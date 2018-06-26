«Сенсей» для бизнеса: какие задачи решает ментор?

Как использовать институт менторства для обучения сотрудников и «раскрутки» новых проектов.

Молодые специалисты часто слышат фразу: «Забудьте все, чему вас учили»! Как правило, во время первого трудоустройства они попадают под опеку опытного наставника, от которого уже в ходе трудовой деятельности получают знания, не описанные ни в одном учебнике. В данном случае ментор - это человек, который помогает новичку освоиться на рабочем месте, наполняет его энтузиазмом, передает формальные и неформальные принципы работы в компании. Кроме того, почти в любой команде случаются споры и разногласия. Иногда из-за этого дело может дойти даже до развала бизнеса. Именно ментор должен «подружить» членов коллектива и если возникают проблемы - рассудить их «по справедливости».

Менторство в сфере предпринимательства - явление для Республики Беларусь достаточно новое. На ОНТ есть проект «Мой бизнес», в рамках которого менторы помогают начинающим бизнесменам воплотить их мечту в жизнь: привлечь профессионалов в новый бизнес, а также выстроить корпоративную культуру будущей компании. Наставники учат молодых руководителей грамотно мыслить и общаться. Заканчивается менторская программа своеобразным «выпуском», после которого новоиспеченные предприниматели отправляются в свободное плавание.

Мой личный 13-летней опыт общения с руководителями компаний свидетельствует о том, что любому предпринимателю - как новичку, так и «старичку» - нужен ментор, потому что даже опытные руководители часто задают себе вопрос: как стать капитаном бизнеса и сохранять этот статус? Многие успешные белорусские предприниматели, чьи имена сегодня на слуху, не раз признавались, что без опытного «сенсея» вряд ли достигли бы таких высот. Правда, ментор для стартаперов и опытных руководителей нужен другой. Прежде всего, он сам должен быть предпринимателем! Такой наставник на ранних стадиях развития бизнеса помогает его создателям и команде своими знаниями и опытом «раскрутить» проект. Обычно он находится в проекте до тех пор, пока тот не окрепнет.

Насколько успешной и результативной будет эта помощь, во многом зависит от ментора и от того, удастся ли ему построить диалог со своими подопечными. Например, мне часто приходится слышать от руководителей, что они хотят стать птицами высокого полета. Но чтобы это получилось, перед началом сотрудничества нужно четко сформировать цель, к которой надо двигаться. При этом стоит помнить, что ментор - это наставник, а не исполнитель! Его задача - помочь руководителю самостоятельно справиться с проблемой и научиться находить решения. Ментор не работает за предпринимателя! В его задачи не входит управление бизнесом, его функция - помочь предпринимателю самому вести бизнес.

К сожалению, многие бизнес-консультанты отмечают печальную закономерность: далеко не все руководители (особенно с определенным опытом) готовы следовать советам ментора, так как часто имеют свою точку зрения о путях развития компании. Они считают, что это их бизнес, и продолжают строить его по собственному разумению, забывая при этом, что если совершать одну и ту же ошибку в течение многих лет, то можно стать очень опытным… простофилей и не более. Между тем, хороший наставник может уберечь своих учеников от многих распространенных ошибок, например, от неудачных проектов, помогая «упаковать» перспективную идею в грамотный бизнес-план. Так, если вы, к примеру, создаете ландшафтный дизайн и обращаетесь к архитектору, то он видит проект глобально и представляет - как будет в итоге выглядеть ваш сад. А вот садовод, который занимается посадкой растений и уходом за ними, видит все по-другому, разукрупненно: как нужно посадить растение, ухаживать за ним и т.д. Конечно, об этом тоже не стоит забывать, но в бизнесе без глобального мышления не обойтись.

И еще: как следует из моей практики и наблюдений, чаще всего наиболее эффективны те менторы, которые не афишируют свое наставничество, предпочитая оставаться в тени «чужого» успеха. Хотя, конечно, не всем подходит такое партнерство, и бизнес-наставник тоже должен иметь свой интерес. При условии взаимного обмена ментор-руководитель этот механизм работает наиболее эффективно. В популярном переводе это правило звучит так: «ты - мне, я - тебе», и в этом нет ничего плохого. Если грамотно его использовать, вы получите отличное подспорье в управлении бизнесом.

Есть еще один важный аспект. Как вы думаете, кто может оценить тот факт, что у вас есть хороший ментор? Оказывается, это серьезный плюс для потенциальных инвесторов! Они видят, что за бизнесом, в который они намерены инвестировать или инвестировали, «присматривает» опытный человек, а значит, их риски сведены до минимума. Многие руководители компаний говорят о том, что потенциальные инвесторы интересуются наличием ментора, а порой даже сами ищут такого человека для проекта, в котором собираются участвовать.

О том, какие задачи решает ментор - наставник для молодых специалистов и каковы принципы эффективного менторства, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 5.

Наталья ЧАЙЛЫТКО, директор «Кадрового центра «Статус»