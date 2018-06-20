Рейтинг национальной конкурентоспособности

Успехи развитых стран связаны не с наличием уникальных экономических программ, а с высокой эффективностью их реализации.

В Беларуси нет целого ряда экономических институтов, которые могут обеспечить реализацию потенциальных возможностей страны и без реформирования которых эффективное развитие экономики невозможно. И хотя эксперты предлагают много различных планов социально-экономического развития республики, понять, какие из них хороши, а какие нет, в принципе невозможно, так как нет полного описания того, что требуется реформировать.

Эволюция цивилизации

То, что богатство любой страны определяется ее природным ресурсами и населением, известно всем. Но есть и другая группа факторов, характеризующих систему государственного управления. Именно они, а не природные ресурсы очень часто определяют успех или неудачу экономического развития. Например, в Японии собственных природных ресурсов очень мало, между тем она входит в число экономических лидеров. А, допустим, в России ситуация противоположная. Разница - в наличии или отсутствии некоторых экономических институтов, т.е. общепринятых правил поведения людей и механизмов, обеспечивающих их выполнение.

Эти институты сформировались в процессе развития цивилизации. Одним из основных является институт главы государства, который формирует государственный аппарат и управляет им. В рамках этого института в процессе развития общества сформировались органы исполнительной власти, традиции, всевозможные клятвы верности, присяги и т. п.

Но эти механизмы, как показала история, не гарантируют хороший результат, в частности, из-за того, что на месте правителя время от времени оказывались люди с неподходящими нравственными или деловыми качествами. Поэтому человеческое общество выработало механизмы, которые обеспечивают компенсацию негативных качеств правителя или его замену на человека с нужными качествами. В частности, жители Афин изобрели демократию, а в Спарте - правили два царя одновременно. А так как демократия тоже не дает гарантий высокого качества власти, древнегреческий философ Сократ для устранения несовершенства демократии предложил ввести законы, которые власть должна исполнять. Позже такие своды законов стали называть конституциями.

Но и этого оказалось мало. Поэтому общество в процессе эволюции изобретало все новые экономические институты. Примерно в то же время, когда Сократ рассуждал о демократии, в Индии систему нравственных правил поведения правителя (и любого другого человека) предложил Будда, сделавший акцент не на законах, а на нравственных качествах людей. А в Китае Конфуций написал нравственные правила, которыми, по его мнению, должны руководствоваться правители. Немногим позднее свою версию правил поведения, как для руководителей, так и для простых людей предложил Иисус Христос. Его идеи были модифицированы в рамках протестантизма. В процессе развития цивилизации появились и другие механизмы контроля и воспитания власти. Например, в Великобритании разработали систему воспитания джентльменов - людей, предназначенных для управления страной.

Перечень подобных социально-экономических институтов можно продолжить. Это политические партии, мировоззрение, пресса, всевозможные институты гражданского общества, профсоюзы, саморегулируемые организации и т.д.

Стимулы для госслужащих

Все эти институты предназначены для корректировки власти (чиновников, бизнесменов и пр.) в нужном для общества направлении. Как это происходит на практике - можно оценить на примере проблемы нечестных посредников, которую давно и пока безуспешно пытается решить Президент Беларуси.

В обращении к Национальному собранию и народу Беларуси 24 апреля 2018 г. глава государства в очередной раз упомянул данную проблему, отметив, что посредники «съедают» до 3% ВВП страны. При этом сказал, что ему «очень больно и обидно, что там иногда сидят сыновья начальников - больших и маленьких», и обратился к собравшимся с призывом не делать этого. Одним обращением дело, разумеется, не ограничилось. Александр Лукашенко поручил разбираться с посредниками КГБ и правительству. КГБ тут же отреагировало, обвинив главу Министерства энергетики Владимира Потупчика в создании семейного бизнеса по поставке стройматериалов на объекты министерства по завышенным ценам. После чего чиновник лишился должности.

Эту проблему задолго до наших дней пыталось решить человеческое общество, которое в процессе своей эволюции создало перечисленные выше экономические институты. Фактически Президент Беларуси вместе с КГБ представляет самый крупный такой институт - власть вождя, и пытается решить проблему в рамках этого института. Наверняка среди директоров и чиновников найдутся люди, которые выполнят указание главы государства просто из соображений порядочности или уважения к власти. Еще кто-то поступит таким же образом, убоявшись расследования со стороны силовых органов. Тем не менее, кардинально проблему это не решит.

В подобных ситуациях, по крайней мере в странах с развитым гражданским обществом, вступают в действие другие институты.

О том, как в экономически развитых странах возникает общественная атмосфера, когда быть недобросовестным посредником просто неприлично, и почему это не работает у нас, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 5.

Владимир ТАРАСОВ