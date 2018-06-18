Экономический рост и внешние риски

Рост ВВП Беларуси ставит рекорды: в I квартале 2018 г. экономические показатели увеличились на 5,1% гг. после 4,3% гг. в IV квартале 2017 г.

Основным драйвером ускорения стала промышленность: по итогам 2 месяцев выпуск продукции вырос на 10,3% гг. В абсолютные лидеры вышли производство кокса и продуктов нефтепереработки (27,5% гг.).

Причина подобной динамики - эффект низкой базы сравнения прошлого года. На конец 2016 - начало 2017 г. пришлось максимальное сокращение производства нефтепродуктов из-за прекращения поставок из России. Потоки нефти восстановили, что позволило вновь загрузить белорусские НПЗ и нарастить экспорт.

В январе-феврале Беларусь экспортировала 2,3 млн т нефтепродуктов (на 42,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

На динамику сектора положительно влияет рост мировых цен на нефть (средняя цена марки Brent в январе-феврале 2018 г. была на 24% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.).

Торговля продолжает быстро набирать темп. Оптовый товарооборот в I квартале 2018 г. вырос на 8,1% гг. (после 3,1 % гг. в 2017 г.). Ускорение во многом отражает рост активности в нефтяном секторе.

Стремительно увеличилась розница, обусловленная восстановлением внутреннего спроса. Оборот розничной торговли по итогам I квартале 2018 г. прибавил 9,7% гг. Этому также способствовал рост зарплат в январе-феврале (на 13,4% гг.), который значительно опережал повышение производительности труда (5% гг. в январе-феврале). Этот фактор создает существенные риски ослабления белорусского рубля и ускорения инфляции.

В январе кредитный портфель банков увеличился на 9,6% гг. после 8,1% гг. месяцем ранее. В его структуре лидером оставалось кредитование физлиц (рост на 27% гг., или 1,8% мм), а в отношении юридических лиц процесс замедлился до 5,2% гг. из-за сезонных факторов и повышения ставок в январе.

В 2018 г. возможно постепенное ускорение кредитования юридических лиц, что в целом положительно скажется на темпах увеличения совокупного кредитного портфеля банков.

Предпосылки новой индустриализации страны

Беларусь грезит очередными экономическими рывками, в частности, власти анонсировали новый проект индустриализации. План предусматривает реализацию более 1,7 тыс. инвестиционных проектов. В основе преобразований - достижение ВВП на уровне 100 млрд долл. до конца 2025 г. (в 2018 г. ожидается 60 млрд). Ко всем 118 районам будут привязаны определенные инвестиционные проекты, реализация которых планируется как за счет собственных средств предприятий, так и дешевых кредитных ресурсов (не более 5-6%).

Реализовать поставленные цели правительство собирается с помощью новых отраслей экономики и развития IT. С традиционными видами экономической деятельности добиться этого невозможно.

Диверсификация рынков сбыта

S&P подтвердило способность Беларуси рассчитываться по долгам, но считает ее финансовое положение «напряженным» и зависимым от России. При этом страна уязвима к внешним шокам, решила изменить ситуацию, снизив долю экспорта в Россию и увеличив в ЕС и другие государства.

Эксперты агентства отмечают, что рост экономики в 2017 г. (на 2,4%) во многом обусловили нормализация отношений с РФ и возобновление беспошлинных поставок российской нефти. Свою роль сыграл и возросший спрос на рынке соседней страны.

Ускорение темпов роста и повышение рейтинга страны возможно, если правительство решится на реформы, сократит масштабы госсектора и снизит нагрузку по его кредитованию на банки.

По мнению S&P, самые большие риски и угрозы кроются в возможных изменениях политической и экономической поддержки РФ. Во-первых, половина госдолга приходится на Россию, во-вторых, Беларусь продает на ее рынок более 40% продукции, в том числе более 80% продовольствия. В таких условиях любой сбой в поставках может стать проблемой.

Беларусь осознает риски зависимости от российского рынка и ставит задачу диверсифицировать внешнюю торговлю. В частности, программой развития экспорта предусмотрено разделение поставок в равных долях между тремя основными торговыми партнерами - Россией и ЕАЭС, Евросоюзом и остальными государствами. Пока пропорции 30-30-30 достичь не удалось. Страны ЕАЭС занимают около 50% в белорусском экспорте, а оставшиеся почти поровну делят ЕС и другие страны.

О том, когда белорусская экономика достигнет уровня 2014 г., читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 5.

Евгений КАЧУРОВСКИЙ, президент международного некоммерческого фонда «Новая экономика»