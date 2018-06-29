Каковы прогнозы по развитию ситуации на рынке труда?

О парадоксах и перспективах белорусского рынка труда журналу «Директор» рассказала руководитель исследовательского проекта «Аналитический обзор рынка труда и зарплат» Консалтинговой группы «Здесь и Сейчас» Ольга НАДТОЧАЕВА.

- Статистические данные свидетельствуют об определенном улучшении ситуации в экономике в конце 2017-го - начале 2018 г. Отражается ли это как-то на рынке труда?

- Рынок труда и заработных плат в любой стране - это лакмусовая бумажка того, что происходит в экономике и политике. Следуя экономическим и политическим тенденциям, в 2017 г. ситуация на кадровом рынке Беларуси оставалась стабильной, без существенных потрясений в виде массовых сокращений и ощутимого роста реальной безработицы. Статистика свидетельствует о том, что безработица близка к историческому минимуму, хотя вывод, что белорусская экономика достигла состояния полной занятости, преждевременный.

На рынке вакансий в марте 2018 г. по сравнению с октябрем 2017-го зафиксирована незначительная положительная динамика (+2%). Однако по сравнению с мартом прошлого года количество вакансий сократилось на 4%. Этот факт можно объяснить тем, что в I половине 2017 г. белорусский рынок был настроен оптимистично, так как ожидал окончания кризиса и скорого экономического роста. Как следствие, оживился и рынок труда - выросло количество вакансий, увеличилось количество резюме. Во II половине прошлого года стало очевидно, что эти ожидания не оправдались, и показатели работы многих предприятий оказались ниже запланированных. В начале текущего года это выразилось в осторожном поведении предприятий на рынке труда и снижении активности работодателей в открытии новых вакансий и создании новых рабочих мест. Сегодня компании фокусируются на своей эффективности и, соответственно, у них возникает потребность в замене персонала под новые реалии либо поиске более компетентных и результативных сотрудников.

- Какие профессии и в каких отраслях наиболее и наименее востребованы рынком?

- Наименьшая конкуренция среди соискателей при поиске работы по результатам исследований отмечена в таких профессиональных сферах, как инсталляция и сервис, информационные технологии, продажи, маркетинг, реклама и PR, страхование, строительство и недвижимость, рабочий персонал, автомобильный бизнес.

Наиболее востребованы вакансии для молодых специалистов, специалистов в сфере добычи сырья, высшего менеджмента, искусства и развлечений, юристов т.д. Профицит на рынке этих специалистов - скорее технического характера, так как в общее количество резюме входят кандидаты с абсолютно разным уровнем компетенций.

В соответствии с результатами нашего исследования одним из основных HR-барьеров для повышения эффективности белорусских компаний в 2017 г. было отсутствие достойных кандидатов на вакантные позиции. Об этом заявили 67% компаний-респондентов. Кроме того, бизнес фиксировал дефицит функциональных управленцев и специалистов, а также недостаточный уровень компетенций у линейных руководителей. С целью решения этой задачи компании, принявшие участие в исследовании, планировали увеличить объемы внешнего и внутреннего обучения сотрудников.

- Насколько актуально для белорусского рынка руководящих и рабочих специальностей такое явление как экспаты?

- Отечественный бизнес редко прибегает к услугам зарубежных сотрудников. Как правило, экспатов приглашают на топовые позиции с высокой зарплатой, превышающей рыночную в несколько раз. Обычно это мультинациональные компании, в которых региональными менеджерами принято назначать сотрудников из других офисов, инновационные сферы, где используется высокотехнологичное оборудование или стоит задача в кратчайшие сроки запустить или оптимизировать бизнес-процессы, или сферы, где существует острый кадровый дефицит. Порой привлечение и найм экспатов практикуют и крупные белорусские компании. В Беларусь чаще всего приглашают специалистов из России, Украины, Балтийских стран, реже - из ЕС, США либо из азиатского региона. Как правило, в данном случае в основном ценятся умение осуществлять долгосрочное стратегическое планирование, инновационный опыт, который может помочь выводу предприятия на новый уровень организации и производства, свежий взгляд на ситуацию.

Сейчас бизнес стал более прагматичным и не готов платить завышенные зарплаты иностранным специалистам. Кроме высокой стоимости их услуг, основными причинами отказа от найма экспатов являются языковой барьер, сложности с культурной адаптацией, незнание особенностей местного рынка, долгая окупаемость проектов с их участием. Большинство работодателей ограничивают срок контракта с экспатами до минимально возможного или приглашают их на конкретные проекты. Все чаще предпочтение отдается отечественным специалистам, поработавшим в иностранных организациях в Беларуси и за рубежом.

О том, каковы прогнозы по развитию ситуации на рынке труда, читайте в продолжении интервью, опубликованного в печатной версии журнала «Директор» № 5.

Константин ШИШКИН