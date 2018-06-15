Советы от Павла Сыроежкина: как избавиться от вредных привычек

Павел Сыроежкин рассказал о ключевых ошибках в питании, которых стоит избегать, для здорового образа жизни.

Наверняка вы догадались, о чем пойдет речь, но дьявол, как говорится, кроется в мелочах. К сожалению, немногие придерживаются элементарных правил, употребляя еду. А если и соблюдают, то непродолжительное время, которого не хватает для трансформации в устойчивые пищевые привычки. Именно в непостоянстве и недисциплинированности кроется главная проблема.

Между тем, если вы хотя бы месяц последуете нашим советам, то сможете скинуть 3-5 кг даже при минимальной физической активности, только за счет гастрономических корректировок.

Дальше - больше. Благодарный организм постепенно привыкнет к позитивным изменениям в питании. Вскоре вы будете смотреть на людей, нещадно солящих еду или кладущих 3 ложки сахара в чай, примерно так же, как отказавшиеся от никотиновой зависимости на курильщиков: «Неужели я тоже так поступал?».

Три наиболее распространенные ошибки в питании

Сахар

Знаете ли вы, что ученые называют его «белой смертью»? Болезни, связанные с диабетами всех типов и онкологией (именно чрезмерное употребление сладкого напрямую связано с последней, так как сахара служат своеобразным источником питания раковых клеток), ежегодно уносят миллионы человеческих жизней. А по своему воздействию на мозг сахароза давно приравнена к наркотикам, иначе как объяснить иррациональную тягу к конфетам и шоколаду у людей с избыточным весом, которые прекрасно знают о негативных последствиях их употребления, но все равно идут на поводу у своих слабостей?

Что делать: на первое время замените сахар медом и более дорогой стевией, а в перспективе совсем откажитесь от него. И не оправдывайте употребление этого продукта пользой для мозга - необходимые фруктозы-сахарозы содержатся во фруктах и сложных углеводах.

Соль

На другом полюсе - соль (калий, натрий и т.д.), как неотъемлемый для нормальной жизнедеятельности микронутриент. Такие вещества необходимы организму в количестве, не превышающем 2 г в сутки.

Согласно недавнему отчету ВОЗ, белорус употребляет в день около 10 г солей. Но и это еще не все! Большинство специально досаливают пищу, доводя «норму» до катастрофических 15 г в сутки.

На этикетке практически любого продукта есть упоминание о соли в том или ином виде (не забываем, что под ней скрывается калий и натрий), которая содержится даже в овощах, выращенных на калийных удобрениях. И в яйцах, полученных от кур, откормленных на птицефабриках комбикормами. Это элементарная «солевая цепочка». Именно так происходит 5-кратное превышение солевого баланса в день. Но многим и этого недостаточно, и люди начинают щедро солить пищу, полагая, что тем самым придают ей особый вкус. Просто их вкусовые рецепторы «забиты» солью, поэтому остальная пища кажется пресной. Это «солевые наркоманы», неспособные потреблять пищу в чистом виде.

Чем чревато подобное превышение солевой нормы? Букетом сердечных болезней, одышкой, лишним весом, «старушечьими горбами» и т.д. Не секрет, что одна молекула соли «связывает» в организме 4 молекулы воды, которые откладываются между лопаток, разрушают суставы, приводят с утра к отекам на лице.

Что делать: замените дешевые майонезы и кетчупы на добротные приправы. И если не можете обойтись без соли, то используйте средиземноморскую йодированную, а не поваренную.

Жареное и копченое

Обращаем внимание всех любителей бараньих шашлыков и сочных аргентинских стейков. Согласитесь, есть разница в том, где готовится пища: дома на оливковом масле или в точках общепита в многократно использованном масле, которое представляет собой сплошной канцероген. Сюда же следует отнести и вреднейший фритюр.

Другое дело, если вы готовите шашлык, досконально зная историю происхождения мяса, например, это подворье соседа; аккуратно проворачиваете его на вертеле, не позволяя образовываться вреднейшей угольной корке, не имеющей ничего общего с активированным углем.

Если вам действительно дороги сосуды, которые словно стеклянным слоем покрываются изнутри, когда злоупотребляете жареным и, соответственно, холестерином, откажитесь от типичной студенческой привычки жарить пельмени, вареную колбасу, сосиски и т.д.! И пусть не вводит в заблуждение надпись «Высший сорт». Даже в этих продуктах доля мяса не превышает 20%. Остальное - соя, крахмал, загустители, переработанные в гигантских мясорубках внутренние органы, хрящи и «священная корова» фастфуда - глутамат натрия - искусственный усилитель вкуса.

Согласитесь, одно дело, когда вы жарите рыбу дома на качественном масле. И совсем другая ситуация, если ее приготовили в привокзальной столовой… Такая еда не только вредна, но и опасна для организма.

Что делать: Если вы не представляете жизнь без жареного, то обзаведитесь аэрогрилем. Расцените его приобретение как инвестиции в свое здоровье. Ведь не секрет, что именно жареная пища содержит максимальное количество вредного холестерина. А это чревато серьезными болезнями сердечно-сосудистой системы, которые ежегодно уносят тысячи жизни. Поэтому в идеале переходите с жареного и копченого на вареное и парное приготовление пищи.

Павел Сыроежкин.

Продолжение следует.