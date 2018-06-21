Новые гаджеты для бизнеса и не только

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Лучший подарок для тех, кто много времени проводит за компьютером. Какой фильтр для воды взять с собой в путешествие? Что необходимо родителям, которые любят все контролировать?



Поддержка запястий HandsOn

Этот полезный недорогой аксессуар от американской компании Gravitonus может стать отличным подарком, В первую очередь, для тех, кто много времени проводит за компьютером. Это упругая подушечка с обивкой из текстиля или кожи, которая устанавливается по краю рабочей поверхности стола и обеспечивает постоянную поддержку рук, снижая риск появления «туннельного синдрома» - профессиональной болезни компьютерщиков.

Подушка поднимает руку на удобные 1-2 см, что соответствует уровню клавиатуры. Это снимает нагрузку с рук и помогает держать их над рабочей поверхностью без усилий. Причем аксессуар создан так, чтобы вы в любой момент могли передвинуть руку вдоль стола вместе с ним и продолжить работу. Профессиональным программистам, редакторам текстам и др. фирма рекомендует использовать одновременно две подушки.

В зависимости от вида покрытия - плотная текстильная ткань, обычная или перфорированная кожа - стоимость HandsON в российских интернет-магазинах составляет от 900 до 1500 росс. руб.

Походный фильтр для воды LifeStraw

Предназначен для любителей экстремальных путешествий. Фактически это инструмент выживания в дикой природе. Фильтр размером с авторучку длиной 22,5 см, толщиной 2,5 см и массой 56 г рассчитан на очищение 1 000 л воды. Такого количества, как заявляет производитель, одному человеку хватит в среднем на год! Он удаляет все вредные бактерии и 99,9% простейших и паразитов, а также максимально снижает мутность воды. Вы можете просто опустить трубочку фильтра в водоем и даже обычную лужу и пить воду без риска получить отравление.

Технология LifeStraw изобретена швейцарской компанией Vestergaard еще в 2005 г. и первоначально предназначалась для использования во время экологических и гуманитарных катастроф. LifeStraw прошла независимое тестирование и сертификацию на соответствие требованиям директив ЕС 10/2011 и 1935/2004, нормативных стандартов и протокола микробиологической очистки воды в США EPA 1987. В России и ЕАЭС эти фильтры также имеют все необходимые сертификаты. Цена гаджета в зависимости от модели - от 2 тыс. до 3 тыс. росс. руб.

Карманная няня Pocket nanny

Прибор от компании ITZBEEN просто необходим тем родителям, которые любят все контролировать, но после появления в доме малыша с трудом удерживают массу новой информации в голове.

При нажатии на кнопку, «няня» отображает время с момента последнего кормления малыша, смены подгузников, сна и другую информацию. Прибор обладает функцией звуковых напоминаний. Кроме того, он будет полезен молодым мамам при грудном вскармливании, так как не даст забыть, с какой стороны последний раз кормился ребенок. Для этого есть специальный переключатель с буквами L и R.

В комплект гаджета входят: поясной ремень, дисплей с подсветкой, часы и ночник. Он также имеет клипсу для крепления на поясе. Pocket nanny предусматривает 4 основные опции напоминания: время кормления, время сна, время смены подгузников и еще одну - на выбор пользователя. Работает все это «чудо техники» от трех обычных батареек «ААА». На eBay прибор стоит около 30 английских фунтов. На Украине продается примерно за 1 000 грн.