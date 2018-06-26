Краудфандинг: новый поворот

Отечественным производителям еще предстоит открыть возможности коллективного финансирования.

Справка «Директора» Иван Веденин - интеллектуальный сооснователь Talaka.by. Участвовал в запуске журнала «Имена», который соединил журналистику и краудфандинг. Автор и ведущий курсов по социальному предпринимательству, тренингов по организации эффективных краудфандинг-кампаний. Ментор стартап-проектов.

Краудфандинг в Беларуси с 2011 г. развивался с помощью нескольких платформ («МаеСэнс», которая в 2017 г. прекратила существование, Talaka и «Улей») и отдельных энтузиастов. Но сегодня потенциал краудфандинга далеко не исчерпан: после успешного применения для финансирования культурных и социальных проектов на площадки стали подтягиваться коммерческие стартапы и небольшие бизнесы, связанные, в первую очередь, с креативной индустрией.

Особенно успешно коллективное финансирование в сферах, занимающихся дизайном и конструированием. Любой изготовитель штучных вещей, например, одежды, мебели и т.д., с помощью краудфандинга способен не только собрать средства, но и протестировать спрос на новые модели. Платформа позволяет провести полноценное маркетинговое исследование.

Выглядит это так: производитель готовит прототип изделия, оформляет рекламу и проводит своеобразную кампанию по его реализации на краудфандинговой платформе. То есть еще до начала производства можно определить наличие спроса, потенциальных потребителей и каналы сбыта продукции, собрать средства на ее выпуск.

По сути уже сейчас так действуют представители малого и среднего бизнеса: разрабатывают лендинг - одностраничный сайт, представляющий услугу или товар потребителю в интернете, и начинают продвигать их посредством контентной рекламы, иногда через соцсети. Если она «цепляет» определенную группу, то производитель начинает выпуск продукции.

Главный выигрыш в том, что предпринимателям не нужно вкладывать деньги в производство до того, как на рынке получен ответ о спросе на новый товар. Краудфандинговые платформы позволяют провести рекламно-исследовательскую кампанию, собрать данные для анализа потребностей и возможностей потенциальных покупателей.

Пример - успех дизайнерского бренда одежды «Жарт», представители которого с помощью краудфандинга собрали предзаказов на 44 тыс. руб.

О том, чем может быть полезен краудфандинг для юрлиц и государства, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 5.

Иван ВЕДЕНИН