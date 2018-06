какие условия для осуществления инвестпроектов выдвигают партнеры из Китая

Отрицательное сальдо во внешней торговле с Китаем, несмотря на особые отношения белорусского руководства с этой страной, в прошлом году увеличилось до 2,381 млрд долл.

Это очень высокий показатель: больше только в торговле с Россией - минус 6,764 млрд долл., что обусловлено поставкой энергоносителей в Беларусь.

Согласно официальным статистическим данным, экспорт белорусских товаров в Китай в 2017 г. снизился на 23,3% - до 362,7 млн долл., в то время как импорт из Поднебесной вырос на 28% - до 2,743 млрд.

Нашу страну это не устраивает. Недавно белорусское правительство заявило, что делает ставку на инвестиционное сотрудничество с Китаем. С этой целью в начале 2017 г. Госкомимущество Беларуси передало китайской стороне пакет предложений по инвестированию в белорусские предприятия. В перечень вошли 20 акционерных обществ, в том числе «Горизонт», «Витязь», «Могилевхимволокно», МТЗ, «Гомсельмаш», ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» и др., а также 2 РУП и инвестпроект по строительству ГЭС на реке Западная Двина.

Как отметили в Госкомимуществе, эти компании вызывают интерес у инвесторов, в том числе из КНР. Причем привлекать прямые китайские инвестиции в них предполагалось не только путем продажи, но и дополнительной эмиссии акций. То есть фискальная приватизация исключается - деньги сразу направляются в развитие предприятия, а не в бюджет.

Более того, чтобы заинтересовать инвесторов, белорусская сторона была готова продать китайским компаниям госпакеты крупных отечественных предприятий размером 50% и более акций.

Объект интереса - сельхозпереработка

Кроме пилотного перечня предприятий для возможной приватизации инвесторами Поднебесной, остается актуальной тема вхождения китайских компаний в белорусскую сельскохозяйственную отрасль.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью информационному агентству «Синьхуа» в январе 2018 г. сообщил, что некоторые китайские компании выразили интерес и уже предприняли конкретные шаги по вложению инвестиций в развитие нашего аграрного сектора, имея в виду последующий экспорт произведенной сельскохозяйственной продукции в КНР.

Действительно, в мае 2017 г. Минсельхозпрод Беларуси подписал с китайскими корпорациями DRex Food Group и Xinrongji Holding Group дорожную карту сотрудничества, в которой идет речь о возможности привлечения порядка 1 млрд долл. прямых инвестиций в белорусский АПК. Правда, сначала предполагается создать торговую компанию-посредника по экспорту сельхозпродукции в Китай в объеме не менее 10 млн долл. Как заявлено, эта компания получит полномочия по покупке акций белорусских молокоперерабатывающих предприятий.

Возможно, речь идет о совместном предприятии Belarus Food and Agriculture (Shanghai) Co. Ltd., которое торжественно открылось в Шанхае 21 апреля 2018 г. Его соучредителями выступили ЗАО «Мясомолочная компания» (Минск) и китайская DRex Food Group Co. Ltd. Совместная компания займется организацией поставок на местный рынок белорусской молочной продукции, а также продвижением торгового бренда «Зроблена ў Беларусi». Отметим, что ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия подписало соглашения с китайской стороной на поставку сельхозпродукции на 58 млн долл.

В 2017 г. компании КНР выразили готовность взять в аренду в Беларуси 20 тыс. га земли для строительства молочно-товарных ферм. Наша сторона предложила в качестве объекта для инвестиций Оршанский мясоконсервный комбинат, РПТУП «Молочный гостинец» и ОАО «Здравушка милк». Китайская пищевая компания DRex Food Group после переговоров летом прошлого года заявила о намерении инвестировать в компанию «Здравушка милк», однако пока все осталось на уровне проекта.

Татьяна МАНЕНОК