Какой рост нашей экономике предсказывают международные эксперты

Несмотря на споры о причинах роста, белорусская экономика в начале этого года демонстрирует динамику мирового уровня.

По данным Белстата, в I квартале 2018 г. ВВП страны вырос на 5,1%, или на 26 млрд руб. в текущих ценах.

Объем промышленного производства в январе-марте увеличился на 9,4% - до 26,3 млрд руб. В 12 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности за I квартал он превысил уровень аналогичного периода прошлого года. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования (22,9%), кокса и продуктов нефтепереработки (20,1%), основных фармацевтических продуктов и фармпрепаратов (16,2%), транспортных средств и оборудования (13,4%).

Выпуск сельхозпродукции за 3 месяца составил 2,493 млрд руб., увеличившись в сопоставимых ценах на 1,9%.

Экспорт товаров и услуг повысился на 29,8%, а положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами достигло 206 млн долл.

Эти результаты позволили премьер-министру Андрею Кобякову 3 мая на совещании у Президента Александра Лукашенко заявить, что в 2018 г. экономика Беларуси «показывает устойчивый сбалансированный рост». По его словам, в I квартале выполняются все важнейшие параметры прогноза, утвержденные главой государства.

И это при том, что, как считают в правительстве, в 2017 г. также наблюдался рост ВВП: на 2,4% при прогнозе 1,7%, и страна вышла на предусмотренные пятилетней программой параметры роста и компенсировала отставание 2016 г. Тогда ВВП сократился на 2,5%, в 2015 г. спад составил 3,8%.

С этим тезисом, насколько можно понять из высказываний на совещании, не вполне согласен Президент Беларуси. Одной из основных причин успешной работы народно-хозяйственного комплекса страны он считает благоприятные внешнеэкономические условия.

Так, сегодня по высоким ценам за рубежом продаются белорусские калийные удобрения. Но самое главное, растут мировые цены на нефть и нефтепродукты, которые производятся в Беларуси (подчеркнем, из российской нефти).

По мнению аналитиков Bank of America Merrill Lynch, в ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. От переизбытка предложения мир придет к ее дефициту, что станет толчком к дальнейшему росту цен. Во II квартале 2019 г. стоимость нефть марки Brent увеличится до 90 долл., а потом и до 100 долл. за баррель.

Как полагает белорусский лидер, благодаря благоприятным условиям на внешних рынках, дополнительные доходы получит и национальный бюджет. Правда, сколько будет это продолжаться, никто не знает.

С тем, что основной причиной высоких показателей белорусской экономики в I квартале 2018 г. стал рост мировых цен на энергоносители, согласен и известный экономист Леонид Злотников.

При этом он сомневается в реальном выздоровлении белорусской экономики. Да, в первые 2 месяца текущего года за счет нефтяного (российского) фактора рост был достаточно высоким. Но в марте он оказался намного ниже, чем в феврале. Скорее всего, так будет и дальше.

По его словам, отрицательное сальдо торговли товарами в прошлом году составило немногим меньше миллиарда долларов, а в этом году только за 3 месяца уже превысило эту цифру.

Между тем существует и иная точка зрения на причины высокого экономического роста в первые месяцы 2018 г., которая обращает внимание на несовпадение «траектории развития и роста» Беларуси и РФ, хотя наша экономика сильно завязана на российскую.

О том, какой рост нашей экономике предсказывают международные эксперты, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 5.

Александр АЛЕСИН