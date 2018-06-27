Будущее уже рядом

О феномене и перспективах нового типа экономических отношений рассказал руководитель Института экономики НАН Беларуси Валерий БЕЛЬСКИЙ.

- Термин «цифровая экономика» (электронная, веб-, интернет-экономика) возник относительно недавно, но в последнее время используется все чаще. Надо отметить, что фундаментальная экономическая теория отстает от практики. В мире сегодня нет единого понимания нового явления, хотя существует множество определений, - рассказал Валерий БЕЛЬСКИЙ, директор Института экономики НАН Беларуси, кандидат экономических наук.

Приведу один из наиболее удачных, на наш взгляд, вариантов: «… это экономика, существующая в условиях гибридного мира», который позволяет совершать в реальной жизни «необходимые действия» через виртуальный мир.

Важные условия этого процесса - высокая эффективность и низкая стоимость информационно-коммуникационных технологий и доступность цифровой инфраструктуры.

Сегодня немало ученых возлагают большие надежды на электронные технологии, считая, что их внедрение значительно повысит производительность труда, что в свою очередь приведет к экономическому росту. Многие развитые страны, понимая неизбежность предстоящих изменений, начали осознанное движение в сторону «цифровизации» экономики. Первыми этот курс продекларировали США и Китай, которые считаются неформальными лидерами «цифровой» гонки. Вслед за ними соответствующие стратегии и программы приняли государства Евросоюза (Германия, Великобритания и др.), Австралия и Канада...

При этом в их стратегических документах не отражены следующие важные положения: 1) сформулированная концепция и стратегическое видение «цифровой экономики»; 2) четкое определение, полностью раскрывающее аспекты этого понятия; 3) оценка его влияния на современную хозяйственную деятельность общества; 4) описание основных качественных изменений, которые произойдут в других сферах.

Суммируя эти факты, можно констатировать, что ни у одной из стран, в том числе лидеров технологического развития, нет целостного понимания того, что собой представляет «цифровая экономика» и к каким последствиям может привести. Многие видят в ней только новые способы платежей и коммуникаций с потребителями, а не формы управления и экономических отношений.

Можно сказать, что пока только Беларусь в рамках ЕАЭС сделала по-настоящему революционный шаг на пути к построению нового типа экономических отношений. В современных условиях нужно оперативно реагировать на вызовы, которые ставит мировое сообщество в процессе масштабного внедрения веб-технологий. Для того чтобы быть эффективным интеграционным объединением, партнерам по Союзу, необходимо оперативно отслеживать глобальные изменения.

На наш взгляд, феномен «цифровой экономики» и сопутствующих факторов должен стать ключевым для ЕАЭС, а формирование электронной повестки - одним из важнейших направлений деятельности Союза.

- Валерий Иванович, как ваш институт участвует в реализации Декрета №8? Планируется ли создание научных программ Союзного государства и ЕАЭС по развитию цифровой экономики и ее экспертной поддержке? Например, в России уже есть соответствующий правительственный документ…

- Подписанный в конце 2017 г. главой государства Декрет «О развитии цифровой экономики» - знаковый шаг в создании IT-страны. Он поможет Беларуси стать региональным центром в области технологий, привлечь венчурные инвестиции и создать новые рабочие места, придаст импульс развитию IT-индустрии. Учитывая темпы ее развития, именно цифровизация является доминирующим фактором ускорения инновационных процессов в экономике.

Институт активно участвует в решении вопросов нормативно-правового и экономического обеспечения процесса полноформатного внедрения цифровых технологий во все сферы национальной экономики. Например, мы внесли вклад в создание Стратегии «Наука и технологии: 2018-2040», принятой на II съезде ученых Республики Беларусь. Сейчас занимаемся разработкой документов по ее реализации, в частности, Концепции развития электронного правительства.

Наши сотрудники также принимают участие в разработке механизмов обеспечения скоординированной политики в области цифровой экономики Союзного государства, гармонизации законодательной базы двух стран в данной сфере.

О том, какие отрасли экономики наиболее перспективны для цифровизации и каково мнение ученого о криптовалюте, читайте в продолжении интервью, опубликованного в печатной версии журнала «Директор» № 5.

Сергей ДУБОВИК