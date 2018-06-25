Как вырастить успешную команду

О том, что для этого надо, во время семинара в Минске рассказал приглашенный преподаватель Бизнес-школы ИПМ Петер Зашев (Финляндия).

Справка «Директора» Петер Зашев - доктор экономических наук, ассоциированный профессор финского филиала Стокгольмской школы экономики (Швеция), эксперт с 20-летним опытом в качестве бизнес-консультанта для международных организаций и частного сектора, совладелец производственных компаний в России и Болгарии.

Работать вместе - это успех

Эксперты единодушны в том, что залог успеха - не сильный лидер и даже не наличие ресурсов. Многие владельцы бизнеса и управленцы не понимают важности подготовки команды топ-менеджмента, мотивация, умения и сплоченность которой сможет вывести компанию на совершенно другой уровень. Не случайно Генри Форд метко подметил: «Собраться вместе - это начало. Держаться вместе - это прогресс. Работать вместе - это успех».

Формирование успешной команды - долгая и кропотливая работа. Как замотивировать сотрудников? Как наладить взаимоотношения внутри команды, которые стимулируют работу и результат? Как дать свободу команде, но сохранить за собой стратегический контроль?

П. Зашев отмечает, что менеджеров традиционно отбирают по умственным способностям, а основанием для принятия на работу вполне могут стать диплом солидного учебного учреждения и подтвержденная способность к решению каких-либо задач. Но можно ли рассчитывать на таких «умников» в командной игре?

Исследования показали, что люди с острым умом обладают критическим мышлением, способностью видеть недостатки чужих предложений и критиковать, но не нацелены на поиск эффективного решения. Кроме того, они не учатся на своих ошибках, перекладывая ответственность на других. Также многие руководители, рассматривая новых кандидатов, учитывают их характер. А большая часть компаний берет в штат сотрудников одного типа.

В действительности же формировать успешные команды следует исходя из стоящих задач, а для этого требуется не только система подстраховок, но и особое руководство. Если же планируется долговременная работа, то менеджеров нужно подбирать исходя из результатов личностных тестов, командных игр и обучения.

Формула успешной команды начинается с правильного выбора руководителя. Практически все сотрудники должны обладать равными интеллектуальными способностями. Необходим один топ-менеджер, превосходящий остальных по коэффициенту интеллекта IQ. Самыми успешными являются команды, члены которых прислушиваются друг к другу и готовы к взаимозаменяемости.

О том, какие ключевые механизмы командной работы привели к успеху Google, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 5.

Виктор АНИСИМОВ