивостью» представителей торговли, которые, получив заказанную продукцию, не спешат с расчетами…

ОАО «Могилевоблпищепром» является одним из крупнейших предприятий по выпуску плодовых вин в Беларуси. Производственные мощности сегодня загружены на 100% и позволяют выпускать более 410 тыс. дал винодельческой продукции в год. И хотя ее производство в стране в последнее время снижается, предприятие увеличивает обороты, предлагая отечественному потребителю интересные новинки - слабоалкогольные напитки (сидр, коктейли «Клубные»).

Надо отметить, что в Беларуси уделяется большое внимание алкогольной тематике, потому что одними запретами проблему не решить. Помнится, в годы перестройки уже пробовали ввести «сухой закон», массово вырубая виноградники по всей стране… Важнее воспитывать у белорусов правильную культуру умеренного потребления алкогольных напитков.

В последнее время предприятие активно развивает новый бренд - Mog.Nat. (могилевское натуральное), который можно сравнить с крымскими аналогами. К слову, недавно партию эксклюзивной продукции у ОАО «Могилевоблпищепром» заказали из Израиля, где знают толк в элитных напитках.

Ставка - на качество

- Сегодня мы производим широкий ассортимент винной продукции. При ее производстве применяется натуральное сырье, не добавляются подсластители, ароматизаторы и красители. Технологический процесс находится под постоянным технохимическим и микробиологическим контролем, - подчеркнула начальник производственной лаборатории Янина Карытко.

Для обеспечения гарантии безо­пасности, повышения качества и конкурентоспособности продукции, укрепления экономического потенциала, решения задач по дальнейшему укреплению доверия потребителей на предприятии внедрены системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001-2001 и HACCP.

Забытый вкус детства…

Кроме традиционной продукции, ОАО «Могилевоблпищепром» выпускает безалкогольные напитки, «Квас Хлебный» (натурального брожения), хорошо знакомые с детства «Крем-соду», «Ситро», «Снежинку» и др.

Продуктом года стали заливки фруктово-ягодные сброженные под названием «Губернская». Инновационный кулинарный рецепт разработали совместно с РУП «Институт мясо-молочной промышленности» НАН Беларуси. Это приготовленные на основе натуральных соков яблок, черной и красной смородины заливки с добавлением различных натуральных специй и пряностей для маринования шашлыка и тушения разных видов мяса.

В копилке могилевских производителей немало почетных дипломов и призов. Так, в 2016 г. их продукция была удостоена звания «Лучшие товары года Республики Беларусь». Высокую оценку получили вкусовые качества вин и кваса, представленные на выставке «Белагро-2018». А вскоре им предстоит участвовать со своим фирменным напитком «Mog.Nat. Портовин. Яблочно-черносмородиновое. Премиум» в международном конкурсе в Ялте.

Впереди - новые рубежи

По словам руководителя ОАО «Могилевоблпищепром», в ближайших планах - дальнейшая модернизация, создание собственного автопарка для улучшения логистики. Не забывают здесь и о социальных гарантиях работников. На предприятии сегодня трудятся более 100 человек. По коллективному договору им обеспечивается до­стойный соцпакет, в том числе медстраховка в «Белгосстрахе» и т.д. До конца года планируется достичь установленного руководством страны уровня средней зарплаты, которая по итогам мая составила 840 руб. На предприятии планируют открыть фирменный магазин, готовят к выпуску очередную инновационную новинку, так что у бренда Моg.Nat. - хорошие перспективы.

Борис АЛЕКСЕЕВ